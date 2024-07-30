https://ria.ru/20240730/khersones-1962919327.html
Туристы из Москвы и Петербурга оценили "Новый Херсонес"
Туристы из Москвы и Петербурга оценили "Новый Херсонес" - РИА Новости, 30.07.2024
Туристы из Москвы и Петербурга оценили "Новый Херсонес"
Туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России приехали в первый день работы музейно-паркового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе, чтобы... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:50
2024-07-30T13:50
2024-07-30T13:50
севастополь
новороссия
херсонес
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
туризм
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России приехали в первый день работы музейно-паркового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе, чтобы увидеть и оценить новый исторический и культурный квартал города. Среди первых посетителей комплекса не только жители Севастополя и Крыма, здесь много туристов из регионов России. Люди делятся впечатлениями, описывая увиденное как "красиво", "потрясающе", "восхищены", "прекрасно". "Впечатления? Одно слово – здорово. Пока то, что увидела, впечатляет. Обязательно посоветуем побывать здесь всем своим близким", - сказала жительница Москвы. Туристка из Санкт-Петербурга Виктория приехала в Севастополь со своей семьей. "Не ожидала, что будет настолько грандиозно. Чудо. Конечно, мы восхищены", - сказала она РИА Новости. Кроме "Нового Херсонеса" семья Виктории посетила отреставрированный Свято-Владимирский собор, золотой купол которого хорошо виден из парка "Нового Херсонеса": архитекторы комплекса намеренно расположили главную улицу по оси, на которой находится храм и новый музей христианства. Новый музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" впервые открылся в Севастополе для посетителей во вторник. Он начал работу в тестовом режиме, но посетители могут пройти по всей территории. Из трех основных музеев открылся музей Крыма и Новороссии, другие музеи будут открыты позднее. Для входа нужно пройти регистрацию на сайте херсонес.рф на определенное время, посещение комплекса бесплатное. Плата будет взиматься за вход в музеи, при этом для жителей Крыма и Севастополя введены льготы. Музейный комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, парки и фонтаны, реку Героон с набережными и озерами, реконструированный квартал древнего Херсонеса, построен рядом с историческим Херсонесом за неполные 2 года. Комплекс рассчитан на одновременное посещение 50 тысяч человек, но пока будет работать в тестовом режиме. Торжественная церемония освящения комплекса прошла 28 июля, в этот день состоялся большой крестный ход, открылся после реставрации Свято-Владимирский собор. В этот же день был открыт новый памятник крестителю Руси князю Владимиру.
https://ria.ru/20240730/sevastopol-1962252421.html
https://ria.ru/20240728/rossiya-1962462029.html
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севастополь, новороссия, херсонес, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
Севастополь, Новороссия, Херсонес, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Туризм
Туристы из Москвы и Петербурга оценили "Новый Херсонес"
Туристы из Москвы и Петербурга высоко оценили "Новый Херсонес"
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России приехали в первый день работы музейно-паркового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе, чтобы увидеть и оценить новый исторический и культурный квартал города.
Среди первых посетителей комплекса не только жители Севастополя и Крыма, здесь много туристов из регионов России. Люди делятся впечатлениями, описывая увиденное как "красиво", "потрясающе", "восхищены", "прекрасно".
"Впечатления? Одно слово – здорово. Пока то, что увидела, впечатляет. Обязательно посоветуем побывать здесь всем своим близким", - сказала жительница Москвы.
Туристка из Санкт-Петербурга Виктория приехала в Севастополь со своей семьей. "Не ожидала, что будет настолько грандиозно. Чудо. Конечно, мы восхищены", - сказала она РИА Новости.
Кроме "Нового Херсонеса" семья Виктории посетила отреставрированный Свято-Владимирский собор, золотой купол которого хорошо виден из парка "Нового Херсонеса": архитекторы комплекса намеренно расположили главную улицу по оси, на которой находится храм и новый музей христианства.
Новый музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" впервые открылся в Севастополе
для посетителей во вторник. Он начал работу в тестовом режиме, но посетители могут пройти по всей территории. Из трех основных музеев открылся музей Крыма и Новороссии
, другие музеи будут открыты позднее. Для входа нужно пройти регистрацию на сайте херсонес.рф на определенное время, посещение комплекса бесплатное. Плата будет взиматься за вход в музеи, при этом для жителей Крыма и Севастополя введены льготы.
Музейный комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, парки и фонтаны, реку Героон с набережными и озерами, реконструированный квартал древнего Херсонеса
, построен рядом с историческим Херсонесом за неполные 2 года. Комплекс рассчитан на одновременное посещение 50 тысяч человек, но пока будет работать в тестовом режиме.
Торжественная церемония освящения комплекса прошла 28 июля, в этот день состоялся большой крестный ход, открылся после реставрации Свято-Владимирский собор. В этот же день был открыт новый памятник крестителю Руси князю Владимиру
.