Рейтинг@Mail.ru
В Крыму пособник СБУ получил 14 лет колонии за подрыв авто с чиновниками - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/krym-1962885393.html
В Крыму пособник СБУ получил 14 лет колонии за подрыв авто с чиновниками
В Крыму пособник СБУ получил 14 лет колонии за подрыв авто с чиновниками - РИА Новости, 30.07.2024
В Крыму пособник СБУ получил 14 лет колонии за подрыв авто с чиновниками
Пособник украинских спецслужб осужден на 14 лет колонии за покушение на убийство должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области в... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T12:20
2024-07-30T12:20
происшествия
симферополь
запорожская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
служба безопасности украины
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пособник украинских спецслужб осужден на 14 лет колонии за покушение на убийство должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области в Симферополе, сообщило СК России в Telegram-канале. Ранее СК сообщал, что 39-летнему уроженцу Винницкой области, проживающему в Симферополе, вменяется покушение на убийство трех человек, подорвавшихся в машине, под газовый баллон в которой была подложена взрывчатка. Всем им удалось выжить. За совершение преступления по заданию СБУ фигуранту обещали вознаграждение в 10 тысяч долларов, которые должны были поступить на счет его родственника на Украине. "В Симферополе пособник украинских спецслужб признан виновным в покушении на убийство должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области... Приговором суда пособник украинских спецслужб признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей. По отбытию наказания он также ограничен в праве передвижения сроком на 1 год", - говорится в сообщении. Как отмечает ведомство, был установлен маршрут передвижения должностных лиц из Мелитополя в Симферополь, приобретено взрывчатое вещество, из которого в своем гараже исполнитель изготовил взрывное устройство. Механизм был установлен под газовый баллон автомобиля и приведен дистанционно в действие утром 19 июня 2023 года, когда машина ехала по Евпаторийскому шоссе. Фигурант признан виновным в покушении на убийство граждан в связи с осуществлением ими служебной деятельности и выполнением общественного долга, совершенном по найму общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору; незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.
https://ria.ru/20240621/terrorizm-1954600498.html
https://ria.ru/20240704/terakt-1957386098.html
симферополь
запорожская область
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, симферополь, запорожская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, республика крым
Происшествия, Симферополь, Запорожская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины, Республика Крым
В Крыму пособник СБУ получил 14 лет колонии за подрыв авто с чиновниками

СК: в Симферополе пособника СБУ осудили на 14 лет за подрыв авто с чиновниками

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пособник украинских спецслужб осужден на 14 лет колонии за покушение на убийство должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области в Симферополе, сообщило СК России в Telegram-канале.
Ранее СК сообщал, что 39-летнему уроженцу Винницкой области, проживающему в Симферополе, вменяется покушение на убийство трех человек, подорвавшихся в машине, под газовый баллон в которой была подложена взрывчатка. Всем им удалось выжить. За совершение преступления по заданию СБУ фигуранту обещали вознаграждение в 10 тысяч долларов, которые должны были поступить на счет его родственника на Украине.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Жителя Липецкой области приговорили за пособничество украинским неонацистам
21 июня, 18:28
"В Симферополе пособник украинских спецслужб признан виновным в покушении на убийство должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области... Приговором суда пособник украинских спецслужб признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей. По отбытию наказания он также ограничен в праве передвижения сроком на 1 год", - говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, был установлен маршрут передвижения должностных лиц из Мелитополя в Симферополь, приобретено взрывчатое вещество, из которого в своем гараже исполнитель изготовил взрывное устройство. Механизм был установлен под газовый баллон автомобиля и приведен дистанционно в действие утром 19 июня 2023 года, когда машина ехала по Евпаторийскому шоссе.
Фигурант признан виновным в покушении на убийство граждан в связи с осуществлением ими служебной деятельности и выполнением общественного долга, совершенном по найму общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору; незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Мужчина получил 16 лет тюрьмы за попытку устроить теракт в Крыму
4 июля, 14:31
 
ПроисшествияСимферопольЗапорожская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Служба безопасности УкраиныРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала