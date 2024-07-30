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Штаб Трампа увидел опасность в приходе Харрис к власти, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2024
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15:40 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/kharris-1962949533.html
Штаб Трампа увидел опасность в приходе Харрис к власти, пишут СМИ
Штаб Трампа увидел опасность в приходе Харрис к власти, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2024
Штаб Трампа увидел опасность в приходе Харрис к власти, пишут СМИ
Соединенные Штаты станут более опасным местом для жизни, если вице-президент страны Камала Харрис победит на ноябрьских президентских выборах, пишет газета... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T15:40
2024-07-30T15:40
в мире
сша
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты станут более опасным местом для жизни, если вице-президент страны Камала Харрис победит на ноябрьских президентских выборах, пишет газета Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря предвыборного штаба экс-президента Дональда Трампа Кэролайн Левитт. "Никаких сомнений, что Америка станет более опасным местом, будь она нашим верховным главнокомандующим", - приводит газета слова Левитт. Пресс-секретарь штаба Трампа также заявила, что у Харрис отсутствует опыт во внешней политике, помимо продвижения "слабой программы" действующего главы государства Джо Байдена, которая привела к конфликту на Украине, усилению врагов США и нападению на Израиль. Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
https://ria.ru/20240724/vybory-1961519940.html
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Штаб Трампа увидел опасность в приходе Харрис к власти, пишут СМИ

WP: США станут более опасным местом для жизни, если Харрис победит на выборах

© AP Photo / Carlos OsorioКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Carlos Osorio
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты станут более опасным местом для жизни, если вице-президент страны Камала Харрис победит на ноябрьских президентских выборах, пишет газета Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря предвыборного штаба экс-президента Дональда Трампа Кэролайн Левитт.
"Никаких сомнений, что Америка станет более опасным местом, будь она нашим верховным главнокомандующим", - приводит газета слова Левитт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Америке предлагают идеального кандидата в президенты
24 июля, 08:00
Пресс-секретарь штаба Трампа также заявила, что у Харрис отсутствует опыт во внешней политике, помимо продвижения "слабой программы" действующего главы государства Джо Байдена, которая привела к конфликту на Украине, усилению врагов США и нападению на Израиль.
Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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В миреСШАКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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