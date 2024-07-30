Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал подробности о пожаре на "НПО Автоматики" в Екатеринбурге - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:52 30.07.2024 (обновлено: 19:53 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/istochnik-1963019113.html
Источник рассказал подробности о пожаре на "НПО Автоматики" в Екатеринбурге
Источник рассказал подробности о пожаре на "НПО Автоматики" в Екатеринбурге - РИА Новости, 30.07.2024
Источник рассказал подробности о пожаре на "НПО Автоматики" в Екатеринбурге
Природа пожара на "НПО Автоматики" в Екатеринбурге носит бытовой характер, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T19:52
2024-07-30T19:53
происшествия
космос - риа наука
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
роскосмос
булава
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962996757_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f63f7d11e578a8f932355ffc8a54cf7e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Природа пожара на "НПО Автоматики" в Екатеринбурге носит бытовой характер, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "По первичной информации, природа пожара носит бытовой характер", – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможных причинах происшествия. На самом предприятии причину возгорания пока не комментируют. "Причину мы пока не комментируем. Могу сказать, что сварочные работы не проводились", – заявили агентству в пресс-службе АО "НПО Автоматики". Ранее на предприятии сообщили, что из-за пожара была приостановлена работа производственной площадки. По данным властей, возгоранию присвоен третий ранг сложности. Во вторник в Екатеринбурге загорелась кровля восьмиэтажного цеха с химической продукцией на ориентировочной площади пожара 800 квадратных метров. По уточненным данным МЧС РФ, произошло обрушение кровли цеха на 500 квадратных метрах. Позже в пресс-службе АО "НПО автоматики" подтвердили РИА Новости, что горит их здание – пожар начался в механическом цехе, обрушились стены и кровля, из здания всех эвакуировали. Огонь перекинулся на соседний цех. Региональное управление Роспотребнадзора начало исследование качества воздуха в зоне ближайшей к пожару жилой застройки. "НПО автоматики имени академика Семихатова" (входит в корпорацию "Роскосмос") – одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. В частности, производит системы управления новейшей российской ракеты-носителя "Союз-2", баллистических ракет "Булава" и "Синева".
https://ria.ru/20240401/pozhar-1937084443.html
https://ria.ru/20240524/pozhar-1948078701.html
https://ria.ru/20240730/pozhar-1963003539.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пожар во втором цеху в НПО автоматики в Екатеринбурге
Во время пожара в НПО автоматики в Екатеринбурге огонь перекинулся на второй цех, все сотрудники эвакуированы, сообщает гендиректор предприятия.
2024-07-30T19:52
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962996757_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_484832b0b280c87dfafb2a090c663ae7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, космос - риа наука, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роскосмос, булава
Происшествия, Космос - РИА Наука, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Роскосмос, Булава
Источник рассказал подробности о пожаре на "НПО Автоматики" в Екатеринбурге

Пожар на "НПО Автоматики" в Екатеринбурге скорее всего носит бытовой характер

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Природа пожара на "НПО Автоматики" в Екатеринбурге носит бытовой характер, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"По первичной информации, природа пожара носит бытовой характер", – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможных причинах происшествия.
На самом предприятии причину возгорания пока не комментируют.
Дым от пожара на территории Уралмашзавода в Екатеринбурге. 1 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
В Екатеринбурге загорелся цех на территории Уралмашзавода
1 апреля, 13:07
"Причину мы пока не комментируем. Могу сказать, что сварочные работы не проводились", – заявили агентству в пресс-службе АО "НПО Автоматики".
Ранее на предприятии сообщили, что из-за пожара была приостановлена работа производственной площадки. По данным властей, возгоранию присвоен третий ранг сложности.
Во вторник в Екатеринбурге загорелась кровля восьмиэтажного цеха с химической продукцией на ориентировочной площади пожара 800 квадратных метров. По уточненным данным МЧС РФ, произошло обрушение кровли цеха на 500 квадратных метрах.
Тушение пожара в мебельном центре в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
При пожаре в мебельном центре эвакуировали 200 человек
24 мая, 11:30
Позже в пресс-службе АО "НПО автоматики" подтвердили РИА Новости, что горит их здание – пожар начался в механическом цехе, обрушились стены и кровля, из здания всех эвакуировали. Огонь перекинулся на соседний цех. Региональное управление Роспотребнадзора начало исследование качества воздуха в зоне ближайшей к пожару жилой застройки.
"НПО автоматики имени академика Семихатова" (входит в корпорацию "Роскосмос") – одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. В частности, производит системы управления новейшей российской ракеты-носителя "Союз-2", баллистических ракет "Булава" и "Синева".
Тушение пожара в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В Екатеринбурге приостановили работу "НПО автоматики"
Вчера, 19:09
 
ПроисшествияКосмос - РИА НаукаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоскосмосБулава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала