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Корабли ВМС Китая завершили деловой заход во Владивосток

Корабли ВМС Китая завершили деловой заход во Владивосток - РИА Новости, 30.07.2024

Корабли ВМС Китая завершили деловой заход во Владивосток

Корабли ВМС Народно-освободительной армии Китая завершили деловой заход во Владивосток и вышли в море, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тихоокеанского флота. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T04:29

2024-07-30T04:29

2024-07-30T04:29

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл – РИА Новости. Корабли ВМС Народно-освободительной армии Китая завершили деловой заход во Владивосток и вышли в море, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тихоокеанского флота. Два корабля ВМС НОАК в составе десантного корабля "Лунхушань" и учебного корабля "Чжен Хе" прибыли во Владивосток 26 июля. Моряки приняли участие в торжественном построении в честь Дня ВМФ России 28 июля. "Десантный корабль "Лунхушань" и учебный корабль "Чжен Хе" Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая завершили участие в мероприятиях по плану делового захода во Владивостоке и вышли из главной базы Тихоокеанского флота в море", - сообщили в пресс-службе. Первым из базы вышел учебный корабль "Чжен Хе", следом за ним от причала городского порта отошел десантный корабль "Лунхушань", который из-за своих размеров не смог отшвартоваться рядом с кораблем своего отряда на 33-м причале. "В ходе стоянки кораблей ВМС НОАК во Владивостоке китайские моряки вместе с военнослужащими ВМС Вьетнама и ВМФ России приняли участие в праздновании Дня Военно-морского флота. Запланированные спортивные мероприятия в ходе визита из-за погодных условий не состоялись, но на экскурсии по городу и посещение Музея ТОФ дождь не повлиял", - отметили в ТОФ.

https://ria.ru/20240728/vmf-1962516651.html

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