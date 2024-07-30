https://ria.ru/20240730/maduro-1962854365.html

Мадуро сравнил протесты в Венесуэле с "цветными революциями"

Мадуро сравнил протесты в Венесуэле с "цветными революциями" - РИА Новости, 30.07.2024

Мадуро сравнил протесты в Венесуэле с "цветными революциями"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил протесты в стране с "цветными революциями". РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T09:56

2024-07-30T09:56

2024-07-30T10:51

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выборы президента венесуэлы — 2024

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил протесты в стране с "цветными революциями". "Типичный образ цветных революций в мире, продвигаемых "гринго" (название американцев из США в Латинской Америке - ред.)", - прокомментировал погромы Мадуро. В стране 28 июля состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. На следующий день в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами.

https://ria.ru/20240730/venesuela-1962832359.html

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в мире, венесуэла, сша, латинская америка, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024