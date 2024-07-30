https://ria.ru/20240730/karakas-1962824957.html

В Каракасе протестующие жгут покрышки и мусор в центре города

В Каракасе протестующие жгут покрышки и мусор в центре города - РИА Новости, 30.07.2024

В Каракасе протестующие жгут покрышки и мусор в центре города

Протестующие в Каракасе, которые недовольны результатами выборов президента Венесуэлы, жгут покрышки и мусор в центре города, в полицию на перекрытых подъездах... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T03:48

2024-07-30T03:48

2024-07-30T08:40

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КАРАКАС, 30 июл — РИА Новости. Протестующие в Каракасе, которые недовольны результатами выборов президента Венесуэлы, жгут покрышки и мусор в центре города, в полицию на перекрытых подъездах ко дворцу президента летят камни и коктейли Молотова, передает корреспондент РИА Новости. "Все, что нам нужно, это свобода", — заявили две женщины лет 30 с палками в руках. Собеседницы агентства на вопрос, готовы ли они драться, ответили, что готовы драться "с теми, кто у власти", и потребовали "настоящие результаты выборов". Протесты в Каракасе начались в понедельник после воскресного голосования, на котором победу одержал действующий президент Николас Мадуро. Согласно сообщениям в социальных сетях, беспорядки начались во многих муниципалитетах столичной агломерации, а также в других штатах. В центре столицы, необычайно пустом для буднего дня и вечера, развернуты подразделения полиции и национальной гвардии. Кордоны силовиков охраняют правительственные здания — избирком, парламент, а также подъезды к президентскому дворцу. Чтобы противостоять протестующим, на улицы города вышли не только силовики, но и поддерживающие правительство граждане с палками и арматурой, а также члены городского ополчения, которое называют "колективос" (colectivos) — это вооруженная народная милиция, которая, по словам некоторых местных жителей, плохо управляема и замечена в бандитизме. Ближе к вечеру, помимо куч горящего мусора, на дорогах появились горящие покрышки. Протестующие, значительная часть которых передвигается на мотоциклах, оперативно меняют дислокацию при приближении силовиков или "колективос" и перемещаются в соседний район. Большая часть горожан при этом остаётся в своих домах. В течение всего дня и вечера центр Каракаса наполнен грохотом алюминиевых кастрюль — это распространенная в регионе форма мирного протеста, cacerolazo. Грохот кастрюль периодически прерывают звуки стрельбы. В одном из мест столкновений, недалеко от здания Национальной ассамблеи, при стрельбе был слышен металлический лязг рикошета, который может говорить об использовании летального оружия, однако определить, кто и откуда стрелял, не удалось. По словам протестующих, это были "колективос". По наблюдениям корреспондента РИА Новости, силовики в различных местах вооружены газовыми гранатами и резиновыми дубинками, огнестрельного оружия у них не замечено.Одним из активных очагов протеста стал мост на проспекте Вооруженных сил, ведущий к президентскому дворцу Мирафлорес — он был перекрыт полицией еще в середине дня, после чего на въезде на мост начали жечь мусор и покрышки.На глазах корреспондента РИА Новости в сотрудников бросали коктейли Молотова и камни. Полиция в ответ применяет слезоточивый газ, однако попыток рассеять толпу не наблюдается — силовики не двигаются с места.Как рассказал член делегации российских наблюдателей на выборах, депутат Государственной думы Алексей Волоцков, сотни протестующих пытались прорваться к посольству Аргентины, где укрывалась группа оппозиционеров.Протесты затронули не только столицу Венесуэлы. Так, столкновения с полицией произошли в штате Ла-Гуайра. Помимо этого, местные манифестанты снесли и сожгли статую бывшего президента Уго Чавеса.По данным министерства обороны Венесуэлы, во время беспорядков пострадали 23 военнослужащих. Некоторые из них получили огнестрельные ранения, добавили в ведомстве.Президент Николас Мадуро в своем обращении к нации обвинил оппозиционеров в развязывании гражданской войны в Венесуэле. Он анонсировал совместное заседание государственного совета и совета национальной безопасности во вторник. "Приглашена вся Венесуэла. Это суверенный диалог, в него никто не посмеет сунуть свой нос. Хватит", — заявил глава государства.Кроме того, глава Национального собрания страны Хорхе Родригес сообщил о непрекращающейся хакерской атаке оппозиции на избирком. По его словам, именно хакеры не позволяют избирательному совету передать результаты полной обработки голосов. Позднее Родригес призвал граждан Венесуэлы выйти на манифестацию в защиту мира.Посольство России порекомендовало находящимся в Венесуэле россиянам не выходить на улицу и соблюдать меры безопасности. Дипмиссия не располагает данными об инцидентах с участием граждан России, сотрудники посольства и российские наблюдатели на выборах находятся в безопасности.Ранее Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай выступили с заявлением, в котором потребовали прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей. Правительство Венесуэлы расценило это как вмешательство в выборы и право народа на самоопределение. Позднее Каракас объявил об отзыве своих дипломатов из стран, не признавших результаты выборов.

https://ria.ru/20240730/dipmissiya-1962824160.html

https://ria.ru/20240730/venesuela-1962821313.html

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Жгли покрышки и бросали зажигательные смеси: протесты оппозиции в Каракасе Жгли покрышки и бросали зажигательные смеси: протесты оппозиции в Каракасе 2024-07-30T03:48 true PT2M11S

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в мире, николас мадуро, каракас, венесуэла