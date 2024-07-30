https://ria.ru/20240730/kachinskiy-1963017415.html

Лидер польской оппозиции обвинил общественное ТВ в попрании свободы слова

Лидер польской оппозиции обвинил общественное ТВ в попрании свободы слова - РИА Новости, 30.07.2024

Лидер польской оппозиции обвинил общественное ТВ в попрании свободы слова

Председатель крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский обвинил общественное телевидение (TVP) в попрании... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T19:38

2024-07-30T19:38

2024-07-30T19:38

в мире

олимпийские игры

польша

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ярослав качиньский

право и справедливость

летние олимпийские игры 2024

спорт

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ВАРШАВА, 30 июл - РИА Новости. Председатель крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский обвинил общественное телевидение (TVP) в попрании свободы слова в связи с отстранением от работы на Олимпиаде комментатора, критиковавшего церемонию открытия. Церемония открытия Олимпиады прошла в пятницу в Париже. Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на "Тайную вечерю" с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества. Комментируя церемонию открытия, журналист Пшемыслав Бабяж выразил возмущение происходящим. "Мир без неба, народов и религий. Это видение мира, который должен объять всех. Это видение коммунизма, к сожалению", - сказал он. За это он был отстранен от дальнейшей работы по освещению олимпийских соревнований. "Журналист за то, что сказал правду… был отстранен, и от него требуют извинений", - сказал Качиньский на пресс-конференции во вторник. "Это скандал и доказательство того, что в Польше просто упразднена свобода слова, а TVP - это именно то место, где такой свободы радикальным образом нет, и это тоже очень, очень печально", - добавил он. Оценивая саму церемонию открытия Олимпиады, Качиньский заявил, что она оказалась "просто небывалым скандалом и "отчетливой иллюстрацией очень грустного и, к сожалению, все более интенсивного процесса морального и политического разложения западных элит".* Признано в России экстремистским движением и запрещено.

https://ria.ru/20240729/evropa-1962525776.html

https://rsport.ria.ru/20240729/polsha-1962684309.html

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в мире, олимпийские игры, польша, париж, ярослав качиньский, право и справедливость, летние олимпийские игры 2024, спорт