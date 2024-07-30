https://ria.ru/20240730/kahovka-1962865280.html
Задержанный за экстремизм житель Новой Каховки оказался агентом СБУ
Задержанный за экстремизм житель Новой Каховки оказался агентом СБУ - РИА Новости, 30.07.2024
Задержанный за экстремизм житель Новой Каховки оказался агентом СБУ
Против жителя Новой Каховки, ранее арестованного за призывы к экстремизму, возбуждено дело о госизмене из-за сбора и передачи службе безопасности Украины... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T10:41
2024-07-30T10:41
2024-07-30T11:20
херсонская область
россия
новая каховка
служба безопасности украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 30 июл - РИА Новости. Против жителя Новой Каховки, ранее арестованного за призывы к экстремизму, возбуждено дело о госизмене из-за сбора и передачи службе безопасности Украины сведений о дислокации российских военных, сообщили журналистом в УФСБ по Херсонской области. "УФСБ России по Херсонской области пресечена деятельность гражданина Российской Федерации, жителя г. Новая Каховка Херсонской области, причастного к государственной измене. Установлено, что с августа 2023 года по заданию спецслужб Украины фигурант осуществил сбор и передачу представителям СБУ сведений о местах сосредоточения военнослужащих, вооружения и военной техники подразделений Вооруженных сил Российской Федерации с целью срыва выполнения задач российских военных в рамках специальной военной операции", - говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело статье 275 УК РФ "Государственная измена". Ранее на фигуранта было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", он был арестован, добавили в УФСБ.
https://ria.ru/20240730/dizen-1962849336.html
https://ria.ru/20240730/podzhigateli-1962842257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, новая каховка, служба безопасности украины, происшествия
Херсонская область , Россия, Новая Каховка, Служба безопасности Украины, Происшествия
Задержанный за экстремизм житель Новой Каховки оказался агентом СБУ
Задержанный житель Новой Каховки оказался агентом СБУ, его обвинили в госизмене