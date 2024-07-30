https://ria.ru/20240730/minprirody-1962970672.html

Минприроды проверяет незаконные свалки в России

Минприроды проверяет незаконные свалки в России - РИА Новости, 30.07.2024

Минприроды проверяет незаконные свалки в России

В рамках федерального проекта "Генеральная уборка" по всей России на данный момент проверено около 770 несанкционированных мусорных свалок, из них 38 угрожают... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T16:41

2024-07-30T16:41

2024-07-30T16:52

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В рамках федерального проекта "Генеральная уборка" по всей России на данный момент проверено около 770 несанкционированных мусорных свалок, из них 38 угрожают здоровью людей, заявил глава Минприроды России Александр Козлов."Проведя мониторинг почти 770 свалок на сегодняшний день, мы видим 38, которые уже угрожают здоровью и жизни человека. Люди живут рядом и не знают об этом. Наша задача... - убрать этот накопленный вред и не допустить ухудшения здоровья человека", - сказал Козлов, подводя итоги стратегической сессии по нацпроекту "Экологическое благополучие" в правительстве России.В рамках федпроекта "Генеральная уборка" при участии общественности был составлен "народный" реестр объектов размещения отходов, в него вошли около 3 тысяч несанкционированных свалок. Сейчас проводится их инвентаризация и определяется очередность уборки.

https://ria.ru/20240730/mishustin-1962947112.html

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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия