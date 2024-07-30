https://ria.ru/20240730/moskva-1962872795.html

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве не стал обжаловать арест

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве не стал обжаловать арест - РИА Новости, 30.07.2024

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве не стал обжаловать арест

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков не стал обжаловать свой арест, решение вступило в законную силу, сообщается в картотеке... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T11:25

2024-07-30T11:25

2024-07-30T11:25

происшествия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков не стал обжаловать свой арест, решение вступило в законную силу, сообщается в картотеке Замоскворецкого суда Москвы. "Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу вступило в силу 30 июля 2024 года",- сказано в картотеке.В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске. В ночь на пятницу Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.

https://ria.ru/20240728/serebryakov-1962459080.html

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происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы