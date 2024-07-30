https://ria.ru/20240730/karakas-1963039874.html
В Каракасе завершилась акция оппозиции
В Каракасе завершилась акция оппозиции - РИА Новости, 30.07.2024
В Каракасе завершилась акция оппозиции
Акция венесуэльской оппозиции завершилась в центре Каракаса, полиция рассеяла часть протестующих, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T22:30
2024-07-30T22:30
2024-07-30T22:30
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КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Акция венесуэльской оппозиции завершилась в центре Каракаса, полиция рассеяла часть протестующих, передает корреспондент РИА Новости. Митинг оппозиции собрался на большом проспекте Франсиско де Миранда в нескольких километрах от исторического центра города. Люди требовали проверки и пересчёта голосов по каждому избирательному участку. После выступления лидеров оппозиции Марии Корины Мачадо и Эдмундо Гонсалеса люди начали понемногу расходиться. Часть митингующих двинулась к центру города, где путь им преградила полиция и спецтехника. Правоохранители рассеяли людей, применив слезоточивый газ. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве после беспорядков, устроенных венесуэльской оппозицией, заявили, что она должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962858021.html
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Протест оппозиции в центре Каракаса
Венесуэльская оппозиция собралась на протест в центре Каракаса после ночных столкновений протестующих с силовиками, передает корреспондент РИА Новости.
Около 2 тысяч человек собрались на проспекте Франсиско де Миранда в нескольких километрах от исторического центра города и президентского дворца.
Акция проходит мирно, люди поют гимн Венесуэлы и размахивают флагами. Движение по проспекту фактически заблокировано.
2024-07-30T22:30
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в мире, венесуэла, каракас, москва, николас мадуро, дмитрий песков, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Каракас, Москва, Николас Мадуро, Дмитрий Песков, Выборы президента Венесуэлы — 2024
В Каракасе завершилась акция оппозиции
Акция оппозиции завершилась в Каракасе, полиция рассеяла часть протестующих