https://ria.ru/20240730/kontserty-1962872549.html

Культбригада Москонцерта провела более 800 концертов в зоне СВО

Культбригада Москонцерта провела более 800 концертов в зоне СВО - РИА Новости, 30.07.2024

Культбригада Москонцерта провела более 800 концертов в зоне СВО

Свыше 800 концертов провела культбригада Москонцерта в зоне специальной военной операции, было организовано свыше 80 выездов, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T11:25

2024-07-30T11:25

2024-07-30T11:25

надежные люди

луганская народная республика

мариуполь

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Свыше 800 концертов провела культбригада Москонцерта в зоне специальной военной операции, было организовано свыше 80 выездов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Москонцерт… активно участвует в поддержке Вооруженных сил России. Артисты дают концерты на предприятиях, в госпиталях, мобилизационных пунктах, прифронтовых воинских частях и пунктах временного размещения. С начала специальной военной операции было организовано более 80 выездов и состоялось свыше 800 концертов", - говорится в тексте. Уточняется, что в декабре 2022 года культбригада Москонцерта в первый раз выехала в Донецкую и Луганскую Народные Республики. С тех пор в зону СВО артисты отправляются ежемесячно. "Два года подряд в Мариуполе организовывают большой концерт, посвященный воссоединению с Россией. В нем принимают участие приглашенные музыканты и коллективы, в том числе культбригада Москонцерта. "Регулярные концерты проходят в полевых и буферных госпиталях по всей линии фронта, а также в медучреждениях Москвы и Подмосковья. Артисты выступают не только на сцене, но и в палатах. Для многих бойцов такие встречи с искусством происходят впервые в жизни", - пояснили в тексте.

https://ria.ru/20240729/pomosch-1962666608.html

https://ria.ru/20240729/pomosch-1962634449.html

луганская народная республика

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

луганская народная республика, мариуполь