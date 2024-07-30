https://ria.ru/20240730/istrebiteli-1962991493.html

"Не рассчитывайте". На Западе заявили о кризисе с истребителями F-35

"Не рассчитывайте". На Западе заявили о кризисе с истребителями F-35 - РИА Новости, 30.07.2024

"Не рассчитывайте". На Западе заявили о кризисе с истребителями F-35

F-35 является единственным истребителем пятого поколения у Запада, но из-за значительных проблем с программным обеспечением он не сможет принимать участие в... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T18:14

2024-07-30T18:14

2024-07-30T18:14

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. F-35 является единственным истребителем пятого поколения у Запада, но из-за значительных проблем с программным обеспечением он не сможет принимать участие в реальных боях до 2025 года, пишет журналист Дэвид Экс в материале для издания The Telegraph.По его словам, F-35 с первоначально установленными процессорами и программным обеспечением не обладает целым рядом возможностей, которые были обещаны во время разработки."Датчики работали с меньшим охватом, а сам самолет не был совместим со всеми новейшими боеприпасами", — говорится в статье.Экс уточнил, что истребители будут готовы к использованию только после обновления программного обеспечения, что потребует дополнительных затрат времени и денег."Полная боеготовность обещается лишь с обновлением Technology Refresh 3 (TR -3), которое по мере готовности будет установлено на новых самолетах и за дополнительную плату — на старых", — пишет он.Журналист уточнил, что F-35 не будут готовы к использованию как минимум до следующего года, а также напомнил о признании командующего ВВС США в Европе Джеймса Хеккера, который ранее заявлял о трудностях с новым программным обеспечением.“Не рассчитывайте, что проблемы с TR-3 закончились”, — предупредил Хеккер на Королевском международном авиашоу в Лондоне.Ранее Пентагон сообщил, что США приняли на вооружение первые три усовершенствованных истребителя пятого поколения F-35 и ожидают дальнейшего продолжения поставок.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240710/istrebitel-1958852223.html

https://ria.ru/20240723/istrebitel-1961353054.html

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в мире, сша, европа, лондон, министерство обороны сша, f-35