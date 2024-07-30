https://ria.ru/20240730/krym-1963038044.html

Энергетики восстановили электроснабжение Керчи

Энергетики восстановили электроснабжение Керчи - РИА Новости, 30.07.2024

Энергетики восстановили электроснабжение Керчи

Энергетики Крыма восстановили электроснабжение Керчи, сообщила компания ГУП "Крымэнерго". РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T22:12

2024-07-30T22:12

2024-07-30T22:12

происшествия

жкх

керчь

крымэнерго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2f46cc84a1bf26ab941a5fcbdb9c43c5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Энергетики Крыма восстановили электроснабжение Керчи, сообщила компания ГУП "Крымэнерго". Более 360 подстанций Керчи и близлежащих сел были обесточены из-за аварии на высоковольтной подстанции, без света остались более 53 тысяч человек, сообщал ранее первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин. "Работники ГУП РК "Крымэнерго" оперативно приступили к ликвидации последствий аварии и в 17.31 (совпадает с мск) все потребители были подключены к электросети", – говорится в сообщении "Крымэнерго", опубликованном в Telegram-канале в 19.31 мск. Авария произошла на подстанции 110 киловольт, отключенная нагрузка составила 25,7 МВт.

https://ria.ru/20240730/kerch-1962995231.html

керчь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, керчь, крымэнерго