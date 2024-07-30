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ВС России освободили Ленинское в ДНР - РИА Новости, 30.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 30.07.2024 (обновлено: 13:34 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/leninskoe-1962905522.html
ВС России освободили Ленинское в ДНР
ВС России освободили Ленинское в ДНР - РИА Новости, 30.07.2024
ВС России освободили Ленинское в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ленинское в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:09
2024-07-30T13:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ленинское в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.Бойцы также улучшили тактическое положение на линии соприкосновения.Коме того, подразделения Центральной группировки поразили формирования пяти бригад ВСУ в районах Торецка, Желанного, Воздвиженки, Сергеевки, Гродовки, Николаевки и Новгородского в ДНР.Помимо этого, военные отразили шесть контратак штурмовиков шести украинских бригад.В боях с "Центром" ВСУ потеряли:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240730/svo-1962905373.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Россия
ВС России освободили Ленинское в ДНР

ВС России освободили населенный пункт Ленинское в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ленинское в ДНР, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Бойцы также улучшили тактическое положение на линии соприкосновения.
Коме того, подразделения Центральной группировки поразили формирования пяти бригад ВСУ в районах Торецка, Желанного, Воздвиженки, Сергеевки, Гродовки, Николаевки и Новгородского в ДНР.
Помимо этого, военные отразили шесть контратак штурмовиков шести украинских бригад.
В боях с "Центром" ВСУ потеряли:
  • до 315 военнослужащих;
  • танк;
  • две боевые машины пехоты;
  • шесть автомобилей;
  • две 122-миллиметровые гаубицы Д-30.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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13:08
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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