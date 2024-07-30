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Более 50 тысяч жителей Керчи и окрестностей остались без света из-за аварии - РИА Новости, 30.07.2024
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18:28 30.07.2024 (обновлено: 20:01 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/kerch-1962995231.html
Более 50 тысяч жителей Керчи и окрестностей остались без света из-за аварии
Более 50 тысяч жителей Керчи и окрестностей остались без света из-за аварии - РИА Новости, 30.07.2024
Более 50 тысяч жителей Керчи и окрестностей остались без света из-за аварии
В Керчи и близлежащих селах более 50 тысяч человек остались без света из-за аварии на подстанции, сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:28
2024-07-30T20:01
происшествия
керчь
россия
общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. В Керчи и близлежащих селах более 50 тысяч человек остались без света из-за аварии на подстанции, сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин в Telegram-канале."В связи с нарушением технологического процесса в 17:05 часов (совпадает с мск) на высоковольтной подстанции в городе Керчи произошло срабатывание отключающего устройства, что привело к отключению электроснабжения в населенных пунктах городского округа", — говорится в публикации.Обесточены 362 трансформаторные подстанции в Керчи, а также селах Бондаренково, Егоров, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино.Специалисты уточняют объем необходимых работ, электроснабжение планируется восстановить через три часа.
https://ria.ru/20240720/alushta-1960856476.html
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происшествия, керчь, россия, общество, республика крым
Происшествия, Керчь, Россия, Общество, Республика Крым
Более 50 тысяч жителей Керчи и окрестностей остались без света из-за аварии

Более 360 подстанций в Керчи и близлежащих сел обесточены из-за аварии

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. В Керчи и близлежащих селах более 50 тысяч человек остались без света из-за аварии на подстанции, сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин в Telegram-канале.
"В связи с нарушением технологического процесса в 17:05 часов (совпадает с мск) на высоковольтной подстанции в городе Керчи произошло срабатывание отключающего устройства, что привело к отключению электроснабжения в населенных пунктах городского округа", — говорится в публикации.
Обесточены 362 трансформаторные подстанции в Керчи, а также селах Бондаренково, Егоров, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино.
Специалисты уточняют объем необходимых работ, электроснабжение планируется восстановить через три часа.
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20 июля, 00:06
 
ПроисшествияКерчьРоссияОбществоРеспублика Крым
 
 
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