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Лидер польской оппозиции обвинил общественное ТВ в попрании свободы слова - РИА Новости, 30.07.2024
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19:38 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/kachinskiy-1963017415.html
Лидер польской оппозиции обвинил общественное ТВ в попрании свободы слова
Лидер польской оппозиции обвинил общественное ТВ в попрании свободы слова - РИА Новости, 30.07.2024
Лидер польской оппозиции обвинил общественное ТВ в попрании свободы слова
Председатель крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский обвинил общественное телевидение (TVP) в попрании... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T19:38
2024-07-30T19:38
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олимпийские игры
польша
париж
ярослав качиньский
право и справедливость
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спорт
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ВАРШАВА, 30 июл - РИА Новости. Председатель крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский обвинил общественное телевидение (TVP) в попрании свободы слова в связи с отстранением от работы на Олимпиаде комментатора, критиковавшего церемонию открытия. Церемония открытия Олимпиады прошла в пятницу в Париже. Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на "Тайную вечерю" с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества. Комментируя церемонию открытия, журналист Пшемыслав Бабяж выразил возмущение происходящим. "Мир без неба, народов и религий. Это видение мира, который должен объять всех. Это видение коммунизма, к сожалению", - сказал он. За это он был отстранен от дальнейшей работы по освещению олимпийских соревнований. "Журналист за то, что сказал правду… был отстранен, и от него требуют извинений", - сказал Качиньский на пресс-конференции во вторник. "Это скандал и доказательство того, что в Польше просто упразднена свобода слова, а TVP - это именно то место, где такой свободы радикальным образом нет, и это тоже очень, очень печально", - добавил он. Оценивая саму церемонию открытия Олимпиады, Качиньский заявил, что она оказалась "просто небывалым скандалом и "отчетливой иллюстрацией очень грустного и, к сожалению, все более интенсивного процесса морального и политического разложения западных элит".* Признано в России экстремистским движением и запрещено.
https://ria.ru/20240729/evropa-1962525776.html
https://rsport.ria.ru/20240729/polsha-1962684309.html
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в мире, олимпийские игры, польша, париж, ярослав качиньский, право и справедливость, летние олимпийские игры 2024, спорт
В мире, Олимпийские игры, Польша, Париж, Ярослав Качиньский, Право и справедливость, Летние Олимпийские игры 2024, Спорт
Лидер польской оппозиции обвинил общественное ТВ в попрании свободы слова

Качиньский обвинил общественное телевидение Польши в попрании свободы слова

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 июл - РИА Новости. Председатель крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский обвинил общественное телевидение (TVP) в попрании свободы слова в связи с отстранением от работы на Олимпиаде комментатора, критиковавшего церемонию открытия.
Церемония открытия Олимпиады прошла в пятницу в Париже. Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на "Тайную вечерю" с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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29 июля, 08:00
Комментируя церемонию открытия, журналист Пшемыслав Бабяж выразил возмущение происходящим. "Мир без неба, народов и религий. Это видение мира, который должен объять всех. Это видение коммунизма, к сожалению", - сказал он. За это он был отстранен от дальнейшей работы по освещению олимпийских соревнований.
"Журналист за то, что сказал правду… был отстранен, и от него требуют извинений", - сказал Качиньский на пресс-конференции во вторник.
"Это скандал и доказательство того, что в Польше просто упразднена свобода слова, а TVP - это именно то место, где такой свободы радикальным образом нет, и это тоже очень, очень печально", - добавил он.
Оценивая саму церемонию открытия Олимпиады, Качиньский заявил, что она оказалась "просто небывалым скандалом и "отчетливой иллюстрацией очень грустного и, к сожалению, все более интенсивного процесса морального и политического разложения западных элит".
* Признано в России экстремистским движением и запрещено.
Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
В Польше разразился скандал из-за отстранения комментатора за критику ОИ
29 июля, 13:52
 
В миреОлимпийские игрыПольшаПарижЯрослав КачиньскийПраво и справедливостьЛетние Олимпийские игры 2024Спорт
 
 
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