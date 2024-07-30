Рейтинг@Mail.ru
"Затронет миллионы". Вэнс набросился на Харрис из-за ее безумного плана - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:42 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/kharris-1962820034.html
"Затронет миллионы". Вэнс набросился на Харрис из-за ее безумного плана
"Затронет миллионы". Вэнс набросился на Харрис из-за ее безумного плана - РИА Новости, 30.07.2024
"Затронет миллионы". Вэнс набросился на Харрис из-за ее безумного плана
Миграционная политика вице-президента США Камалы Харрис, нацеленная на массовый прием мигрантов, носит антиамериканский характер, написал кандидат в... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T02:42
2024-07-30T02:42
в мире
сша
камала харрис
выборы президента сша — 2024
элизабет уоррен
джеймс дэвид вэнс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960768630_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_efbf612a1d9a8797e98762eac181d279.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Миграционная политика вице-президента США Камалы Харрис, нацеленная на массовый прием мигрантов, носит антиамериканский характер, написал кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в соцсети X.Политик прокомментировал заявление сенатора-демократа Элизабет Уоррен о планах вице-президента по миграционной политике в интервью каналу CNN. По ее словам, в случае избрания на президентский пост Харрис добьется новых возможностей по получению гражданства для мигрантов."Она знает, что Камала намерена организовать массовую амнистию, которая затронет миллионы нелегальных мигрантов. Радикальная миграционная политика Камалы носит принципиально антиамериканский характер", — заявил Вэнс.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
https://ria.ru/20240729/mask-1962586152.html
https://ria.ru/20240728/ssha-1962494047.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960768630_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_d38b7704dfc59ca5250ea30fa1bc584b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024, элизабет уоррен, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, Элизабет Уоррен, Джеймс Дэвид Вэнс
"Затронет миллионы". Вэнс набросился на Харрис из-за ее безумного плана

Вэнс: миграционная политика Харрис носит антиамериканский характер

© AP Photo / Carlos OsorioВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Carlos Osorio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Миграционная политика вице-президента США Камалы Харрис, нацеленная на массовый прием мигрантов, носит антиамериканский характер, написал кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в соцсети X.
Политик прокомментировал заявление сенатора-демократа Элизабет Уоррен о планах вице-президента по миграционной политике в интервью каналу CNN. По ее словам, в случае избрания на президентский пост Харрис добьется новых возможностей по получению гражданства для мигрантов.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Маск набросился на Харрис из-за ее заявления о детях
Вчера, 03:30
"Она знает, что Камала намерена организовать массовую амнистию, которая затронет миллионы нелегальных мигрантов. Радикальная миграционная политика Камалы носит принципиально антиамериканский характер", — заявил Вэнс.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
"Главная угроза". В США неожиданно высказались о Харрис
28 июля, 12:20
 
В миреСШАКамала ХаррисВыборы президента США — 2024Элизабет УорренДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала