https://ria.ru/20240730/kharris-1962949533.html

Штаб Трампа увидел опасность в приходе Харрис к власти, пишут СМИ

Штаб Трампа увидел опасность в приходе Харрис к власти, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2024

Штаб Трампа увидел опасность в приходе Харрис к власти, пишут СМИ

Соединенные Штаты станут более опасным местом для жизни, если вице-президент страны Камала Харрис победит на ноябрьских президентских выборах, пишет газета... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T15:40

2024-07-30T15:40

2024-07-30T15:40

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сша

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты станут более опасным местом для жизни, если вице-президент страны Камала Харрис победит на ноябрьских президентских выборах, пишет газета Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря предвыборного штаба экс-президента Дональда Трампа Кэролайн Левитт. "Никаких сомнений, что Америка станет более опасным местом, будь она нашим верховным главнокомандующим", - приводит газета слова Левитт. Пресс-секретарь штаба Трампа также заявила, что у Харрис отсутствует опыт во внешней политике, помимо продвижения "слабой программы" действующего главы государства Джо Байдена, которая привела к конфликту на Украине, усилению врагов США и нападению на Израиль. Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.

https://ria.ru/20240724/vybory-1961519940.html

https://ria.ru/20240730/kharris-1962820034.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024