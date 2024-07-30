https://ria.ru/20240730/mchs-1962925182.html
На Беломорканале в воде обнаружили тело еще одной погибшей
На Беломорканале в воде обнаружили тело еще одной погибшей - РИА Новости, 30.07.2024
На Беломорканале в воде обнаружили тело еще одной погибшей
Спасатели нашли тело женщины, пропавшей после ЧП на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, сообщило региональное управление МЧС. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T14:09
2024-07-30T14:09
2024-07-30T15:31
происшествия
республика карелия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на беломорканале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962941468_0:0:1240:698_1920x0_80_0_0_be9277f0d99e5062c3066249e992280d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Спасатели нашли тело женщины, пропавшей после ЧП на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, сообщило региональное управление МЧС."В районе поселка Кочкома на воде обнаружено тело женщины. Специалисты доставляют погибшую на берег", — говорится в публикации в Telegram-канале.Ранее во вторник неподалеку от этого населенного пункта, в 11 километрах от места ЧП, нашли тело мужчины.Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала, которую установили на период реконструкции деревянной плотины. По последним данным, трое пострадавших после ЧП еще находятся в больнице. Также оставалась неизвестной судьба троих человек. В округе ввели режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на участке 1246-1255 километров ББК и транзит через канал.Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
https://ria.ru/20240730/damba-1962874612.html
https://ria.ru/20240729/plotina-1962802137.html
республика карелия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962941468_133:0:1100:725_1920x0_80_0_0_ddb2f9c90ebd0d8ffb1c30cd66711de4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика карелия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на беломорканале
Происшествия, Республика Карелия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на Беломорканале
На Беломорканале в воде обнаружили тело еще одной погибшей
МЧС: в Карелии обнаружили тело еще одной погибшей после ЧП на Беломорканале