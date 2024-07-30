https://ria.ru/20240730/karakas-1962818834.html
В центре Каракаса усилили меры безопасности
В центре Каракаса усилили меры безопасности - РИА Новости, 30.07.2024
В центре Каракаса усилили меры безопасности
Здания Национальной ассамблеи и национальной избирательной комиссии в центре Каракаса усиленно охраняются силами безопасности на фоне масштабных протестов,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T01:58
2024-07-30T01:58
2024-07-30T08:58
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КАРАКАС, 30 июл – РИА Новости. Здания Национальной ассамблеи и национальной избирательной комиссии в центре Каракаса усиленно охраняются силами безопасности на фоне масштабных протестов, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник вечером в разных городах Венесуэлы начались акции протеста. В центре столицы собрались сотни людей, происходят столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ. На улицах слышны выстрелы. На дорогах Каракаса также можно увидеть сотрудников нацгвардии на мотоциклах, у некоторых надеты противогазы. Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
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Выстрелы и кордоны полиции: усиление мер безопасности на фоне беспорядков в Каракасе
Выстрелы и кордоны полиции: усиление мер безопасности на фоне беспорядков в Каракасе
2024-07-30T01:58
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в мире, венесуэла, каракас, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро, Выборы президента Венесуэлы — 2024
В центре Каракаса усилили меры безопасности
В Каракасе усилили охрану зданий Национальной ассамблеи и избирательной комиссии