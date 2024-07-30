Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на складе с поликарбонатом - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 30.07.2024 (обновлено: 14:38 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/mchs-1962930413.html
В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на складе с поликарбонатом
В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на складе с поликарбонатом - РИА Новости, 30.07.2024
В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на складе с поликарбонатом
Пожарные потушили возгорание на складе с поликарбонатом в Ростове-на-Дону, сообщает МЧС России. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T14:25
2024-07-30T14:38
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947753089_0:0:3277:1843_1920x0_80_0_0_85bca2fc9c55758a8b5836c45101aeff.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Пожарные потушили возгорание на складе с поликарбонатом в Ростове-на-Дону, сообщает МЧС России.Склад с пластиком поликарбонатом загорелся на улице Таганрогская, 144 во вторник днем. Огонь охватил 500 квадратных метров. Позже пожар удалось локализовать, а затем ликвидировать открытое горение."В Ростовской области огнеборцы МЧС России потушили пожар", - говорится в сообщении.На месте работали 45 специалистов и 15 единиц техники.
https://ria.ru/20240730/mchs-1962925182.html
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947753089_546:0:3277:2048_1920x0_80_0_0_afeb3751e8ce3d8450297b3fc05bdac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на складе с поликарбонатом

МЧС: огнеборцы ликвидировали пожар на складе с поликарбонатом в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит пожар
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит пожар - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Пожарные потушили возгорание на складе с поликарбонатом в Ростове-на-Дону, сообщает МЧС России.
Склад с пластиком поликарбонатом загорелся на улице Таганрогская, 144 во вторник днем. Огонь охватил 500 квадратных метров. Позже пожар удалось локализовать, а затем ликвидировать открытое горение.
"В Ростовской области огнеборцы МЧС России потушили пожар", - говорится в сообщении.
На месте работали 45 специалистов и 15 единиц техники.
Сотрудники МЧС России во время поиска погибших в результате ЧП на Беломорско-Балтийском канале - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
На Беломорканале в воде обнаружили тело еще одной погибшей
Вчера, 14:09
 
Ростов-на-ДонуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала