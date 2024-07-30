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В Карелии откачали воду от петроглифов после ЧП на Беломорканале - РИА Новости, 30.07.2024
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12:59 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/kareliya-1962900536.html
В Карелии откачали воду от петроглифов после ЧП на Беломорканале
В Карелии откачали воду от петроглифов после ЧП на Беломорканале - РИА Новости, 30.07.2024
В Карелии откачали воду от петроглифов после ЧП на Беломорканале
Пожарные Беломорского округа Республики Карелия ночью откачали воду от петроглифов, которые датируются IV-III тысячелетием до нашей эры, после ЧП на... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T12:59
2024-07-30T12:59
республика карелия
беломорский район
юнеско
чп на беломорканале
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Пожарные Беломорского округа Республики Карелия ночью откачали воду от петроглифов, которые датируются IV-III тысячелетием до нашей эры, после ЧП на Беломорско-Балтийском канале (ББК), где накануне произошел размыв временной перемычки между шлюзами, сообщил региональный госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Сегодня ночью отряд противопожарной службы Республики Карелия по Беломорскому району... провел работы по устранению последствий подъёма уровня воды в павильоне "Беломорские Петроглифы" у Выгостровской ГЭС. С помощью специального оборудования удалось полностью откачать воду с наскальных рисунков и минимализировать ущерб от стихии", – информирует ведомство. Накануне из-за угрозы подтопления после ЧП на Беломорканале посещение археологического комплекса "Беломорские петроглифы" было приостановлено. Археологический комплекс "Беломорские петроглифы" состоит из рисунков на скалах и более 30 стоянок древнего человека. Изображения нарисованы или высечены на камне, датируются IV-III тысячелетием до нашей эры. Комплекс расположен в Беломорском районе Карелии, в местечке Залавруга. К числу основных сюжетов петроглифов Залавруги относятся изображения оленей и сцен охоты на морских животных. Карельские петроглифы включены в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10 и 11 шлюзами ББК, установленной на время реконструкции деревянной плотины. По последним данным, пострадали 10 человек, в том числе семеро спасены, поиски троих продолжаются. В округе введен режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на участке 1246-1255 км ББК и транзит через канал.
https://ria.ru/20240730/uroven-1962880408.html
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республика карелия, беломорский район, юнеско, чп на беломорканале, россия
Республика Карелия, Беломорский район, ЮНЕСКО, ЧП на Беломорканале, Россия
В Карелии откачали воду от петроглифов после ЧП на Беломорканале

Пожарные в Карелии ночью откачали воду от петроглифов после ЧП на ББК

© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкНаскальные изображения (петроглифы) на территории археологического комплекса "Беломорские петроглифы" (Залавруга)
Наскальные изображения (петроглифы) на территории археологического комплекса Беломорские петроглифы (Залавруга) - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Наскальные изображения (петроглифы) на территории археологического комплекса "Беломорские петроглифы" (Залавруга). Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Пожарные Беломорского округа Республики Карелия ночью откачали воду от петроглифов, которые датируются IV-III тысячелетием до нашей эры, после ЧП на Беломорско-Балтийском канале (ББК), где накануне произошел размыв временной перемычки между шлюзами, сообщил региональный госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Сегодня ночью отряд противопожарной службы Республики Карелия по Беломорскому району... провел работы по устранению последствий подъёма уровня воды в павильоне "Беломорские Петроглифы" у Выгостровской ГЭС. С помощью специального оборудования удалось полностью откачать воду с наскальных рисунков и минимализировать ущерб от стихии", – информирует ведомство.
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Накануне из-за угрозы подтопления после ЧП на Беломорканале посещение археологического комплекса "Беломорские петроглифы" было приостановлено.
Археологический комплекс "Беломорские петроглифы" состоит из рисунков на скалах и более 30 стоянок древнего человека. Изображения нарисованы или высечены на камне, датируются IV-III тысячелетием до нашей эры. Комплекс расположен в Беломорском районе Карелии, в местечке Залавруга. К числу основных сюжетов петроглифов Залавруги относятся изображения оленей и сцен охоты на морских животных. Карельские петроглифы включены в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.
Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10 и 11 шлюзами ББК, установленной на время реконструкции деревянной плотины. По последним данным, пострадали 10 человек, в том числе семеро спасены, поиски троих продолжаются. В округе введен режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на участке 1246-1255 км ББК и транзит через канал.
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Республика КарелияБеломорский районЮНЕСКОЧП на БеломорканалеРоссия
 
 
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