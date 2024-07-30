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Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 30.07.2024
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Украинские войска потеряли за сутки более 125 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:13
2024-07-30T13:13
2024-07-30T13:19
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 125 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й, 116-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Сторожевое, Макаровка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", - говорится в сообщении."ВСУ потеряли более 125 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и 155-мм гаубицу М198 производства США", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, запорожская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Запорожская область
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Минобороны: ВСУ потеряли более 125 военных в зоне ответственности "Востока"