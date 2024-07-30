https://ria.ru/20240730/khezbolla-1963034063.html

Попытка Израиля убить командира "Хезболлы" провалилась, заявил источник

Попытка Израиля убить командира "Хезболлы" провалилась, заявил источник - РИА Новости, 30.07.2024

Попытка Израиля убить командира "Хезболлы" провалилась, заявил источник

Попытка израильских военных ликвидировать командира "Хезболлы" Фуада Шукера не увенчалась успехом, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в ливанском... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T21:32

2024-07-30T21:32

2024-07-30T22:06

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израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 30 июл — РИА Новости. Попытка израильских военных ликвидировать командира "Хезболлы" Фуада Шукера не увенчалась успехом, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в ливанском шиитском движении. "Израильские удары были направлены на убийство командира Фуада Шукера. Попытка убийства оказалась провальной", — подчеркнул он.Ранее во вторник ЦАХАЛ нанес удар по Бейруту. Как уточнялось, целью был командир, "ответственный за убийство детей и израильских гражданских в Мадждаль-Шамсе". По словам корреспондента РИА Новости, под удар попала территория рядом с больницей Бахман в районе Харет Хрейк южного пригорода Бейрута.В свою очередь, Ливанское государственное новостное агентство NNA сообщило, что атаку осуществил беспилотник, который выпустил три ракеты. По последним данным, пострадали 17 человек, включая шестерых детей.Вечером 27 июля город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. Погибли 12 человек — дети и подростки. Израильская сторона возложила ответственность за удар на ливанское шиитское движение "Хезболла". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку.В свою очередь, "Хезболла" заявила РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном.Обострение между Израилем и ЛиваномСитуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.По данным ливанского МИД, примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html

https://ria.ru/20240729/livan-1962790365.html

https://ria.ru/20240730/mid-1963030782.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хезболла, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году