Попытка Израиля убить командира "Хезболлы" провалилась, заявил источник
"Хезболла": попытка Израиля убить командира движения Шукера оказалась провальной
© AP Photo / Hussein MallaПоследствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан
БЕЙРУТ, 30 июл — РИА Новости. Попытка израильских военных ликвидировать командира "Хезболлы" Фуада Шукера не увенчалась успехом, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в ливанском шиитском движении.
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"Израильские удары были направлены на убийство командира Фуада Шукера. Попытка убийства оказалась провальной", — подчеркнул он.
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Ранее во вторник ЦАХАЛ нанес удар по Бейруту. Как уточнялось, целью был командир, "ответственный за убийство детей и израильских гражданских в Мадждаль-Шамсе". По словам корреспондента РИА Новости, под удар попала территория рядом с больницей Бахман в районе Харет Хрейк южного пригорода Бейрута.
В свою очередь, Ливанское государственное новостное агентство NNA сообщило, что атаку осуществил беспилотник, который выпустил три ракеты. По последним данным, пострадали 17 человек, включая шестерых детей.
Вечером 27 июля город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. Погибли 12 человек — дети и подростки. Израильская сторона возложила ответственность за удар на ливанское шиитское движение "Хезболла". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку.
В свою очередь, "Хезболла" заявила РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном.
Обострение между Израилем и Ливаном
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.
По данным ливанского МИД, примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.