https://ria.ru/20240730/kerch-1962995231.html

Более 50 тысяч жителей Керчи и окрестностей остались без света из-за аварии

Более 50 тысяч жителей Керчи и окрестностей остались без света из-за аварии - РИА Новости, 30.07.2024

Более 50 тысяч жителей Керчи и окрестностей остались без света из-за аварии

В Керчи и близлежащих селах более 50 тысяч человек остались без света из-за аварии на подстанции, сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T18:28

2024-07-30T18:28

2024-07-30T20:01

происшествия

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. В Керчи и близлежащих селах более 50 тысяч человек остались без света из-за аварии на подстанции, сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин в Telegram-канале."В связи с нарушением технологического процесса в 17:05 часов (совпадает с мск) на высоковольтной подстанции в городе Керчи произошло срабатывание отключающего устройства, что привело к отключению электроснабжения в населенных пунктах городского округа", — говорится в публикации.Обесточены 362 трансформаторные подстанции в Керчи, а также селах Бондаренково, Егоров, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино.Специалисты уточняют объем необходимых работ, электроснабжение планируется восстановить через три часа.

https://ria.ru/20240720/alushta-1960856476.html

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происшествия, керчь, россия, общество, республика крым