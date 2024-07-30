https://ria.ru/20240730/minoborony-1962907502.html

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 30.07.2024

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Украинские войска потеряли за сутки более 125 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:13

2024-07-30T13:13

2024-07-30T13:19

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 125 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й, 116-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Сторожевое, Макаровка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", - говорится в сообщении."ВСУ потеряли более 125 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и 155-мм гаубицу М198 производства США", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, запорожская область