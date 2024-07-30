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В 11 км от места ЧП на Беломорканале обнаружили тело погибшего
В 11 км от места ЧП на Беломорканале обнаружили тело погибшего - РИА Новости, 30.07.2024
В 11 км от места ЧП на Беломорканале обнаружили тело погибшего
Спасатели обнаружили тело погибшего в 11 километрах от места ЧП на Беломорско-Балтийском канале в Надвоицах, где размыло временную перемычку между шлюзами,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:37
2024-07-30T13:37
2024-07-30T15:11
происшествия
республика карелия
россия
чп на беломорканале
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Спасатели обнаружили тело погибшего в 11 километрах от места ЧП на Беломорско-Балтийском канале в Надвоицах, где размыло временную перемычку между шлюзами, сообщило управление МЧС РФ по Карелии в Telegram-канале."В районе посёлка Кочкома, в 11 километрах от места ЧС, был обнаружен погибший. Сотрудниками ГИМС МЧС России тело доставлено на берег. На месте работает следственный комитет республики Карелия", – говорится в сообщении.Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10 и 11 шлюзами ББК, установленной на время реконструкции деревянной плотины. По последним данным, трое пострадавших после ЧП остаются в больнице. Также оставалась неизвестной судьба троих человек. В округе введен режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на участке 1246-1255 км ББК и транзит через канал.
https://ria.ru/20240729/kreml-1962662971.html
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происшествия, республика карелия, россия, чп на беломорканале, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Карелия, Россия, ЧП на Беломорканале, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В 11 км от места ЧП на Беломорканале обнаружили тело погибшего
В Карелии в 11 км от места ЧП на Беломорканале обнаружили тело погибшего