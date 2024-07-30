https://ria.ru/20240730/izrail-1962898385.html

Армия Израиля сообщила об окончании операции в Хан-Юнисе на юге Газы

Армия Израиля сообщила об окончании операции в Хан-Юнисе на юге Газы - РИА Новости, 30.07.2024

Армия Израиля сообщила об окончании операции в Хан-Юнисе на юге Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) закончила операцию против палестинского движения ХАМАС на территории Хан-Юниса, которая началась 22 июля, в результате операции... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T12:50

2024-07-30T12:50

2024-07-30T12:50

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

сектор газа

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) закончила операцию против палестинского движения ХАМАС на территории Хан-Юниса, которая началась 22 июля, в результате операции было убито около 150 бойцов движения и нанесены удары по многочисленным объектам инфраструктуры движения, сообщила во вторник пресс-служба армии. "Ночью 98-я дивизия завершила оперативные действия против инфраструктуры и боевиков террористов в районе Хан-Юниса. Военнослужащие уничтожили более 150 террористов, ликвидировали террористические туннели, склады оружия и объекты террористической инфраструктуры, а также обнаружили оружие", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. В сообщении также отмечается, что ранее недалеко от Хан-Юниса силы ЦАХАЛ смогли вернуть тела пятерых заложников, среди которых четверо военнослужащих, которые были убиты 7 октября 2023 года и увезены в анклав бойцами ХАМАС. Военные ЦАХАЛ 22 июля призывали местных жителей покинуть восточные районы Хан-Юниса в секторе Газа на фоне подготовки к операции против ХАМАС. Ссылаясь на разведывательные данные, армия утверждала, что ХАМАС разместило "террористическую инфраструктуру" в этой местности. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 90 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240729/izrail-1962758895.html

https://ria.ru/20240729/madzhdal-shams-1962713369.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), сектор газа