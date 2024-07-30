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Корабли ВМС Китая завершили деловой заход во Владивосток - РИА Новости, 30.07.2024
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04:29 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/korabli-1962827758.html
Корабли ВМС Китая завершили деловой заход во Владивосток
Корабли ВМС Китая завершили деловой заход во Владивосток - РИА Новости, 30.07.2024
Корабли ВМС Китая завершили деловой заход во Владивосток
Корабли ВМС Народно-освободительной армии Китая завершили деловой заход во Владивосток и вышли в море, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тихоокеанского флота. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T04:29
2024-07-30T04:29
владивосток
китай
вьетнам
народно-освободительная армия китая
вмф рф
тихоокеанский флот вмф россии
день военно-морского флота
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл – РИА Новости. Корабли ВМС Народно-освободительной армии Китая завершили деловой заход во Владивосток и вышли в море, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тихоокеанского флота. Два корабля ВМС НОАК в составе десантного корабля "Лунхушань" и учебного корабля "Чжен Хе" прибыли во Владивосток 26 июля. Моряки приняли участие в торжественном построении в честь Дня ВМФ России 28 июля. "Десантный корабль "Лунхушань" и учебный корабль "Чжен Хе" Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая завершили участие в мероприятиях по плану делового захода во Владивостоке и вышли из главной базы Тихоокеанского флота в море", - сообщили в пресс-службе. Первым из базы вышел учебный корабль "Чжен Хе", следом за ним от причала городского порта отошел десантный корабль "Лунхушань", который из-за своих размеров не смог отшвартоваться рядом с кораблем своего отряда на 33-м причале. "В ходе стоянки кораблей ВМС НОАК во Владивостоке китайские моряки вместе с военнослужащими ВМС Вьетнама и ВМФ России приняли участие в праздновании Дня Военно-морского флота. Запланированные спортивные мероприятия в ходе визита из-за погодных условий не состоялись, но на экскурсии по городу и посещение Музея ТОФ дождь не повлиял", - отметили в ТОФ.
https://ria.ru/20240728/vmf-1962516651.html
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владивосток, китай, вьетнам, народно-освободительная армия китая, вмф рф, тихоокеанский флот вмф россии, день военно-морского флота, в мире
Владивосток, Китай, Вьетнам, Народно-освободительная армия Китая, ВМФ РФ, Тихоокеанский флот ВМФ России, День Военно-Морского Флота, В мире
Корабли ВМС Китая завершили деловой заход во Владивосток

Корабли ВМС НОАК завершили деловой заход во Владивосток и вышли в море

© РИА Новости / Геннадий ШишкинВстреча кораблей ВМФ Китая во Владивостоке
Встреча кораблей ВМФ Китая во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Встреча кораблей ВМФ Китая во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл – РИА Новости. Корабли ВМС Народно-освободительной армии Китая завершили деловой заход во Владивосток и вышли в море, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тихоокеанского флота.
Два корабля ВМС НОАК в составе десантного корабля "Лунхушань" и учебного корабля "Чжен Хе" прибыли во Владивосток 26 июля. Моряки приняли участие в торжественном построении в честь Дня ВМФ России 28 июля.
Экипаж малого противолодочного корабля МПК-229 Калмыкия принимает участие в параде, посвященном празднованию Дня Военно-морского флота России - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
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28 июля, 15:32
"Десантный корабль "Лунхушань" и учебный корабль "Чжен Хе" Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая завершили участие в мероприятиях по плану делового захода во Владивостоке и вышли из главной базы Тихоокеанского флота в море", - сообщили в пресс-службе.
Первым из базы вышел учебный корабль "Чжен Хе", следом за ним от причала городского порта отошел десантный корабль "Лунхушань", который из-за своих размеров не смог отшвартоваться рядом с кораблем своего отряда на 33-м причале.
"В ходе стоянки кораблей ВМС НОАК во Владивостоке китайские моряки вместе с военнослужащими ВМС Вьетнама и ВМФ России приняли участие в праздновании Дня Военно-морского флота. Запланированные спортивные мероприятия в ходе визита из-за погодных условий не состоялись, но на экскурсии по городу и посещение Музея ТОФ дождь не повлиял", - отметили в ТОФ.
День ВМФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
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28 июля, 10:47
 
ВладивостокКитайВьетнамНародно-освободительная армия КитаяВМФ РФТихоокеанский флот ВМФ РоссииДень Военно-Морского ФлотаВ мире
 
 
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