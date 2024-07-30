https://ria.ru/20240730/kolledzh-1963033013.html

Более 15 мастерских появится в колледже предпринимательства и сервиса Перми

Более 15 мастерских появится в колледже предпринимательства и сервиса Перми - РИА Новости, 30.07.2024

Более 15 мастерских появится в колледже предпринимательства и сервиса Перми

Участники нового кластера в сфере туризма и услуг, создаваемого на базе Пермского колледжа предпринимательства и сервиса (ПКПС), подписали соглашение о... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T21:18

2024-07-30T21:18

2024-07-30T21:18

пермский край

дмитрий махонин

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Участники нового кластера в сфере туризма и услуг, создаваемого на базе Пермского колледжа предпринимательства и сервиса (ПКПС), подписали соглашение о партнерстве в присутствии губернатора региона Дмитрия Махонина, в образовательном учреждении в следующем году создадут более 15 мастерских, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ранее учреждение выиграло федеральный грант проекта "Профессионалитет" на создание кластера "Туризм и сфера услуг" и оснащение соответствующих мастерских к 1 сентября 2025 года. Учреждение получит субсидию в размере 70 миллионов рублей. Подписи под документом поставили краевое министерство образования и науки, руководители образовательных учреждений и бизнеса. В кластер войдут 11 сетевых техникумов и колледжей и две организации реального сектора экономики - ООО "Бизнес и управление" и ООО "Эстель-Сервис". Как отметил губернатор Пермского края, креативная индустрия, в которую входит туризм, является одним из перспективных и приоритетных направлений развития экономики Прикамья. "В регионе будет развиваться уже целое направление. Нам нужны квалифицированные кадры. Системное сотрудничество колледжей и техникумов с бизнесом поможет в решении задачи по обеспечению отрасли специалистами", – цитирует пресс-служба Махонина. Во время посещения колледжа губернатор ознакомился с устройством мастерских и лабораторий. Глава региона осмотрел мастерскую-салон косметических и эстетических услуг, лабораторию техники и технологии живописи, графики и культуры экспозиции, швейную мастерскую, в которой студенты, в том числе, отшивают необходимые вещи участникам СВО. К следующему учебному году в колледже планируется оборудовать свыше 15 тематических учебных зон. Среди них – гостиничные номера двух категорий, зоны ресепшн, турагентской деятельности, кабинеты парикмахерских услуг, эстетических и косметических услуг, мастерские производства швейных изделий, конструирования и макетирования и другие. Директор Пермского колледжа предпринимательства и сервиса Алексей Ложкин отметил, что в регионе активно развивается туризм, создаются новые инфраструктурные объекты, рабочие места, которые требуют квалифицированных кадров. "Сфера услуг подразумевает комплексный подход, потому что это те сопутствующие услуги, которые гостеприимный Пермский край должен на достойном уровне оказывать", – подчеркнул он. Сейчас в колледже получают образование более 2,5 тысячи студентов по очной и заочной формам обучения. Планируется, что основными образовательными программами, реализуемыми в рамках "Профессионалитета", будут туризм и гостеприимство, технологии индустрии красоты, конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам), операционная деятельность в логистике, торговое дело, документационное обеспечение управления и архивоведение, дизайн (по отраслям) и графический дизайнер.

https://ria.ru/20231006/perm-1900217709.html

https://ria.ru/20231129/peschery-1912636421.html

https://ria.ru/20240522/prikame-1947659911.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пермский край, дмитрий махонин