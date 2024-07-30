https://ria.ru/20240730/klimat-1962959347.html
Климатолог рассказал о последствиях потепления в тропиках
Климатолог рассказал о последствиях потепления в тропиках - РИА Новости, 30.07.2024
Климатолог рассказал о последствиях потепления в тропиках
Потепление климата в тропиках происходит крайне медленно, поэтому Западная Африка и Южная Азия останутся пригодными для жизни в ближайшее время, заявил РИА... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:12
2024-07-30T16:12
2024-07-30T17:02
западная африка
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Потепление климата в тропиках происходит крайне медленно, поэтому Западная Африка и Южная Азия останутся пригодными для жизни в ближайшее время, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко. Ранее ученые из американского университета Пердью заявили телеканалу CNN, что уже через несколько лет Западная Африка и Южная Азия станут опасными для жизни человека из-за повышения температуры и влажности. "Едва ли в ближайшее время целые регионы Земли станут непригодными для жизни. Дело в том, что в тропиках потепление происходит крайне медленно. Потепление проявляется сильно в высоких и средних широтах. В тропиках, вблизи экватора, потепление чрезвычайно слабое, поэтому надо изучать климат и его изменения, но трезво и спокойно оценивать ситуацию, без излишней паники и истерики", - сказал Локощенко.
https://ria.ru/20240628/goroda-1956197843.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
западная африка, земля, в мире
Западная Африка, Земля, В мире
Климатолог рассказал о последствиях потепления в тропиках
Климатолог: Западная Африка и Южная Азия останутся пригодными для жизни