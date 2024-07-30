В Карелии откачали воду от петроглифов после ЧП на Беломорканале
Пожарные в Карелии ночью откачали воду от петроглифов после ЧП на ББК
© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкНаскальные изображения (петроглифы) на территории археологического комплекса "Беломорские петроглифы" (Залавруга)
Наскальные изображения (петроглифы) на территории археологического комплекса "Беломорские петроглифы" (Залавруга). Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Пожарные Беломорского округа Республики Карелия ночью откачали воду от петроглифов, которые датируются IV-III тысячелетием до нашей эры, после ЧП на Беломорско-Балтийском канале (ББК), где накануне произошел размыв временной перемычки между шлюзами, сообщил региональный госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Сегодня ночью отряд противопожарной службы Республики Карелия по Беломорскому району... провел работы по устранению последствий подъёма уровня воды в павильоне "Беломорские Петроглифы" у Выгостровской ГЭС. С помощью специального оборудования удалось полностью откачать воду с наскальных рисунков и минимализировать ущерб от стихии", – информирует ведомство.
Накануне из-за угрозы подтопления после ЧП на Беломорканале посещение археологического комплекса "Беломорские петроглифы" было приостановлено.
Археологический комплекс "Беломорские петроглифы" состоит из рисунков на скалах и более 30 стоянок древнего человека. Изображения нарисованы или высечены на камне, датируются IV-III тысячелетием до нашей эры. Комплекс расположен в Беломорском районе Карелии, в местечке Залавруга. К числу основных сюжетов петроглифов Залавруги относятся изображения оленей и сцен охоты на морских животных. Карельские петроглифы включены в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.
Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10 и 11 шлюзами ББК, установленной на время реконструкции деревянной плотины. По последним данным, пострадали 10 человек, в том числе семеро спасены, поиски троих продолжаются. В округе введен режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на участке 1246-1255 км ББК и транзит через канал.