https://ria.ru/20240730/kahovka-1962865280.html

Задержанный за экстремизм житель Новой Каховки оказался агентом СБУ

Задержанный за экстремизм житель Новой Каховки оказался агентом СБУ - РИА Новости, 30.07.2024

Задержанный за экстремизм житель Новой Каховки оказался агентом СБУ

Против жителя Новой Каховки, ранее арестованного за призывы к экстремизму, возбуждено дело о госизмене из-за сбора и передачи службе безопасности Украины... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T10:41

2024-07-30T10:41

2024-07-30T11:20

херсонская область

россия

новая каховка

служба безопасности украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 30 июл - РИА Новости. Против жителя Новой Каховки, ранее арестованного за призывы к экстремизму, возбуждено дело о госизмене из-за сбора и передачи службе безопасности Украины сведений о дислокации российских военных, сообщили журналистом в УФСБ по Херсонской области. "УФСБ России по Херсонской области пресечена деятельность гражданина Российской Федерации, жителя г. Новая Каховка Херсонской области, причастного к государственной измене. Установлено, что с августа 2023 года по заданию спецслужб Украины фигурант осуществил сбор и передачу представителям СБУ сведений о местах сосредоточения военнослужащих, вооружения и военной техники подразделений Вооруженных сил Российской Федерации с целью срыва выполнения задач российских военных в рамках специальной военной операции", - говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело статье 275 УК РФ "Государственная измена". Ранее на фигуранта было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", он был арестован, добавили в УФСБ.

https://ria.ru/20240730/dizen-1962849336.html

https://ria.ru/20240730/podzhigateli-1962842257.html

херсонская область

россия

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , россия, новая каховка, служба безопасности украины, происшествия