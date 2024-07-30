https://ria.ru/20240730/mishustin-1962947112.html

Мишустин рассказал о ходе ликвидации накопленного вреда в Усолье-Сибирском

Мишустин рассказал о ходе ликвидации накопленного вреда в Усолье-Сибирском - РИА Новости, 30.07.2024

Мишустин рассказал о ходе ликвидации накопленного вреда в Усолье-Сибирском

Заметные результаты достигнуты в Усолье-Сибирском в Иркутской области, где ведется ликвидация накопленного вреда окружающей среде, когда территория будет... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T15:33

2024-07-30T15:33

2024-07-30T15:33

усолье-сибирское

иркутская область

россия

михаил мишустин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Заметные результаты достигнуты в Усолье-Сибирском в Иркутской области, где ведется ликвидация накопленного вреда окружающей среде, когда территория будет приведена в безопасное состояние, предстоит восстановить нарушенную экосреду, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроекту "Экологическое благополучие" во вторник. "Заметных успехов добились в Усолье-Сибирском, где после приведения территории в безопасное состояние предстоит, как и говорил президент, восстановить нарушенную экосреду. Есть предложение по созданию там современного производственного кластера "зеленой химии", когда отходы одного предприятия используются как сырье для других", - сказал Мишустин. Он также отметил, что большой объем работы связан с ликвидацией наиболее опасных отходов на полигонах, в том числе на таких, как "Красный бор". Рекультивация этого полигона продолжается. Всего в ходе реализации федерального проекта "Чистая страна" были завершены работы более чем по 130 свалкам и по 80 наиболее опасным объектам. "Усольехимпром" - предприятие в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, выпускавшее ряд химических веществ с 1936 года. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда. Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия были пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода были накоплены емкости с отходами, которые находятся в аварийном состоянии. В настоящее время на территории бывшего "Усольехимпрома" силами госкорпорации "Росатом" ведется ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Кроме того, на площадке создается производственно-технический комплекс "Восток", который в дальнейшем примет в переработку отходы химических производств резидентов Федерального центра химии, обеспечивая максимальное включение отходов в оборот.

https://ria.ru/20240726/lenoblast-1962168954.html

https://ria.ru/20240613/svalka-1952683520.html

усолье-сибирское

иркутская область

россия

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усолье-сибирское, иркутская область, россия, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"