https://ria.ru/20240730/krym-1963038044.html
Энергетики восстановили электроснабжение Керчи
Энергетики восстановили электроснабжение Керчи - РИА Новости, 30.07.2024
Энергетики восстановили электроснабжение Керчи
Энергетики Крыма восстановили электроснабжение Керчи, сообщила компания ГУП "Крымэнерго". РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T22:12
2024-07-30T22:12
2024-07-30T22:12
происшествия
жкх
керчь
крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Энергетики Крыма восстановили электроснабжение Керчи, сообщила компания ГУП "Крымэнерго". Более 360 подстанций Керчи и близлежащих сел были обесточены из-за аварии на высоковольтной подстанции, без света остались более 53 тысяч человек, сообщал ранее первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин. "Работники ГУП РК "Крымэнерго" оперативно приступили к ликвидации последствий аварии и в 17.31 (совпадает с мск) все потребители были подключены к электросети", – говорится в сообщении "Крымэнерго", опубликованном в Telegram-канале в 19.31 мск. Авария произошла на подстанции 110 киловольт, отключенная нагрузка составила 25,7 МВт.
https://ria.ru/20240730/kerch-1962995231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, керчь, крымэнерго
Происшествия, ЖКХ, Керчь, Крымэнерго
Энергетики восстановили электроснабжение Керчи
Крымские энергетики восстановили электроснабжение Керчи после аварии
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Энергетики Крыма восстановили электроснабжение Керчи, сообщила компания ГУП "Крымэнерго".
Более 360 подстанций Керчи и близлежащих сел были обесточены из-за аварии на высоковольтной подстанции, без света остались более 53 тысяч человек, сообщал ранее первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.
«
"Работники ГУП РК "Крымэнерго" оперативно приступили к ликвидации последствий аварии и в 17.31 (совпадает с мск) все потребители были подключены к электросети", – говорится в сообщении "Крымэнерго", опубликованном в Telegram-канале в 19.31 мск.
Авария произошла на подстанции 110 киловольт, отключенная нагрузка составила 25,7 МВт.