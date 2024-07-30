https://ria.ru/20240730/karakas-1962819876.html

В центре Каракаса полиция выставила кордоны

В центре Каракаса полиция выставила кордоны - РИА Новости, 30.07.2024

В центре Каракаса полиция выставила кордоны

Венесуэльские силы правопорядка выставили кордоны на центральном проспекте Каракаса, где расположен президентский дворец, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T02:19

2024-07-30T02:19

2024-07-30T08:51

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венесуэла

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КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Венесуэльские силы правопорядка выставили кордоны на центральном проспекте Каракаса, где расположен президентский дворец, передает корреспондент РИА Новости. Бойцы со щитами и другими спецсредствами выстроились на проспекте Урданета. В центре Каракаса по-прежнему слышна стрельба, а также звон кастрюль и клаксоны. Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. После этого в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.

https://ria.ru/20240730/karakas-1962819610.html

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Выстрелы и кордоны полиции: усиление мер безопасности на фоне беспорядков в Каракасе Выстрелы и кордоны полиции: усиление мер безопасности на фоне беспорядков в Каракасе 2024-07-30T02:19 true PT1M33S

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в мире, каракас, венесуэла, николас мадуро