Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Харрис перестала публично использовать свой смех - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:16 30.07.2024 (обновлено: 07:15 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/kharris-1962823047.html
Трамп заявил, что Харрис перестала публично использовать свой смех
Трамп заявил, что Харрис перестала публично использовать свой смех - РИА Новости, 30.07.2024
Трамп заявил, что Харрис перестала публично использовать свой смех
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что его конкурентка в выборах от демократов Камала... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T03:16
2024-07-30T07:15
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
джо байден
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961451463_0:0:2646:1488_1920x0_80_0_0_2fa022d7ab13c88819f2bf9261519743.jpg
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что его конкурентка в выборах от демократов Камала Харрис перестала публично использовать свой знаменитый смех, ставший объектом мемов в интернете. "Это смех сумасшедшего человека, но я заметил, что она больше не использует этот смех. Кто-то убедил ее, что больше смеяться не надо", - заявил Трамп. Ранее СМИ сообщали, что республиканцы решили использовать смех Харрис как одну из ее уязвимостей. Вместе с тем считается, что Трамп на публике смеется редко. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
https://ria.ru/20240730/tramp-1962821489.html
https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961451463_152:0:2504:1764_1920x0_80_0_0_23764bf1216f367d341beb0903e32b71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Трамп заявил, что Харрис перестала публично использовать свой смех

Трамп: Харрис перестала использовать свой сумасшедший смех на публике

© AP Photo / The New York Times/Erin SchaffКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / The New York Times/Erin Schaff
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что его конкурентка в выборах от демократов Камала Харрис перестала публично использовать свой знаменитый смех, ставший объектом мемов в интернете.
"Это смех сумасшедшего человека, но я заметил, что она больше не использует этот смех. Кто-то убедил ее, что больше смеяться не надо", - заявил Трамп.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Трамп объявил о готовности к дебатам с Харрис "в любом виде"
02:57
Ранее СМИ сообщали, что республиканцы решили использовать смех Харрис как одну из ее уязвимостей. Вместе с тем считается, что Трамп на публике смеется редко.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Несостоявшийся путч и живой труп: смута в США грозит всему миру
26 июля, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала