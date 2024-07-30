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СМИ сообщили о гибели командира "Хезболлы" - РИА Новости, 30.07.2024
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23:18 30.07.2024 (обновлено: 23:38 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/komandir-1963044023.html
СМИ сообщили о гибели командира "Хезболлы"
СМИ сообщили о гибели командира "Хезболлы" - РИА Новости, 30.07.2024
СМИ сообщили о гибели командира "Хезболлы"
Ливанский источник в органах безопасности заявил телеканалу Sky News Arabia о гибели командира "Хезболлы" Фуада Шукра в результате израильского удара. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T23:18
2024-07-30T23:38
в мире
израиль
бейрут
ливан
хасан насрулла
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 30 июл — РИА Новости. Ливанский источник в органах безопасности заявил телеканалу Sky News Arabia о гибели командира "Хезболлы" Фуада Шукра в результате израильского удара. &quot;Источник в ливанских органах безопасности подтвердил гибель командира &quot;Хезболлы&quot; Фуада Шукра&quot;, — говорится в сообщении.Израильские СМИ называли Шукра в качестве возможной цели удара. По данным арабских агентств, он занимал пост главного военного советника генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы. США ввели санкции в отношении Шукра в 2015 году. Вашингтон, согласно сайту Rewards for Justice, предложил награду в размере до пяти миллионов долларов за информацию о нем. Как утверждается на сайте, интерес к нему связан с высокопоставленной позицией в "Хезболле" и участием в ряде атак против американских объектов. В частности, речь идет о подрыве казарм морской пехоты США в Бейруте в 1983-м — тогда погибло более 240 американских военных.Ранее во вторник ЦАХАЛ нанес удар по Бейруту. Как уточнялось, целью был командир, "ответственный за убийство детей и израильских гражданских в Мадждаль-Шамсе". По словам корреспондента РИА Новости, под удар попала территория рядом с больницей Бахман в районе Харет Хрейк южного пригорода Бейрута.В свою очередь, Ливанское государственное новостное агентство NNA сообщило, что атаку осуществил беспилотник, который выпустил три ракеты. По последним данным, пострадали 17 человек, включая шестерых детей.Вечером 27 июля город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. Погибли 12 человек — дети и подростки. Израильская сторона возложила ответственность за удар на ливанское шиитское движение "Хезболла". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку."Хезболла" заявила РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном.
https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html
https://ria.ru/20240729/livan-1962790365.html
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в мире, израиль, бейрут, ливан, хасан насрулла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Бейрут, Ливан, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ сообщили о гибели командира "Хезболлы"

Sky News Arabia: командир "Хезболлы" Фуада Шукра погиб при израильском ударе

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан
Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан
Читать ria.ru в
КАИР, 30 июл — РИА Новости. Ливанский источник в органах безопасности заявил телеканалу Sky News Arabia о гибели командира "Хезболлы" Фуада Шукра в результате израильского удара.
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"Источник в ливанских органах безопасности подтвердил гибель командира "Хезболлы" Фуада Шукра", — говорится в сообщении.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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Израильские СМИ называли Шукра в качестве возможной цели удара. По данным арабских агентств, он занимал пост главного военного советника генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы.
США ввели санкции в отношении Шукра в 2015 году. Вашингтон, согласно сайту Rewards for Justice, предложил награду в размере до пяти миллионов долларов за информацию о нем. Как утверждается на сайте, интерес к нему связан с высокопоставленной позицией в "Хезболле" и участием в ряде атак против американских объектов. В частности, речь идет о подрыве казарм морской пехоты США в Бейруте в 1983-м — тогда погибло более 240 американских военных.
Ранее во вторник ЦАХАЛ нанес удар по Бейруту. Как уточнялось, целью был командир, "ответственный за убийство детей и израильских гражданских в Мадждаль-Шамсе". По словам корреспондента РИА Новости, под удар попала территория рядом с больницей Бахман в районе Харет Хрейк южного пригорода Бейрута.
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В свою очередь, Ливанское государственное новостное агентство NNA сообщило, что атаку осуществил беспилотник, который выпустил три ракеты. По последним данным, пострадали 17 человек, включая шестерых детей.
Вечером 27 июля город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. Погибли 12 человек — дети и подростки. Израильская сторона возложила ответственность за удар на ливанское шиитское движение "Хезболла". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку.
"Хезболла" заявила РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном.
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