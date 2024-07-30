Рейтинг@Mail.ru
В Москве наградят лауреатов конкурса "Архитектура дипломатии" - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:09 30.07.2024 (обновлено: 09:25 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/moskva-1962846567.html
В Москве наградят лауреатов конкурса "Архитектура дипломатии"
В Москве наградят лауреатов конкурса "Архитектура дипломатии" - РИА Новости, 30.07.2024
В Москве наградят лауреатов конкурса "Архитектура дипломатии"
Церемония награждения лауреатов конкурса "Архитектура дипломатии" состоится во Всероссийском музее декоративного искусства во вторник. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T00:09
2024-07-30T09:25
россия
калининград
владивосток
павел гусев
мария захарова
андрей ковальчук
московский комсомолец
artplay
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962848274_0:92:915:606_1920x0_80_0_0_9eee3ee560096a326fb5aa1c1e3948dc.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Церемония награждения лауреатов конкурса "Архитектура дипломатии" состоится во Всероссийском музее декоративного искусства во вторник. Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России подвело результаты III Всероссийского конкурса "Архитектура дипломатии", церемония награждения состоится в стенах Всероссийского музея декоративного искусства. В этом году темой конкурса, который проводится уже третий год подряд, стал слоган: "Узоры и краски национальной культуры". Лауреатами конкурса стали: Мусоян Норик с работами "Особняк И.А.Миндовского", "Дом А.Н.Верстовского" и "Усадьба Грачевых", Гнездилова Анастасия с работой "Гжельская сказка", Федулова Анастасия с работами "Хрупкое дыхание" и "Пламя национальной культуры", Мокрова Ксения с работами "Абрамцево-кудринская", "Хохлома "Кудрина" и "Жостовские розы", Бутузов Михаил с работой "Дом Игумнова. Традиционная русская вышивка", Грудинина Анна с работой "Архитектурные шедевры на ладони", Димова Екатерина Андреевна "Перетекание искусств городской усадьбы С.П.Берга", Сухарева Дарина Михайловна "Дом Игумнова", Чурилова Анна Анатольевна "Особняк Коробковой. Сквозь призму народной культуры", Богданова Марина Сергеевна "Дом-сказка". Работы участников оценивало жюри конкурса, в состав которого вошли директор Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий Ольга Гончарова, главный редактор газеты "Московский Комсомолец" Павел Гусев, председатель Правления Ассоциации Народные художественные промыслы России Геннадий Дрожжин, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук, директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова, генеральный директор Центра дизайна и архитектуры ARTPLAY Дарья Устинова, начальник ГлавУпДК при МИД России Вячеслав Фатин, основатель и генеральный директор Центра творческих индустрий "Фабрика" Ася Филиппова, президент Российской академии художеств Зураб Церетели, директор Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В.Щусева Наталья Шашкова, президент Российской академии архитектуры и строительных наук Дмитрий Швидковский и президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. "Для нашей команды крайне важно, что конкурс, который начинался три года назад как локальная инициатива, сегодня привлекает и профессионалов в области искусства, и таких достойнейших партнеров, как Всероссийский музей декоративного искусства. Возможность представить работы участников, наградить лауреатов в стенах музея, который работает во благо сохранения и популяризация коллекции декоративно-прикладного и народного искусства российских регионов, а также поддерживает инициативы по их современному прочтению – большая честь и ответственность", – приводятся слова начальника ГлавУпДК Фатина. Участникам конкурса от 18 до 35 лет со всей страны предстояло объединить образцы классической архитектуры с узнаваемыми элементами народных художественных промыслов, напомнили в пресс-службе. В конкурсе принимали участие как профессиональные художники и студенты профильных учебных заведений, так и любители. Всего на конкурс были поданы более 80 заявок из 20 регионов РФ - от Карелии до Карачаево-Черкесии, от Калининграда до Владивостока.
https://ria.ru/20240305/diplomaty-1931272503.html
https://ria.ru/20231118/moskva-1910247576.html
россия
калининград
владивосток
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962848274_45:0:853:606_1920x0_80_0_0_3390d23933c1423296bc49a1f8c7247f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, калининград, владивосток, павел гусев, мария захарова, андрей ковальчук, московский комсомолец, artplay , российская академия художеств, москва, общество
Россия, Калининград, Владивосток, Павел Гусев, Мария Захарова, Андрей Ковальчук, Московский комсомолец, ARTPLAY , Российская академия художеств, Москва, Общество
В Москве наградят лауреатов конкурса "Архитектура дипломатии"

Награждение лауреатов конкурса "Архитектура дипломатии" состоится в ВМДИ

© Фото : ГлавУпДК при МИД РоссииНорик Мусоян. "Усадьба Грачевых"
Норик Мусоян. Усадьба Грачевых - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : ГлавУпДК при МИД России
Норик Мусоян. "Усадьба Грачевых"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Церемония награждения лауреатов конкурса "Архитектура дипломатии" состоится во Всероссийском музее декоративного искусства во вторник.
Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России подвело результаты III Всероссийского конкурса "Архитектура дипломатии", церемония награждения состоится в стенах Всероссийского музея декоративного искусства. В этом году темой конкурса, который проводится уже третий год подряд, стал слоган: "Узоры и краски национальной культуры".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Захарова дала совет молодым дипломатам
5 марта, 17:15
Лауреатами конкурса стали: Мусоян Норик с работами "Особняк И.А.Миндовского", "Дом А.Н.Верстовского" и "Усадьба Грачевых", Гнездилова Анастасия с работой "Гжельская сказка", Федулова Анастасия с работами "Хрупкое дыхание" и "Пламя национальной культуры", Мокрова Ксения с работами "Абрамцево-кудринская", "Хохлома "Кудрина" и "Жостовские розы", Бутузов Михаил с работой "Дом Игумнова. Традиционная русская вышивка", Грудинина Анна с работой "Архитектурные шедевры на ладони", Димова Екатерина Андреевна "Перетекание искусств городской усадьбы С.П.Берга", Сухарева Дарина Михайловна "Дом Игумнова", Чурилова Анна Анатольевна "Особняк Коробковой. Сквозь призму народной культуры", Богданова Марина Сергеевна "Дом-сказка".
Работы участников оценивало жюри конкурса, в состав которого вошли директор Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий Ольга Гончарова, главный редактор газеты "Московский Комсомолец" Павел Гусев, председатель Правления Ассоциации Народные художественные промыслы России Геннадий Дрожжин, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук, директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова, генеральный директор Центра дизайна и архитектуры ARTPLAY Дарья Устинова, начальник ГлавУпДК при МИД России Вячеслав Фатин, основатель и генеральный директор Центра творческих индустрий "Фабрика" Ася Филиппова, президент Российской академии художеств Зураб Церетели, директор Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В.Щусева Наталья Шашкова, президент Российской академии архитектуры и строительных наук Дмитрий Швидковский и президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.
"Для нашей команды крайне важно, что конкурс, который начинался три года назад как локальная инициатива, сегодня привлекает и профессионалов в области искусства, и таких достойнейших партнеров, как Всероссийский музей декоративного искусства. Возможность представить работы участников, наградить лауреатов в стенах музея, который работает во благо сохранения и популяризация коллекции декоративно-прикладного и народного искусства российских регионов, а также поддерживает инициативы по их современному прочтению – большая честь и ответственность", – приводятся слова начальника ГлавУпДК Фатина.
Участникам конкурса от 18 до 35 лет со всей страны предстояло объединить образцы классической архитектуры с узнаваемыми элементами народных художественных промыслов, напомнили в пресс-службе. В конкурсе принимали участие как профессиональные художники и студенты профильных учебных заведений, так и любители.
Всего на конкурс были поданы более 80 заявок из 20 регионов РФ - от Карелии до Карачаево-Черкесии, от Калининграда до Владивостока.
Особняк И.А. Миндовского на Поварской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
В Москве запустили новую версию сайта "Объекты культурного наследия"
18 ноября 2023, 10:51
 
РоссияКалининградВладивостокПавел ГусевМария ЗахароваАндрей КовальчукМосковский комсомолецARTPLAYРоссийская академия художествМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала