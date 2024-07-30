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Культбригада Москонцерта провела более 800 концертов в зоне СВО - РИА Новости, 30.07.2024
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Надежные люди
 
11:25 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/kontserty-1962872549.html
Культбригада Москонцерта провела более 800 концертов в зоне СВО
Культбригада Москонцерта провела более 800 концертов в зоне СВО - РИА Новости, 30.07.2024
Культбригада Москонцерта провела более 800 концертов в зоне СВО
Свыше 800 концертов провела культбригада Москонцерта в зоне специальной военной операции, было организовано свыше 80 выездов, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T11:25
2024-07-30T11:25
надежные люди
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мариуполь
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Свыше 800 концертов провела культбригада Москонцерта в зоне специальной военной операции, было организовано свыше 80 выездов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Москонцерт… активно участвует в поддержке Вооруженных сил России. Артисты дают концерты на предприятиях, в госпиталях, мобилизационных пунктах, прифронтовых воинских частях и пунктах временного размещения. С начала специальной военной операции было организовано более 80 выездов и состоялось свыше 800 концертов", - говорится в тексте. Уточняется, что в декабре 2022 года культбригада Москонцерта в первый раз выехала в Донецкую и Луганскую Народные Республики. С тех пор в зону СВО артисты отправляются ежемесячно. "Два года подряд в Мариуполе организовывают большой концерт, посвященный воссоединению с Россией. В нем принимают участие приглашенные музыканты и коллективы, в том числе культбригада Москонцерта. "Регулярные концерты проходят в полевых и буферных госпиталях по всей линии фронта, а также в медучреждениях Москвы и Подмосковья. Артисты выступают не только на сцене, но и в палатах. Для многих бойцов такие встречи с искусством происходят впервые в жизни", - пояснили в тексте.
https://ria.ru/20240729/pomosch-1962666608.html
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Надежные люди, Луганская Народная Республика, Мариуполь

Культбригада Москонцерта провела более 800 концертов в зоне СВО

© Фото : пресс-службы мэра и правительства МосквыКультбригада Москонцерта провела более 800 концертов в зоне СВО
Культбригада Москонцерта провела более 800 концертов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : пресс-службы мэра и правительства Москвы
Культбригада Москонцерта провела более 800 концертов в зоне СВО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Свыше 800 концертов провела культбригада Москонцерта в зоне специальной военной операции, было организовано свыше 80 выездов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Москонцерт… активно участвует в поддержке Вооруженных сил России. Артисты дают концерты на предприятиях, в госпиталях, мобилизационных пунктах, прифронтовых воинских частях и пунктах временного размещения. С начала специальной военной операции было организовано более 80 выездов и состоялось свыше 800 концертов", - говорится в тексте.
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Уточняется, что в декабре 2022 года культбригада Москонцерта в первый раз выехала в Донецкую и Луганскую Народные Республики. С тех пор в зону СВО артисты отправляются ежемесячно.
"Два года подряд в Мариуполе организовывают большой концерт, посвященный воссоединению с Россией. В нем принимают участие приглашенные музыканты и коллективы, в том числе культбригада Москонцерта.
"Регулярные концерты проходят в полевых и буферных госпиталях по всей линии фронта, а также в медучреждениях Москвы и Подмосковья. Артисты выступают не только на сцене, но и в палатах. Для многих бойцов такие встречи с искусством происходят впервые в жизни", - пояснили в тексте.
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