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На Беломорканале в воде обнаружили тело еще одной погибшей - РИА Новости, 30.07.2024
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14:09 30.07.2024 (обновлено: 15:31 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/mchs-1962925182.html
На Беломорканале в воде обнаружили тело еще одной погибшей
На Беломорканале в воде обнаружили тело еще одной погибшей - РИА Новости, 30.07.2024
На Беломорканале в воде обнаружили тело еще одной погибшей
Спасатели нашли тело женщины, пропавшей после ЧП на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, сообщило региональное управление МЧС. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T14:09
2024-07-30T15:31
происшествия
республика карелия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на беломорканале
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Спасатели нашли тело женщины, пропавшей после ЧП на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, сообщило региональное управление МЧС."В районе поселка Кочкома на воде обнаружено тело женщины. Специалисты доставляют погибшую на берег", — говорится в публикации в Telegram-канале.Ранее во вторник неподалеку от этого населенного пункта, в 11 километрах от места ЧП, нашли тело мужчины.Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала, которую установили на период реконструкции деревянной плотины. По последним данным, трое пострадавших после ЧП еще находятся в больнице. Также оставалась неизвестной судьба троих человек. В округе ввели режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на участке 1246-1255 километров ББК и транзит через канал.Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
https://ria.ru/20240730/damba-1962874612.html
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происшествия, республика карелия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на беломорканале
Происшествия, Республика Карелия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на Беломорканале
На Беломорканале в воде обнаружили тело еще одной погибшей

МЧС: в Карелии обнаружили тело еще одной погибшей после ЧП на Беломорканале

© Фото : МЧС Республики КарелияСотрудники МЧС России во время поиска погибших в результате ЧП на Беломорско-Балтийском канале
Сотрудники МЧС России во время поиска погибших в результате ЧП на Беломорско-Балтийском канале - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : МЧС Республики Карелия
Сотрудники МЧС России во время поиска погибших в результате ЧП на Беломорско-Балтийском канале
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Спасатели нашли тело женщины, пропавшей после ЧП на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, сообщило региональное управление МЧС.
«
"В районе поселка Кочкома на воде обнаружено тело женщины. Специалисты доставляют погибшую на берег", — говорится в публикации в Telegram-канале.
В Карелии на Беломорско-Балтийском канале прорвало дамбу - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Трое пострадавших при прорыве дамбы в Карелии остаются в больнице
Вчера, 11:35
Ранее во вторник неподалеку от этого населенного пункта, в 11 километрах от места ЧП, нашли тело мужчины.
Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала, которую установили на период реконструкции деревянной плотины. По последним данным, трое пострадавших после ЧП еще находятся в больнице. Также оставалась неизвестной судьба троих человек.
В округе ввели режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на участке 1246-1255 километров ББК и транзит через канал.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
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ПроисшествияРеспублика КарелияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧП на Беломорканале
 
 
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