https://ria.ru/20240730/moskva-1962846567.html

В Москве наградят лауреатов конкурса "Архитектура дипломатии"

В Москве наградят лауреатов конкурса "Архитектура дипломатии" - РИА Новости, 30.07.2024

В Москве наградят лауреатов конкурса "Архитектура дипломатии"

Церемония награждения лауреатов конкурса "Архитектура дипломатии" состоится во Всероссийском музее декоративного искусства во вторник. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T00:09

2024-07-30T00:09

2024-07-30T09:25

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андрей ковальчук

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Церемония награждения лауреатов конкурса "Архитектура дипломатии" состоится во Всероссийском музее декоративного искусства во вторник. Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России подвело результаты III Всероссийского конкурса "Архитектура дипломатии", церемония награждения состоится в стенах Всероссийского музея декоративного искусства. В этом году темой конкурса, который проводится уже третий год подряд, стал слоган: "Узоры и краски национальной культуры". Лауреатами конкурса стали: Мусоян Норик с работами "Особняк И.А.Миндовского", "Дом А.Н.Верстовского" и "Усадьба Грачевых", Гнездилова Анастасия с работой "Гжельская сказка", Федулова Анастасия с работами "Хрупкое дыхание" и "Пламя национальной культуры", Мокрова Ксения с работами "Абрамцево-кудринская", "Хохлома "Кудрина" и "Жостовские розы", Бутузов Михаил с работой "Дом Игумнова. Традиционная русская вышивка", Грудинина Анна с работой "Архитектурные шедевры на ладони", Димова Екатерина Андреевна "Перетекание искусств городской усадьбы С.П.Берга", Сухарева Дарина Михайловна "Дом Игумнова", Чурилова Анна Анатольевна "Особняк Коробковой. Сквозь призму народной культуры", Богданова Марина Сергеевна "Дом-сказка". Работы участников оценивало жюри конкурса, в состав которого вошли директор Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий Ольга Гончарова, главный редактор газеты "Московский Комсомолец" Павел Гусев, председатель Правления Ассоциации Народные художественные промыслы России Геннадий Дрожжин, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук, директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова, генеральный директор Центра дизайна и архитектуры ARTPLAY Дарья Устинова, начальник ГлавУпДК при МИД России Вячеслав Фатин, основатель и генеральный директор Центра творческих индустрий "Фабрика" Ася Филиппова, президент Российской академии художеств Зураб Церетели, директор Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В.Щусева Наталья Шашкова, президент Российской академии архитектуры и строительных наук Дмитрий Швидковский и президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. "Для нашей команды крайне важно, что конкурс, который начинался три года назад как локальная инициатива, сегодня привлекает и профессионалов в области искусства, и таких достойнейших партнеров, как Всероссийский музей декоративного искусства. Возможность представить работы участников, наградить лауреатов в стенах музея, который работает во благо сохранения и популяризация коллекции декоративно-прикладного и народного искусства российских регионов, а также поддерживает инициативы по их современному прочтению – большая честь и ответственность", – приводятся слова начальника ГлавУпДК Фатина. Участникам конкурса от 18 до 35 лет со всей страны предстояло объединить образцы классической архитектуры с узнаваемыми элементами народных художественных промыслов, напомнили в пресс-службе. В конкурсе принимали участие как профессиональные художники и студенты профильных учебных заведений, так и любители. Всего на конкурс были поданы более 80 заявок из 20 регионов РФ - от Карелии до Карачаево-Черкесии, от Калининграда до Владивостока.

https://ria.ru/20240305/diplomaty-1931272503.html

https://ria.ru/20231118/moskva-1910247576.html

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россия, калининград, владивосток, павел гусев, мария захарова, андрей ковальчук, московский комсомолец, artplay , российская академия художеств, москва, общество