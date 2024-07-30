https://ria.ru/20240730/mchs-1962925182.html

На Беломорканале в воде обнаружили тело еще одной погибшей

На Беломорканале в воде обнаружили тело еще одной погибшей - РИА Новости, 30.07.2024

На Беломорканале в воде обнаружили тело еще одной погибшей

Спасатели нашли тело женщины, пропавшей после ЧП на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, сообщило региональное управление МЧС. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T14:09

2024-07-30T14:09

2024-07-30T15:31

происшествия

республика карелия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на беломорканале

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Спасатели нашли тело женщины, пропавшей после ЧП на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, сообщило региональное управление МЧС."В районе поселка Кочкома на воде обнаружено тело женщины. Специалисты доставляют погибшую на берег", — говорится в публикации в Telegram-канале.Ранее во вторник неподалеку от этого населенного пункта, в 11 километрах от места ЧП, нашли тело мужчины.Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала, которую установили на период реконструкции деревянной плотины. По последним данным, трое пострадавших после ЧП еще находятся в больнице. Также оставалась неизвестной судьба троих человек. В округе ввели режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на участке 1246-1255 километров ББК и транзит через канал.Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

https://ria.ru/20240730/damba-1962874612.html

https://ria.ru/20240729/plotina-1962802137.html

республика карелия

россия

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происшествия, республика карелия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на беломорканале