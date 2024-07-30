https://ria.ru/20240730/karelija-1962867768.html

В Карелии продолжаются поиски трех пропавших после прорыва дамбы

В Карелии продолжаются поиски трех пропавших после прорыва дамбы - РИА Новости, 30.07.2024

В Карелии продолжаются поиски трех пропавших после прорыва дамбы

В Карелии продолжаются поиски трех пропавших после прорыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале, сообщило республиканское ГУМЧС. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T10:58

2024-07-30T10:58

2024-07-30T10:58

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на беломорканале

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. В Карелии продолжаются поиски трех пропавших после прорыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале, сообщило республиканское ГУМЧС. "Сегодня в 8.00 продолжились поисковые работы на месте размыва временной (песчаной) перемычки на 11-м шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном округе… Напомним, судьба трёх человек неизвестна", - говорится в сообщении. Отмечается, что несмотря на ухудшение погодных условий, сотрудниками МЧС поиски будут проходить на суше и воде. Пешим маршрутом спасатели продолжат обследовать береговую зону, а с помощью плавательных средств и беспилотных летательных аппаратов акваторию Беломорско-Балтийского канала. Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзом Беломорско-Балтийского канала, установленной на время реконструкции сооружения. По последним данным, пострадали 10 человек, в том числе семеро спасены, ведутся поиски троих. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в округе введен режим ЧС.

https://ria.ru/20240729/karelija-1962710862.html

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на беломорканале