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Задержанный за экстремизм житель Новой Каховки оказался агентом СБУ - РИА Новости, 30.07.2024
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10:41 30.07.2024 (обновлено: 11:20 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/kahovka-1962865280.html
Задержанный за экстремизм житель Новой Каховки оказался агентом СБУ
Задержанный за экстремизм житель Новой Каховки оказался агентом СБУ - РИА Новости, 30.07.2024
Задержанный за экстремизм житель Новой Каховки оказался агентом СБУ
Против жителя Новой Каховки, ранее арестованного за призывы к экстремизму, возбуждено дело о госизмене из-за сбора и передачи службе безопасности Украины... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T10:41
2024-07-30T11:20
херсонская область
россия
новая каховка
служба безопасности украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 30 июл - РИА Новости. Против жителя Новой Каховки, ранее арестованного за призывы к экстремизму, возбуждено дело о госизмене из-за сбора и передачи службе безопасности Украины сведений о дислокации российских военных, сообщили журналистом в УФСБ по Херсонской области. "УФСБ России по Херсонской области пресечена деятельность гражданина Российской Федерации, жителя г. Новая Каховка Херсонской области, причастного к государственной измене. Установлено, что с августа 2023 года по заданию спецслужб Украины фигурант осуществил сбор и передачу представителям СБУ сведений о местах сосредоточения военнослужащих, вооружения и военной техники подразделений Вооруженных сил Российской Федерации с целью срыва выполнения задач российских военных в рамках специальной военной операции", - говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело статье 275 УК РФ "Государственная измена". Ранее на фигуранта было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", он был арестован, добавили в УФСБ.
https://ria.ru/20240730/dizen-1962849336.html
https://ria.ru/20240730/podzhigateli-1962842257.html
херсонская область
россия
новая каховка
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херсонская область , россия, новая каховка, служба безопасности украины, происшествия
Херсонская область , Россия, Новая Каховка, Служба безопасности Украины, Происшествия
Задержанный за экстремизм житель Новой Каховки оказался агентом СБУ

Задержанный житель Новой Каховки оказался агентом СБУ, его обвинили в госизмене

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 30 июл - РИА Новости. Против жителя Новой Каховки, ранее арестованного за призывы к экстремизму, возбуждено дело о госизмене из-за сбора и передачи службе безопасности Украины сведений о дислокации российских военных, сообщили журналистом в УФСБ по Херсонской области.
"УФСБ России по Херсонской области пресечена деятельность гражданина Российской Федерации, жителя г. Новая Каховка Херсонской области, причастного к государственной измене. Установлено, что с августа 2023 года по заданию спецслужб Украины фигурант осуществил сбор и передачу представителям СБУ сведений о местах сосредоточения военнослужащих, вооружения и военной техники подразделений Вооруженных сил Российской Федерации с целью срыва выполнения задач российских военных в рамках специальной военной операции", - говорится в релизе.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
"Никто не против". На Западе сделали заявление об Украине
09:33
Возбуждено уголовное дело статье 275 УК РФ "Государственная измена".
Ранее на фигуранта было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", он был арестован, добавили в УФСБ.
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Бывший член "Азова"* приказал расстреливать поджигателей военных машин
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Херсонская областьРоссияНовая КаховкаСлужба безопасности УкраиныПроисшествия
 
 
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