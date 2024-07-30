https://ria.ru/20240730/karakas-1962818834.html

В центре Каракаса усилили меры безопасности

В центре Каракаса усилили меры безопасности - РИА Новости, 30.07.2024

В центре Каракаса усилили меры безопасности

Здания Национальной ассамблеи и национальной избирательной комиссии в центре Каракаса усиленно охраняются силами безопасности на фоне масштабных протестов,... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T01:58

2024-07-30T01:58

2024-07-30T08:58

в мире

венесуэла

каракас

николас мадуро

выборы президента венесуэлы — 2024

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КАРАКАС, 30 июл – РИА Новости. Здания Национальной ассамблеи и национальной избирательной комиссии в центре Каракаса усиленно охраняются силами безопасности на фоне масштабных протестов, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник вечером в разных городах Венесуэлы начались акции протеста. В центре столицы собрались сотни людей, происходят столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ. На улицах слышны выстрелы. На дорогах Каракаса также можно увидеть сотрудников нацгвардии на мотоциклах, у некоторых надеты противогазы. Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.

https://ria.ru/20240730/venesuela-1962813218.html

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Выстрелы и кордоны полиции: усиление мер безопасности на фоне беспорядков в Каракасе Выстрелы и кордоны полиции: усиление мер безопасности на фоне беспорядков в Каракасе 2024-07-30T01:58 true PT1M33S

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в мире, венесуэла, каракас, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024