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В Каракасе толпа протестующих бросает бутылки с зажигательной смесью
В Каракасе толпа протестующих бросает бутылки с зажигательной смесью - РИА Новости, 30.07.2024
В Каракасе толпа протестующих бросает бутылки с зажигательной смесью
Сторонники оппозиции на протесте в центре Каракаса бросают в полицейских бутылки с зажигательной смесью, полиция в ответ применяет газ, передает корреспондент... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T02:15
2024-07-30T02:15
2024-07-30T02:30
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КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Сторонники оппозиции на протесте в центре Каракаса бросают в полицейских бутылки с зажигательной смесью, полиция в ответ применяет газ, передает корреспондент РИА Новости.На центральном проспекте Урданета ранее неоднократно звучали выстрелы. Охрана зданий Нацассамблеи и избиркома в центре города усилена. У президентского дворца выставлены кордоны.Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. После этого в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами.Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
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в мире, каракас, венесуэла, николас мадуро
В мире, Каракас, Венесуэла, Николас Мадуро
В Каракасе толпа протестующих бросает бутылки с зажигательной смесью
В Каракасе протестующие бросают бутылки с зажигательной смесью, применили газ