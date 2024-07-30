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В Севастополе открывается музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" - РИА Новости, 30.07.2024
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05:33 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/kompleks-1962831544.html
В Севастополе открывается музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес"
В Севастополе открывается музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" - РИА Новости, 30.07.2024
В Севастополе открывается музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес"
Новый музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" впервые открывается в Севастополе для посетителей, он заработает во вторник с 8.00 мск. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T05:33
2024-07-30T05:33
севастополь
новороссия
россия
михаил развожаев
владимир путин
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Новый музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" впервые открывается в Севастополе для посетителей, он заработает во вторник с 8.00 мск. Музейный комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, построен рядом с историческим Херсонесом за неполные два года. Комплекс рассчитан на одновременное посещение 50 тысяч человек, но пока будет работать в тестовом режиме. Торжественная церемония освящения комплекса прошла 28 июля, в этот день прошел большой крестный ход, открылся после реставрации Свято-Владимирский собор. В этот же день был открыт новый памятник крестителю Руси князю Владимиру. Проход на территорию "Нового Херсонеса" бесплатный, но посетителям потребуется предварительная регистрация — это связано с требованиями безопасности. Ежедневное количество билетов ограничено, они будут выделяться на определенное время, сообщил ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Регистрацию и всю актуальную информацию нужно узнавать на сайте херсонес.рф. Посещение музея христианства для всех бесплатно (по предварительной записи). Вход в музей Античности и Византии также свободный для жителей Севастополя и республики Крым, для туристов — 500 рублей, льготные категории — 200 рублей. Билеты в музей Крыма и Новороссии для жителей Севастополя и крымчан стоят 350 рублей, для туристов — 500 рублей, льготные категории — 250 рублей. В музейно-парковом комплексе будет предусмотрена возможность приобретения комплексных билетов на посещение всех музеев и экскурсионное обслуживание, а также использование аудиогида. Из-за ограниченности мест для парковки власти рекомендуют добираться к музеям на общественном транспорте, для этого разработано два новых автобусных маршрута: автобус № 73 "Центральное кольцо города – Херсонес" будет курсировать с 7.00 до 21.00, автобус № 74 "Парк Победы – Херсонес" будет курсировать с 8.00 до 21.00. Продолжит работу автобус № 22 "5-й км Балаклавского шоссе – Херсонес". В летнее время работает с 7.00 до 22.20. Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" построен по поручению президента России Владимира Путина. На площади в 24 гектара расположены музей Христианства, археологический музей Античности и Византии, музей Крыма и Новороссии, храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена", реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира. Общая площадь зданий 140 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20240727/dugin-1962383917.html
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севастополь, новороссия, россия, михаил развожаев, владимир путин, общество
Севастополь, Новороссия, Россия, Михаил Развожаев, Владимир Путин, Общество
В Севастополе открывается музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес"

В Севастополе открывается для посетителей парковый комплекс "Новый Херсонес"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка к открытию музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес"
Подготовка к открытию музейно-храмового комплекса Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Подготовка к открытию музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Новый музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" впервые открывается в Севастополе для посетителей, он заработает во вторник с 8.00 мск.
Музейный комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, построен рядом с историческим Херсонесом за неполные два года. Комплекс рассчитан на одновременное посещение 50 тысяч человек, но пока будет работать в тестовом режиме.
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Торжественная церемония освящения комплекса прошла 28 июля, в этот день прошел большой крестный ход, открылся после реставрации Свято-Владимирский собор. В этот же день был открыт новый памятник крестителю Руси князю Владимиру.
Проход на территорию "Нового Херсонеса" бесплатный, но посетителям потребуется предварительная регистрация — это связано с требованиями безопасности. Ежедневное количество билетов ограничено, они будут выделяться на определенное время, сообщил ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Регистрацию и всю актуальную информацию нужно узнавать на сайте херсонес.рф.
Посещение музея христианства для всех бесплатно (по предварительной записи). Вход в музей Античности и Византии также свободный для жителей Севастополя и республики Крым, для туристов — 500 рублей, льготные категории — 200 рублей. Билеты в музей Крыма и Новороссии для жителей Севастополя и крымчан стоят 350 рублей, для туристов — 500 рублей, льготные категории — 250 рублей.
В музейно-парковом комплексе будет предусмотрена возможность приобретения комплексных билетов на посещение всех музеев и экскурсионное обслуживание, а также использование аудиогида. Из-за ограниченности мест для парковки власти рекомендуют добираться к музеям на общественном транспорте, для этого разработано два новых автобусных маршрута: автобус № 73 "Центральное кольцо города – Херсонес" будет курсировать с 7.00 до 21.00, автобус № 74 "Парк Победы – Херсонес" будет курсировать с 8.00 до 21.00. Продолжит работу автобус № 22 "5-й км Балаклавского шоссе – Херсонес". В летнее время работает с 7.00 до 22.20.
Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" построен по поручению президента России Владимира Путина. На площади в 24 гектара расположены музей Христианства, археологический музей Античности и Византии, музей Крыма и Новороссии, храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена", реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира. Общая площадь зданий 140 тысяч квадратных метров.
Подготовка к открытию музейно-храмового комплекса Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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08:00
 
СевастопольНовороссияРоссияМихаил РазвожаевВладимир ПутинОбщество
 
 
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