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Мадуро сравнил протесты в Венесуэле с "цветными революциями" - РИА Новости, 30.07.2024
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09:56 30.07.2024 (обновлено: 10:51 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/maduro-1962854365.html
Мадуро сравнил протесты в Венесуэле с "цветными революциями"
Мадуро сравнил протесты в Венесуэле с "цветными революциями" - РИА Новости, 30.07.2024
Мадуро сравнил протесты в Венесуэле с "цветными революциями"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил протесты в стране с "цветными революциями". РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T09:56
2024-07-30T10:51
в мире
венесуэла
сша
латинская америка
николас мадуро
выборы президента венесуэлы — 2024
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил протесты в стране с "цветными революциями". "Типичный образ цветных революций в мире, продвигаемых "гринго" (название американцев из США в Латинской Америке - ред.)", - прокомментировал погромы Мадуро. В стране 28 июля состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. На следующий день в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами.
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962832359.html
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в мире, венесуэла, сша, латинская америка, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, США, Латинская Америка, Николас Мадуро, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Мадуро сравнил протесты в Венесуэле с "цветными революциями"

Мадуро: протесты в Венесуэле проводятся по образу цветных революций от "гринго"

© AP Photo / Fernando VergaraПрезидент Николас Мадуро
Президент Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Fernando Vergara
Президент Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил протесты в стране с "цветными революциями".
«
"Типичный образ цветных революций в мире, продвигаемых "гринго" (название американцев из США в Латинской Америке - ред.)", - прокомментировал погромы Мадуро.
В стране 28 июля состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. На следующий день в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Мадуро обратился к нации из-за беспорядков в Каракасе
05:46
 
В миреВенесуэлаСШАЛатинская АмерикаНиколас МадуроВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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