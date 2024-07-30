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Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду - РИА Новости, 30.07.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,99 копейки, до 11,8368 рубля, курс доллара упал на 22,54 копейки - до 86,33 рубля,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T17:35
2024-07-30T17:35
2024-07-30T17:37
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,99 копейки, до 11,8368 рубля, курс доллара упал на 22,54 копейки - до 86,33 рубля, евро - на 84,34 копейки, до 93,2947 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сша, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), США, Московская биржа
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду
Официальный курс юаня на среду — 11,84 рубля, доллара — 86,33, евро — 93,29