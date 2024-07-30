https://ria.ru/20240730/karakas-1962819610.html

В Каракасе толпа протестующих бросает бутылки с зажигательной смесью

В Каракасе толпа протестующих бросает бутылки с зажигательной смесью - РИА Новости, 30.07.2024

В Каракасе толпа протестующих бросает бутылки с зажигательной смесью

Сторонники оппозиции на протесте в центре Каракаса бросают в полицейских бутылки с зажигательной смесью, полиция в ответ применяет газ, передает корреспондент... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T02:15

2024-07-30T02:15

2024-07-30T02:30

в мире

каракас

венесуэла

николас мадуро

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КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Сторонники оппозиции на протесте в центре Каракаса бросают в полицейских бутылки с зажигательной смесью, полиция в ответ применяет газ, передает корреспондент РИА Новости.На центральном проспекте Урданета ранее неоднократно звучали выстрелы. Охрана зданий Нацассамблеи и избиркома в центре города усилена. У президентского дворца выставлены кордоны.Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. После этого в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами.Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.

https://ria.ru/20240730/venesuela-1962813218.html

каракас

венесуэла

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в мире, каракас, венесуэла, николас мадуро