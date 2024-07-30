https://ria.ru/20240730/kharris-1962823047.html

Трамп заявил, что Харрис перестала публично использовать свой смех

Трамп заявил, что Харрис перестала публично использовать свой смех - РИА Новости, 30.07.2024

Трамп заявил, что Харрис перестала публично использовать свой смех

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что его конкурентка в выборах от демократов Камала... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T03:16

2024-07-30T03:16

2024-07-30T07:15

в мире

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дональд трамп

камала харрис

джо байден

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что его конкурентка в выборах от демократов Камала Харрис перестала публично использовать свой знаменитый смех, ставший объектом мемов в интернете. "Это смех сумасшедшего человека, но я заметил, что она больше не использует этот смех. Кто-то убедил ее, что больше смеяться не надо", - заявил Трамп. Ранее СМИ сообщали, что республиканцы решили использовать смех Харрис как одну из ее уязвимостей. Вместе с тем считается, что Трамп на публике смеется редко. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.

https://ria.ru/20240730/tramp-1962821489.html

https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024