Культбригада Москонцерта провела более 800 концертов в зоне СВО
© Фото : пресс-службы мэра и правительства МосквыКультбригада Москонцерта провела более 800 концертов в зоне СВО
Культбригада Москонцерта провела более 800 концертов в зоне СВО
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Свыше 800 концертов провела культбригада Москонцерта в зоне специальной военной операции, было организовано свыше 80 выездов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Москонцерт… активно участвует в поддержке Вооруженных сил России. Артисты дают концерты на предприятиях, в госпиталях, мобилизационных пунктах, прифронтовых воинских частях и пунктах временного размещения. С начала специальной военной операции было организовано более 80 выездов и состоялось свыше 800 концертов", - говорится в тексте.
Уточняется, что в декабре 2022 года культбригада Москонцерта в первый раз выехала в Донецкую и Луганскую Народные Республики. С тех пор в зону СВО артисты отправляются ежемесячно.
"Два года подряд в Мариуполе организовывают большой концерт, посвященный воссоединению с Россией. В нем принимают участие приглашенные музыканты и коллективы, в том числе культбригада Москонцерта.
"Регулярные концерты проходят в полевых и буферных госпиталях по всей линии фронта, а также в медучреждениях Москвы и Подмосковья. Артисты выступают не только на сцене, но и в палатах. Для многих бойцов такие встречи с искусством происходят впервые в жизни", - пояснили в тексте.