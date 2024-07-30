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Российский корвет и индийский фрегат провели учение в Финском заливе - РИА Новости, 30.07.2024
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20:03 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/korabli-1963021280.html
Российский корвет и индийский фрегат провели учение в Финском заливе
Российский корвет и индийский фрегат провели учение в Финском заливе - РИА Новости, 30.07.2024
Российский корвет и индийский фрегат провели учение в Финском заливе
Корвет "Сообразительный" Балтийского флота и фрегат "Табар" военно-морских сил Индии провели совместное учение в Финском заливе, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T20:03
2024-07-30T20:03
индия
финский залив
россия
балтийский флот вмф россии
вмс индии
безопасность
сообразительный (корвет)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Корвет "Сообразительный" Балтийского флота и фрегат "Табар" военно-морских сил Индии провели совместное учение в Финском заливе, сообщила пресс-служба Балтийского флота. "Боевой корабль Балтийского флота корвет "Сообразительный" и фрегат "Табар" военно-морских сил (ВМС) Индии в акватории Финского залива отработали практические действия в рамках морской части совместного российско-индийского межвидового учения "Индра-2024", в ходе которого отрабатывались мероприятия по спасению на воде моряков условно терпящего бедствие судна", - говорится в сообщении. По замыслу учения, российский и индийский корабли получили сигнал от судна, терпящего бедствие, после чего незамедлительно изменили курс и направились в назначенный район для поиска людей. В назначенном районе были отработаны совместные действия по спасению людей с поверхности воды и оказанию им медицинской помощи. В ходе этого эпизода учения использовались специализированные манекены в спасательных костюмах. Кроме того, экипажи российского и индийского кораблей с помощью радиотехнического оборудования совместно отработали поиск и уничтожение плавучих мин. Обнаруженные цели были успешно уничтожены огнем из корабельных артиллерийских установок. Военные моряки также совершенствовали навыки по передаче грузов траверсным способом в море с помощью штатных корабельных кранов.
https://ria.ru/20240730/tof-1962836832.html
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индия, финский залив, россия, балтийский флот вмф россии, вмс индии, безопасность, сообразительный (корвет)
Индия, Финский залив, Россия, Балтийский флот ВМФ России, ВМС Индии, Безопасность, Сообразительный (корвет)
Российский корвет и индийский фрегат провели учение в Финском заливе

Корабли Балтийского флота и ВМС Индии провели совместное учение в Финском заливе

© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанкКорвет "Сообразительный" Балтийского флота
Корвет Сообразительный Балтийского флота - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Александр Подгорчук
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Корвет "Сообразительный" Балтийского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Корвет "Сообразительный" Балтийского флота и фрегат "Табар" военно-морских сил Индии провели совместное учение в Финском заливе, сообщила пресс-служба Балтийского флота.
"Боевой корабль Балтийского флота корвет "Сообразительный" и фрегат "Табар" военно-морских сил (ВМС) Индии в акватории Финского залива отработали практические действия в рамках морской части совместного российско-индийского межвидового учения "Индра-2024", в ходе которого отрабатывались мероприятия по спасению на воде моряков условно терпящего бедствие судна", - говорится в сообщении.
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По замыслу учения, российский и индийский корабли получили сигнал от судна, терпящего бедствие, после чего незамедлительно изменили курс и направились в назначенный район для поиска людей.
В назначенном районе были отработаны совместные действия по спасению людей с поверхности воды и оказанию им медицинской помощи. В ходе этого эпизода учения использовались специализированные манекены в спасательных костюмах.
Кроме того, экипажи российского и индийского кораблей с помощью радиотехнического оборудования совместно отработали поиск и уничтожение плавучих мин. Обнаруженные цели были успешно уничтожены огнем из корабельных артиллерийских установок.
Военные моряки также совершенствовали навыки по передаче грузов траверсным способом в море с помощью штатных корабельных кранов.
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ИндияФинский заливРоссияБалтийский флот ВМФ РоссииВМС ИндииБезопасностьСообразительный (корвет)
 
 
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