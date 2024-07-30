https://ria.ru/20240730/livan-1962838992.html

Ливан не допустит эскалации конфликта с Израилем, заявил министр Байрам

Ливан не допустит эскалации конфликта с Израилем, заявил министр Байрам - РИА Новости, 30.07.2024

Ливан не допустит эскалации конфликта с Израилем, заявил министр Байрам

Ливанское правительство делает все необходимое, чтобы не допустить эскалации конфликта между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" на фоне удара по... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T07:38

2024-07-30T07:38

2024-07-30T07:38

в мире

израиль

ливан

голанские высоты

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оон

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 30 июл - РИА Новости. Ливанское правительство делает все необходимое, чтобы не допустить эскалации конфликта между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" на фоне удара по Голанским высотам, заявил РИА Новости министр труда Ливана Мустафа Байрам. "Ливанское правительство делает все надлежащее, чтобы не допустить расширения масштабов израильской агрессии против Ливана", - сказал политик. По оценкам Байрама, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использует сложившуюся ситуацию с целью "показать израильтянам, что он не отвернулся от севера Израиля и Голанских высот". Министр также отметил, что лидеры друзской общины Ливана, в том числе экс-глава Прогрессивной социалистической партии Валид Джумблат, выступили в поддержку ливанского сопротивления, заявившего о своей непричастности к удару по городу Мадждаль-Шамс. В воскресенье Джумблат заявил телеканалу "Аль-Джазира", что "Хезболлах" уважает законы войны в тех операциях, которые проводит, и отвечает только когда Израиль их нарушает. По его словам, утверждение Израиля, будто "Хезболлах" причастно к обстрелу Голанских высот, в результате которого погибли 12 человек, в основном дети и подростки из друзских семей, "является ложью". Город Мадждаль-Шамс - арабский, где большинство населения не согласились на получение израильского гражданства, напомнил лидер друзской общины Ливана. Пресс-служба скорой помощи Израиля 27 июля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее число жертв выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на ливанское шиитское движение "Хезболлах". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку на Голанские высоты. "Хезболлах", по его словам, заплатит за это самую высокую цену, "такую, какую оно еще не платило". "Хезболлах" ранее заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном. Утром в воскресенье армия Израиля заявила, что нанесла удары по ряду объектов "Хезболлах" в глубине Ливана и на юге страны. В понедельник ливанский военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что жертвами ударов израильских БПЛА по югу Ливана стали два человека, еще четверо пострадали. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240729/konflikt-1962806683.html

https://ria.ru/20240729/madzhdal-shams-1962713369.html

https://ria.ru/20240729/konflikt-1915630213.html

израиль

ливан

голанские высоты

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в мире, израиль, ливан, голанские высоты, биньямин нетаньяху, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году