https://ria.ru/20240730/kitay-1962831917.html
В Китае из-за сильных ливней погибли четыре человека
В Китае из-за сильных ливней погибли четыре человека - РИА Новости, 30.07.2024
В Китае из-за сильных ливней погибли четыре человека
Четыре человека погибли, трое числятся пропавшими в результате сильных ливней в центральной китайской провинции Хунань, передает во вторник Центральное... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T05:37
2024-07-30T05:37
2024-07-30T05:37
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ПЕКИН, 30 июл – РИА Новости. Четыре человека погибли, трое числятся пропавшими в результате сильных ливней в центральной китайской провинции Хунань, передает во вторник Центральное телевидение Китая. Как отмечается в сообщении, с 26 июля в уезде Цзысин городского округа Чэньчжоу провинции Хунань прошли сильные ливни, вызванные влиянием тайфуна "Гаеми". По состоянию на 21.00 (16.00 мск) 29 числа в результате проливных дождей в четырех деревнях уезда "в общей сложности погибли 4 человека и пропали 3 человека". В настоящее время спасательные работы в уезде Цзысин продолжаются. Ранее телеканал сообщал, что в результате оползня, вызванного паводком, в провинции Хунань погибли 15 человек.
https://ria.ru/20240730/senegal-1962830464.html
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в мире, хунань, китай
В Китае из-за сильных ливней погибли четыре человека
В китайской провинции Хунань из-за ливней погибли четыре человека, трое пропали
ПЕКИН, 30 июл – РИА Новости. Четыре человека погибли, трое числятся пропавшими в результате сильных ливней в центральной китайской провинции Хунань, передает во вторник Центральное телевидение Китая.
Как отмечается в сообщении, с 26 июля в уезде Цзысин городского округа Чэньчжоу провинции Хунань прошли сильные ливни, вызванные влиянием тайфуна "Гаеми".
По состоянию на 21.00 (16.00 мск) 29 числа в результате проливных дождей в четырех деревнях уезда "в общей сложности погибли 4 человека и пропали 3 человека".
В настоящее время спасательные работы в уезде Цзысин продолжаются.
Ранее телеканал сообщал, что в результате оползня, вызванного паводком, в провинции Хунань погибли 15 человек.