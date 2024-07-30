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В Карелии после ЧП на Беломорканале разрушены три жилых дома - РИА Новости, 30.07.2024
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18:50 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/kareliya-1962999345.html
В Карелии после ЧП на Беломорканале разрушены три жилых дома
В Карелии после ЧП на Беломорканале разрушены три жилых дома - РИА Новости, 30.07.2024
В Карелии после ЧП на Беломорканале разрушены три жилых дома
Три жилых дома полностью разрушены, еще пять повреждены после ЧП на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Надвоицах, где размыло временную перемычку между... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:50
2024-07-30T18:50
происшествия
россия
республика карелия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на беломорканале
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Три жилых дома полностью разрушены, еще пять повреждены после ЧП на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Надвоицах, где размыло временную перемычку между шлюзами, установленную на период реконструкции деревянной плотины, сообщило управление МЧС РФ по Республике Карелия. "При прохождении волны произошло полное разрушение трех домов, частично повреждены пять жилых домов", – говорится в сообщении. Как напоминает ГУМЧС, в результате происшествия пострадали семь человек, из них госпитализированы двое детей и один взрослый. В ходе работ по поиску трех людей, судьба которых после аварии на Беломорканале оставалась неизвестной, в районе поселка Кочкома в 11 километрах от места ЧП во вторник обнаружены тела мужчины и женщины. "Судьба одного человека остается неизвестной. Поисково-спасательные работы продолжаются", – заключают в республиканском управлении МЧС РФ. Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами ББК, установленной на время реконструкции деревянной плотины. В округе введен режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на участке 1246-1255 км ББК и транзит через канал.
https://ria.ru/20240730/damba-1962874612.html
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происшествия, россия, республика карелия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на беломорканале
Происшествия, Россия, Республика Карелия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на Беломорканале
В Карелии после ЧП на Беломорканале разрушены три жилых дома

МЧС: три жилых дома разрушены, еще пять повреждены после ЧП на ББК в Карелии

© МЧС РоссииПоследствия размыва временной дамбы в Карелии
Последствия размыва временной дамбы в Карелии - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© МЧС России
Последствия размыва временной дамбы в Карелии
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Три жилых дома полностью разрушены, еще пять повреждены после ЧП на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Надвоицах, где размыло временную перемычку между шлюзами, установленную на период реконструкции деревянной плотины, сообщило управление МЧС РФ по Республике Карелия.
"При прохождении волны произошло полное разрушение трех домов, частично повреждены пять жилых домов", – говорится в сообщении.
Последствия аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Трое пострадавших при прорыве дамбы в Карелии остаются в больнице
Вчера, 11:35
Как напоминает ГУМЧС, в результате происшествия пострадали семь человек, из них госпитализированы двое детей и один взрослый. В ходе работ по поиску трех людей, судьба которых после аварии на Беломорканале оставалась неизвестной, в районе поселка Кочкома в 11 километрах от места ЧП во вторник обнаружены тела мужчины и женщины.
"Судьба одного человека остается неизвестной. Поисково-спасательные работы продолжаются", – заключают в республиканском управлении МЧС РФ.
Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами ББК, установленной на время реконструкции деревянной плотины. В округе введен режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на участке 1246-1255 км ББК и транзит через канал.
В Карелии на Беломорско-Балтийском канале прорвало дамбу - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Мужчина, тело которого нашли после ЧП на Беломорканале, был экскаваторщиком
Вчера, 15:13
 
ПроисшествияРоссияРеспублика КарелияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧП на Беломорканале
 
 
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