Рейтинг@Mail.ru
Энергетики восстановили электроснабжение Керчи - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/krym-1963038044.html
Энергетики восстановили электроснабжение Керчи
Энергетики восстановили электроснабжение Керчи - РИА Новости, 30.07.2024
Энергетики восстановили электроснабжение Керчи
Энергетики Крыма восстановили электроснабжение Керчи, сообщила компания ГУП "Крымэнерго". РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T22:12
2024-07-30T22:12
происшествия
жкх
керчь
крымэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2f46cc84a1bf26ab941a5fcbdb9c43c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Энергетики Крыма восстановили электроснабжение Керчи, сообщила компания ГУП "Крымэнерго". Более 360 подстанций Керчи и близлежащих сел были обесточены из-за аварии на высоковольтной подстанции, без света остались более 53 тысяч человек, сообщал ранее первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин. "Работники ГУП РК "Крымэнерго" оперативно приступили к ликвидации последствий аварии и в 17.31 (совпадает с мск) все потребители были подключены к электросети", – говорится в сообщении "Крымэнерго", опубликованном в Telegram-канале в 19.31 мск. Авария произошла на подстанции 110 киловольт, отключенная нагрузка составила 25,7 МВт.
https://ria.ru/20240730/kerch-1962995231.html
керчь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f2d06dc544c82e53b080535e78b43942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, керчь, крымэнерго
Происшествия, ЖКХ, Керчь, Крымэнерго
Энергетики восстановили электроснабжение Керчи

Крымские энергетики восстановили электроснабжение Керчи после аварии

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Линии электропередач . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Энергетики Крыма восстановили электроснабжение Керчи, сообщила компания ГУП "Крымэнерго".
Более 360 подстанций Керчи и близлежащих сел были обесточены из-за аварии на высоковольтной подстанции, без света остались более 53 тысяч человек, сообщал ранее первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.
«
"Работники ГУП РК "Крымэнерго" оперативно приступили к ликвидации последствий аварии и в 17.31 (совпадает с мск) все потребители были подключены к электросети", – говорится в сообщении "Крымэнерго", опубликованном в Telegram-канале в 19.31 мск.
Авария произошла на подстанции 110 киловольт, отключенная нагрузка составила 25,7 МВт.
Лампы - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Более 50 тысяч жителей Керчи и окрестностей остались без света из-за аварии
Вчера, 18:28
 
ПроисшествияЖКХКерчьКрымэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала