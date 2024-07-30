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В конгрессе США не увидели угрозы в случае вступления Мексики в БРИКС - РИА Новости, 30.07.2024
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20:15 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/meksika-1963023197.html
В конгрессе США не увидели угрозы в случае вступления Мексики в БРИКС
В конгрессе США не увидели угрозы в случае вступления Мексики в БРИКС - РИА Новости, 30.07.2024
В конгрессе США не увидели угрозы в случае вступления Мексики в БРИКС
Возможное присоединение Мексики к БРИКС не несет для США военной угрозы, считает заместитель главы утвержденной конгрессом комиссии по национальной оборонной... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T20:15
2024-07-30T20:15
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Возможное присоединение Мексики к БРИКС не несет для США военной угрозы, считает заместитель главы утвержденной конгрессом комиссии по национальной оборонной стратегии Эрик Эделман. "Это (БРИКС - ред.) не является серьезной военной организацией", - заявил он на слушаниях в сенате США, комментируя риски присоединения Мексики к БРИКС на фоне стремления Вашингтона включить Украину в НАТО. Эделман добавил, что не видит возможности для США повлиять на возможное вступление Мексики в объединение, поскольку Соединенные Штаты не являются членом БРИКС. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Представители Мексики уже участвуют в некоторых инициативах, связанных с БРИКС. Например, в июне мэр Казани Ильсур Метшин, выступивший инициатором проведения в городе международного форума городов стран БРИКС+ и создания Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, отметил, что на форум приехали представители государств БРИКС, а также других стран, в том числе Мексики.
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в мире, мексика, сша, брикс, нато
В мире, Мексика, США, БРИКС, НАТО
В конгрессе США не увидели угрозы в случае вступления Мексики в БРИКС

США считают, что возможное присоединение Мексики к БРИКС не несет военной угрозы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Возможное присоединение Мексики к БРИКС не несет для США военной угрозы, считает заместитель главы утвержденной конгрессом комиссии по национальной оборонной стратегии Эрик Эделман.
"Это (БРИКС - ред.) не является серьезной военной организацией", - заявил он на слушаниях в сенате США, комментируя риски присоединения Мексики к БРИКС на фоне стремления Вашингтона включить Украину в НАТО.
Эделман добавил, что не видит возможности для США повлиять на возможное вступление Мексики в объединение, поскольку Соединенные Штаты не являются членом БРИКС.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Представители Мексики уже участвуют в некоторых инициативах, связанных с БРИКС. Например, в июне мэр Казани Ильсур Метшин, выступивший инициатором проведения в городе международного форума городов стран БРИКС+ и создания Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, отметил, что на форум приехали представители государств БРИКС, а также других стран, в том числе Мексики.
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