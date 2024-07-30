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Попытка Израиля убить командира "Хезболлы" провалилась, заявил источник - РИА Новости, 30.07.2024
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21:32 30.07.2024 (обновлено: 22:06 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/khezbolla-1963034063.html
Попытка Израиля убить командира "Хезболлы" провалилась, заявил источник
Попытка Израиля убить командира "Хезболлы" провалилась, заявил источник - РИА Новости, 30.07.2024
Попытка Израиля убить командира "Хезболлы" провалилась, заявил источник
Попытка израильских военных ликвидировать командира "Хезболлы" Фуада Шукера не увенчалась успехом, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в ливанском... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T21:32
2024-07-30T22:06
в мире
хезболла
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 30 июл — РИА Новости. Попытка израильских военных ликвидировать командира "Хезболлы" Фуада Шукера не увенчалась успехом, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в ливанском шиитском движении. &quot;Израильские удары были направлены на убийство командира Фуада Шукера. Попытка убийства оказалась провальной&quot;, — подчеркнул он.Ранее во вторник ЦАХАЛ нанес удар по Бейруту. Как уточнялось, целью был командир, "ответственный за убийство детей и израильских гражданских в Мадждаль-Шамсе". По словам корреспондента РИА Новости, под удар попала территория рядом с больницей Бахман в районе Харет Хрейк южного пригорода Бейрута.В свою очередь, Ливанское государственное новостное агентство NNA сообщило, что атаку осуществил беспилотник, который выпустил три ракеты. По последним данным, пострадали 17 человек, включая шестерых детей.Вечером 27 июля город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. Погибли 12 человек — дети и подростки. Израильская сторона возложила ответственность за удар на ливанское шиитское движение "Хезболла". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку.В свою очередь, "Хезболла" заявила РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном.Обострение между Израилем и ЛиваномСитуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.По данным ливанского МИД, примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html
https://ria.ru/20240729/livan-1962790365.html
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в мире, хезболла, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Хезболла, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Попытка Израиля убить командира "Хезболлы" провалилась, заявил источник

"Хезболла": попытка Израиля убить командира движения Шукера оказалась провальной

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан
Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 30 июл — РИА Новости. Попытка израильских военных ликвидировать командира "Хезболлы" Фуада Шукера не увенчалась успехом, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в ливанском шиитском движении.
«

"Израильские удары были направлены на убийство командира Фуада Шукера. Попытка убийства оказалась провальной", — подчеркнул он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
На Голанских высотах разгорается третья мировая
29 июля, 08:00
Ранее во вторник ЦАХАЛ нанес удар по Бейруту. Как уточнялось, целью был командир, "ответственный за убийство детей и израильских гражданских в Мадждаль-Шамсе". По словам корреспондента РИА Новости, под удар попала территория рядом с больницей Бахман в районе Харет Хрейк южного пригорода Бейрута.
В свою очередь, Ливанское государственное новостное агентство NNA сообщило, что атаку осуществил беспилотник, который выпустил три ракеты. По последним данным, пострадали 17 человек, включая шестерых детей.
Вечером 27 июля город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. Погибли 12 человек — дети и подростки. Израильская сторона возложила ответственность за удар на ливанское шиитское движение "Хезболла". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку.
Вид на город Триполи в Ливане - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Ливан заявил о стремлении предотвратить эскалацию в регионе
29 июля, 19:57
В свою очередь, "Хезболла" заявила РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном.

Обострение между Израилем и Ливаном

Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.
По данным ливанского МИД, примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
МИД России назвал удары по Ливану нарушением международного права
Вчера, 21:02
 
В миреХезболлаИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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