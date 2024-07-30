https://ria.ru/20240730/klimat-1962959347.html

Климатолог рассказал о последствиях потепления в тропиках

Климатолог рассказал о последствиях потепления в тропиках - РИА Новости, 30.07.2024

Климатолог рассказал о последствиях потепления в тропиках

Потепление климата в тропиках происходит крайне медленно, поэтому Западная Африка и Южная Азия останутся пригодными для жизни в ближайшее время, заявил РИА... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T16:12

2024-07-30T16:12

2024-07-30T17:02

западная африка

земля

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148327/29/1483272995_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b7ca82c60b4474acbc391a3f777d5aa2.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Потепление климата в тропиках происходит крайне медленно, поэтому Западная Африка и Южная Азия останутся пригодными для жизни в ближайшее время, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко. Ранее ученые из американского университета Пердью заявили телеканалу CNN, что уже через несколько лет Западная Африка и Южная Азия станут опасными для жизни человека из-за повышения температуры и влажности. "Едва ли в ближайшее время целые регионы Земли станут непригодными для жизни. Дело в том, что в тропиках потепление происходит крайне медленно. Потепление проявляется сильно в высоких и средних широтах. В тропиках, вблизи экватора, потепление чрезвычайно слабое, поэтому надо изучать климат и его изменения, но трезво и спокойно оценивать ситуацию, без излишней паники и истерики", - сказал Локощенко.

https://ria.ru/20240628/goroda-1956197843.html

западная африка

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

западная африка, земля, в мире