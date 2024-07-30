Харрис может победить Трампа, считает американский сенатор
Сенатор Ли: Харрис может победить Трампа за счет поддержки американских СМИ
© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на номинацию от Демократической партии, может победить республиканца Дональда Трампа на выборах главы государства в ноябре за счет поддержки со стороны американских СМИ, считает сенатор от Республиканской партии Майк Ли.
"Она может победить. В этом нет сомнения, и республиканцы допустят огромную ошибку, недооценивая ее", - сказал Ли в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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Сенатор отметил, что в последние дни американские средства массовой информации пытаются полностью стереть любые упоминания о действиях Харрис в связи с кризисом на границе США, с которым она, по оценке Ли, не справилась, а также "затирают ее безумные заявления".
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"Камала Харрис является угрозой, поскольку у нее есть комплекс медиаиндустрии, который полностью на ее стороне", - резюмировал Ли.
Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.