https://ria.ru/20240730/mchs-1962930413.html

В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на складе с поликарбонатом

В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на складе с поликарбонатом - РИА Новости, 30.07.2024

В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на складе с поликарбонатом

Пожарные потушили возгорание на складе с поликарбонатом в Ростове-на-Дону, сообщает МЧС России. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T14:25

2024-07-30T14:25

2024-07-30T14:38

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Пожарные потушили возгорание на складе с поликарбонатом в Ростове-на-Дону, сообщает МЧС России.Склад с пластиком поликарбонатом загорелся на улице Таганрогская, 144 во вторник днем. Огонь охватил 500 квадратных метров. Позже пожар удалось локализовать, а затем ликвидировать открытое горение."В Ростовской области огнеборцы МЧС России потушили пожар", - говорится в сообщении.На месте работали 45 специалистов и 15 единиц техники.

https://ria.ru/20240730/mchs-1962925182.html

ростов-на-дону

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ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)