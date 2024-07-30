Рейтинг@Mail.ru
В 11 км от места ЧП на Беломорканале обнаружили тело погибшего - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 30.07.2024 (обновлено: 15:11 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/kareliya-1962914556.html
В 11 км от места ЧП на Беломорканале обнаружили тело погибшего
В 11 км от места ЧП на Беломорканале обнаружили тело погибшего - РИА Новости, 30.07.2024
В 11 км от места ЧП на Беломорканале обнаружили тело погибшего
Спасатели обнаружили тело погибшего в 11 километрах от места ЧП на Беломорско-Балтийском канале в Надвоицах, где размыло временную перемычку между шлюзами,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:37
2024-07-30T15:11
происшествия
республика карелия
россия
чп на беломорканале
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962940385_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_8b9d2b2fbb3f237bbded88e6b4b36697.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Спасатели обнаружили тело погибшего в 11 километрах от места ЧП на Беломорско-Балтийском канале в Надвоицах, где размыло временную перемычку между шлюзами, сообщило управление МЧС РФ по Карелии в Telegram-канале."В районе посёлка Кочкома, в 11 километрах от места ЧС, был обнаружен погибший. Сотрудниками ГИМС МЧС России тело доставлено на берег. На месте работает следственный комитет республики Карелия", – говорится в сообщении.Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10 и 11 шлюзами ББК, установленной на время реконструкции деревянной плотины. По последним данным, трое пострадавших после ЧП остаются в больнице. Также оставалась неизвестной судьба троих человек. В округе введен режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на участке 1246-1255 км ББК и транзит через канал.
https://ria.ru/20240729/kreml-1962662971.html
республика карелия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962940385_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e7e4d225c84fd050d6c323756bf44a07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика карелия, россия, чп на беломорканале, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Карелия, Россия, ЧП на Беломорканале, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В 11 км от места ЧП на Беломорканале обнаружили тело погибшего

В Карелии в 11 км от места ЧП на Беломорканале обнаружили тело погибшего

© Фото : МЧС Республики КарелияСотрудники МЧС России во время поиска погибших в результате ЧП на Беломорско-Балтийском канале
Сотрудники МЧС России во время поиска погибших в результате ЧП на Беломорско-Балтийском канале - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : МЧС Республики Карелия
Сотрудники МЧС России во время поиска погибших в результате ЧП на Беломорско-Балтийском канале
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Спасатели обнаружили тело погибшего в 11 километрах от места ЧП на Беломорско-Балтийском канале в Надвоицах, где размыло временную перемычку между шлюзами, сообщило управление МЧС РФ по Карелии в Telegram-канале.
"В районе посёлка Кочкома, в 11 километрах от места ЧС, был обнаружен погибший. Сотрудниками ГИМС МЧС России тело доставлено на берег. На месте работает следственный комитет республики Карелия", – говорится в сообщении.
Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10 и 11 шлюзами ББК, установленной на время реконструкции деревянной плотины. По последним данным, трое пострадавших после ЧП остаются в больнице. Также оставалась неизвестной судьба троих человек. В округе введен режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на участке 1246-1255 км ББК и транзит через канал.
Прорыв дамбы на Беломорско-Балтийском канале в Карелии - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
В Кремле ответили на вопросы об аварии на шлюзах Беломорканала
29 июля, 12:54
 
ПроисшествияРеспублика КарелияРоссияЧП на БеломорканалеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала