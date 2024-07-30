https://ria.ru/20240730/krym-1962885393.html

В Крыму пособник СБУ получил 14 лет колонии за подрыв авто с чиновниками

В Крыму пособник СБУ получил 14 лет колонии за подрыв авто с чиновниками - РИА Новости, 30.07.2024

В Крыму пособник СБУ получил 14 лет колонии за подрыв авто с чиновниками

Пособник украинских спецслужб осужден на 14 лет колонии за покушение на убийство должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области в... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T12:20

2024-07-30T12:20

2024-07-30T12:20

происшествия

симферополь

запорожская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

служба безопасности украины

республика крым

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пособник украинских спецслужб осужден на 14 лет колонии за покушение на убийство должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области в Симферополе, сообщило СК России в Telegram-канале. Ранее СК сообщал, что 39-летнему уроженцу Винницкой области, проживающему в Симферополе, вменяется покушение на убийство трех человек, подорвавшихся в машине, под газовый баллон в которой была подложена взрывчатка. Всем им удалось выжить. За совершение преступления по заданию СБУ фигуранту обещали вознаграждение в 10 тысяч долларов, которые должны были поступить на счет его родственника на Украине. "В Симферополе пособник украинских спецслужб признан виновным в покушении на убийство должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области... Приговором суда пособник украинских спецслужб признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей. По отбытию наказания он также ограничен в праве передвижения сроком на 1 год", - говорится в сообщении. Как отмечает ведомство, был установлен маршрут передвижения должностных лиц из Мелитополя в Симферополь, приобретено взрывчатое вещество, из которого в своем гараже исполнитель изготовил взрывное устройство. Механизм был установлен под газовый баллон автомобиля и приведен дистанционно в действие утром 19 июня 2023 года, когда машина ехала по Евпаторийскому шоссе. Фигурант признан виновным в покушении на убийство граждан в связи с осуществлением ими служебной деятельности и выполнением общественного долга, совершенном по найму общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору; незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.

https://ria.ru/20240621/terrorizm-1954600498.html

https://ria.ru/20240704/terakt-1957386098.html

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происшествия, симферополь, запорожская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, республика крым