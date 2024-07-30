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Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве не стал обжаловать арест - РИА Новости, 30.07.2024
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11:25 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/moskva-1962872795.html
Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве не стал обжаловать арест
Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве не стал обжаловать арест - РИА Новости, 30.07.2024
Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве не стал обжаловать арест
Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков не стал обжаловать свой арест, решение вступило в законную силу, сообщается в картотеке... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T11:25
2024-07-30T11:25
происшествия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков не стал обжаловать свой арест, решение вступило в законную силу, сообщается в картотеке Замоскворецкого суда Москвы. &quot;Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу вступило в силу 30 июля 2024 года&quot;,- сказано в картотеке.В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске. В ночь на пятницу Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
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происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
Происшествия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве не стал обжаловать арест

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Серебряков не стал обжаловать арест

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкОбвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков
Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков не стал обжаловать свой арест, решение вступило в законную силу, сообщается в картотеке Замоскворецкого суда Москвы.
«

"Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу вступило в силу 30 июля 2024 года",- сказано в картотеке.

В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на пятницу Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Обвиняемый в подрыве машины в Москве был алтарником несколько лет назад
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ПроисшествияМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныПодрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
 
 
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