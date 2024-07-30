https://ria.ru/20240730/kharris-1963038607.html

Харрис может победить Трампа, считает американский сенатор

Харрис может победить Трампа, считает американский сенатор - РИА Новости, 30.07.2024

Харрис может победить Трампа, считает американский сенатор

Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на номинацию от Демократической партии, может победить республиканца Дональда Трампа на выборах главы государства РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T22:19

2024-07-30T22:19

2024-07-30T22:19

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сша

огайо

камала харрис

дональд трамп

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на номинацию от Демократической партии, может победить республиканца Дональда Трампа на выборах главы государства в ноябре за счет поддержки со стороны американских СМИ, считает сенатор от Республиканской партии Майк Ли. "Она может победить. В этом нет сомнения, и республиканцы допустят огромную ошибку, недооценивая ее", - сказал Ли в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Сенатор отметил, что в последние дни американские средства массовой информации пытаются полностью стереть любые упоминания о действиях Харрис в связи с кризисом на границе США, с которым она, по оценке Ли, не справилась, а также "затирают ее безумные заявления". "Камала Харрис является угрозой, поскольку у нее есть комплекс медиаиндустрии, который полностью на ее стороне", - резюмировал Ли. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.

https://ria.ru/20240722/kharris-1961217709.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, огайо, камала харрис, дональд трамп, такер карлсон, выборы президента сша — 2024