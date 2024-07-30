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"Затронет миллионы". Вэнс набросился на Харрис из-за ее безумного плана
"Затронет миллионы". Вэнс набросился на Харрис из-за ее безумного плана - РИА Новости, 30.07.2024
"Затронет миллионы". Вэнс набросился на Харрис из-за ее безумного плана
Миграционная политика вице-президента США Камалы Харрис, нацеленная на массовый прием мигрантов, носит антиамериканский характер, написал кандидат в... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T02:42
2024-07-30T02:42
2024-07-30T02:42
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Миграционная политика вице-президента США Камалы Харрис, нацеленная на массовый прием мигрантов, носит антиамериканский характер, написал кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в соцсети X.Политик прокомментировал заявление сенатора-демократа Элизабет Уоррен о планах вице-президента по миграционной политике в интервью каналу CNN. По ее словам, в случае избрания на президентский пост Харрис добьется новых возможностей по получению гражданства для мигрантов."Она знает, что Камала намерена организовать массовую амнистию, которая затронет миллионы нелегальных мигрантов. Радикальная миграционная политика Камалы носит принципиально антиамериканский характер", — заявил Вэнс.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
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в мире, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024, элизабет уоррен, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, Элизабет Уоррен, Джеймс Дэвид Вэнс
"Затронет миллионы". Вэнс набросился на Харрис из-за ее безумного плана
Вэнс: миграционная политика Харрис носит антиамериканский характер