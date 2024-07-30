https://ria.ru/20240730/leninskoe-1962905522.html

ВС России освободили Ленинское в ДНР

ВС России освободили Ленинское в ДНР - РИА Новости, 30.07.2024

ВС России освободили Ленинское в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ленинское в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:09

2024-07-30T13:09

2024-07-30T13:34

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ленинское в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.Бойцы также улучшили тактическое положение на линии соприкосновения.Коме того, подразделения Центральной группировки поразили формирования пяти бригад ВСУ в районах Торецка, Желанного, Воздвиженки, Сергеевки, Гродовки, Николаевки и Новгородского в ДНР.Помимо этого, военные отразили шесть контратак штурмовиков шести украинских бригад.В боях с "Центром" ВСУ потеряли:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240730/svo-1962905373.html

донецкая народная республика

россия

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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия