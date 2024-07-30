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"Не рассчитывайте". На Западе заявили о кризисе с истребителями F-35 - РИА Новости, 30.07.2024
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18:14 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/istrebiteli-1962991493.html
"Не рассчитывайте". На Западе заявили о кризисе с истребителями F-35
"Не рассчитывайте". На Западе заявили о кризисе с истребителями F-35 - РИА Новости, 30.07.2024
"Не рассчитывайте". На Западе заявили о кризисе с истребителями F-35
F-35 является единственным истребителем пятого поколения у Запада, но из-за значительных проблем с программным обеспечением он не сможет принимать участие в... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:14
2024-07-30T18:14
в мире
сша
европа
лондон
министерство обороны сша
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. F-35 является единственным истребителем пятого поколения у Запада, но из-за значительных проблем с программным обеспечением он не сможет принимать участие в реальных боях до 2025 года, пишет журналист Дэвид Экс в материале для издания The Telegraph.По его словам, F-35 с первоначально установленными процессорами и программным обеспечением не обладает целым рядом возможностей, которые были обещаны во время разработки."Датчики работали с меньшим охватом, а сам самолет не был совместим со всеми новейшими боеприпасами", — говорится в статье.Экс уточнил, что истребители будут готовы к использованию только после обновления программного обеспечения, что потребует дополнительных затрат времени и денег."Полная боеготовность обещается лишь с обновлением Technology Refresh 3 (TR -3), которое по мере готовности будет установлено на новых самолетах и за дополнительную плату — на старых", — пишет он.Журналист уточнил, что F-35 не будут готовы к использованию как минимум до следующего года, а также напомнил о признании командующего ВВС США в Европе Джеймса Хеккера, который ранее заявлял о трудностях с новым программным обеспечением.“Не рассчитывайте, что проблемы с TR-3 закончились”, — предупредил Хеккер на Королевском международном авиашоу в Лондоне.Ранее Пентагон сообщил, что США приняли на вооружение первые три усовершенствованных истребителя пятого поколения F-35 и ожидают дальнейшего продолжения поставок.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240710/istrebitel-1958852223.html
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в мире, сша, европа, лондон, министерство обороны сша, f-35
В мире, США, Европа, Лондон, Министерство обороны США, F-35
"Не рассчитывайте". На Западе заявили о кризисе с истребителями F-35

The Telegraph: истребители F-35 не сможет участвовать в боях до 2025 года

© Фото : Los Alamos National LaboratoryАмериканский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12
Американский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12 - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : Los Alamos National Laboratory
Американский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. F-35 является единственным истребителем пятого поколения у Запада, но из-за значительных проблем с программным обеспечением он не сможет принимать участие в реальных боях до 2025 года, пишет журналист Дэвид Экс в материале для издания The Telegraph.
По его словам, F-35 с первоначально установленными процессорами и программным обеспечением не обладает целым рядом возможностей, которые были обещаны во время разработки.
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"Датчики работали с меньшим охватом, а сам самолет не был совместим со всеми новейшими боеприпасами", — говорится в статье.
Экс уточнил, что истребители будут готовы к использованию только после обновления программного обеспечения, что потребует дополнительных затрат времени и денег.
"Полная боеготовность обещается лишь с обновлением Technology Refresh 3 (TR -3), которое по мере готовности будет установлено на новых самолетах и за дополнительную плату — на старых", — пишет он.
Журналист уточнил, что F-35 не будут готовы к использованию как минимум до следующего года, а также напомнил о признании командующего ВВС США в Европе Джеймса Хеккера, который ранее заявлял о трудностях с новым программным обеспечением.
“Не рассчитывайте, что проблемы с TR-3 закончились”, — предупредил Хеккер на Королевском международном авиашоу в Лондоне.
Ранее Пентагон сообщил, что США приняли на вооружение первые три усовершенствованных истребителя пятого поколения F-35 и ожидают дальнейшего продолжения поставок.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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