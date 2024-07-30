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В Каракасе толпа протестующих бросает бутылки с зажигательной смесью - РИА Новости, 30.07.2024
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02:15 30.07.2024 (обновлено: 02:30 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/karakas-1962819610.html
В Каракасе толпа протестующих бросает бутылки с зажигательной смесью
В Каракасе толпа протестующих бросает бутылки с зажигательной смесью - РИА Новости, 30.07.2024
В Каракасе толпа протестующих бросает бутылки с зажигательной смесью
Сторонники оппозиции на протесте в центре Каракаса бросают в полицейских бутылки с зажигательной смесью, полиция в ответ применяет газ, передает корреспондент... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T02:15
2024-07-30T02:30
в мире
каракас
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КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Сторонники оппозиции на протесте в центре Каракаса бросают в полицейских бутылки с зажигательной смесью, полиция в ответ применяет газ, передает корреспондент РИА Новости.На центральном проспекте Урданета ранее неоднократно звучали выстрелы. Охрана зданий Нацассамблеи и избиркома в центре города усилена. У президентского дворца выставлены кордоны.Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. После этого в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами.Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962813218.html
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в мире, каракас, венесуэла, николас мадуро
В мире, Каракас, Венесуэла, Николас Мадуро
В Каракасе толпа протестующих бросает бутылки с зажигательной смесью

В Каракасе протестующие бросают бутылки с зажигательной смесью, применили газ

© AP Photo / Matias DelacroixСтолкновения между полицией и протестующими начались в историческом центре Каракаса
Столкновения между полицией и протестующими начались в историческом центре Каракаса - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Столкновения между полицией и протестующими начались в историческом центре Каракаса
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Сторонники оппозиции на протесте в центре Каракаса бросают в полицейских бутылки с зажигательной смесью, полиция в ответ применяет газ, передает корреспондент РИА Новости.
На центральном проспекте Урданета ранее неоднократно звучали выстрелы. Охрана зданий Нацассамблеи и избиркома в центре города усилена. У президентского дворца выставлены кордоны.
Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. После этого в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами.
Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро возле президентского дворца в Каракасе, после того, как избирательные органы объявили его победителем президентских выборов - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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