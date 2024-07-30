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В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на складе с поликарбонатом
В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на складе с поликарбонатом - РИА Новости, 30.07.2024
В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на складе с поликарбонатом
Пожарные потушили возгорание на складе с поликарбонатом в Ростове-на-Дону, сообщает МЧС России. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T14:25
2024-07-30T14:25
2024-07-30T14:38
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Пожарные потушили возгорание на складе с поликарбонатом в Ростове-на-Дону, сообщает МЧС России.Склад с пластиком поликарбонатом загорелся на улице Таганрогская, 144 во вторник днем. Огонь охватил 500 квадратных метров. Позже пожар удалось локализовать, а затем ликвидировать открытое горение."В Ростовской области огнеборцы МЧС России потушили пожар", - говорится в сообщении.На месте работали 45 специалистов и 15 единиц техники.
https://ria.ru/20240730/mchs-1962925182.html
ростов-на-дону
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ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на складе с поликарбонатом
МЧС: огнеборцы ликвидировали пожар на складе с поликарбонатом в Ростове-на-Дону