https://ria.ru/20240730/kareliya-1962914556.html

В 11 км от места ЧП на Беломорканале обнаружили тело погибшего

В 11 км от места ЧП на Беломорканале обнаружили тело погибшего - РИА Новости, 30.07.2024

В 11 км от места ЧП на Беломорканале обнаружили тело погибшего

Спасатели обнаружили тело погибшего в 11 километрах от места ЧП на Беломорско-Балтийском канале в Надвоицах, где размыло временную перемычку между шлюзами,... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:37

2024-07-30T13:37

2024-07-30T15:11

происшествия

республика карелия

россия

чп на беломорканале

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962940385_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_8b9d2b2fbb3f237bbded88e6b4b36697.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Спасатели обнаружили тело погибшего в 11 километрах от места ЧП на Беломорско-Балтийском канале в Надвоицах, где размыло временную перемычку между шлюзами, сообщило управление МЧС РФ по Карелии в Telegram-канале."В районе посёлка Кочкома, в 11 километрах от места ЧС, был обнаружен погибший. Сотрудниками ГИМС МЧС России тело доставлено на берег. На месте работает следственный комитет республики Карелия", – говорится в сообщении.Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10 и 11 шлюзами ББК, установленной на время реконструкции деревянной плотины. По последним данным, трое пострадавших после ЧП остаются в больнице. Также оставалась неизвестной судьба троих человек. В округе введен режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на участке 1246-1255 км ББК и транзит через канал.

https://ria.ru/20240729/kreml-1962662971.html

республика карелия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика карелия, россия, чп на беломорканале, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)