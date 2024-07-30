https://ria.ru/20240730/kareliya-1962900536.html

В Карелии откачали воду от петроглифов после ЧП на Беломорканале

В Карелии откачали воду от петроглифов после ЧП на Беломорканале - РИА Новости, 30.07.2024

В Карелии откачали воду от петроглифов после ЧП на Беломорканале

Пожарные Беломорского округа Республики Карелия ночью откачали воду от петроглифов, которые датируются IV-III тысячелетием до нашей эры, после ЧП на... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T12:59

2024-07-30T12:59

2024-07-30T12:59

республика карелия

беломорский район

юнеско

чп на беломорканале

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Пожарные Беломорского округа Республики Карелия ночью откачали воду от петроглифов, которые датируются IV-III тысячелетием до нашей эры, после ЧП на Беломорско-Балтийском канале (ББК), где накануне произошел размыв временной перемычки между шлюзами, сообщил региональный госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Сегодня ночью отряд противопожарной службы Республики Карелия по Беломорскому району... провел работы по устранению последствий подъёма уровня воды в павильоне "Беломорские Петроглифы" у Выгостровской ГЭС. С помощью специального оборудования удалось полностью откачать воду с наскальных рисунков и минимализировать ущерб от стихии", – информирует ведомство. Накануне из-за угрозы подтопления после ЧП на Беломорканале посещение археологического комплекса "Беломорские петроглифы" было приостановлено. Археологический комплекс "Беломорские петроглифы" состоит из рисунков на скалах и более 30 стоянок древнего человека. Изображения нарисованы или высечены на камне, датируются IV-III тысячелетием до нашей эры. Комплекс расположен в Беломорском районе Карелии, в местечке Залавруга. К числу основных сюжетов петроглифов Залавруги относятся изображения оленей и сцен охоты на морских животных. Карельские петроглифы включены в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10 и 11 шлюзами ББК, установленной на время реконструкции деревянной плотины. По последним данным, пострадали 10 человек, в том числе семеро спасены, поиски троих продолжаются. В округе введен режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на участке 1246-1255 км ББК и транзит через канал.

https://ria.ru/20240730/uroven-1962880408.html

https://ria.ru/20240729/kareliya-1962714519.html

республика карелия

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республика карелия, беломорский район, юнеско, чп на беломорканале, россия