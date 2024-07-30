https://ria.ru/20240730/istochnik-1963019113.html

Источник рассказал подробности о пожаре на "НПО Автоматики" в Екатеринбурге

Источник рассказал подробности о пожаре на "НПО Автоматики" в Екатеринбурге - РИА Новости, 30.07.2024

Источник рассказал подробности о пожаре на "НПО Автоматики" в Екатеринбурге

Природа пожара на "НПО Автоматики" в Екатеринбурге носит бытовой характер, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T19:52

2024-07-30T19:52

2024-07-30T19:53

происшествия

космос - риа наука

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

роскосмос

булава

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962996757_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f63f7d11e578a8f932355ffc8a54cf7e.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Природа пожара на "НПО Автоматики" в Екатеринбурге носит бытовой характер, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "По первичной информации, природа пожара носит бытовой характер", – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможных причинах происшествия. На самом предприятии причину возгорания пока не комментируют. "Причину мы пока не комментируем. Могу сказать, что сварочные работы не проводились", – заявили агентству в пресс-службе АО "НПО Автоматики". Ранее на предприятии сообщили, что из-за пожара была приостановлена работа производственной площадки. По данным властей, возгоранию присвоен третий ранг сложности. Во вторник в Екатеринбурге загорелась кровля восьмиэтажного цеха с химической продукцией на ориентировочной площади пожара 800 квадратных метров. По уточненным данным МЧС РФ, произошло обрушение кровли цеха на 500 квадратных метрах. Позже в пресс-службе АО "НПО автоматики" подтвердили РИА Новости, что горит их здание – пожар начался в механическом цехе, обрушились стены и кровля, из здания всех эвакуировали. Огонь перекинулся на соседний цех. Региональное управление Роспотребнадзора начало исследование качества воздуха в зоне ближайшей к пожару жилой застройки. "НПО автоматики имени академика Семихатова" (входит в корпорацию "Роскосмос") – одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. В частности, производит системы управления новейшей российской ракеты-носителя "Союз-2", баллистических ракет "Булава" и "Синева".

https://ria.ru/20240401/pozhar-1937084443.html

https://ria.ru/20240524/pozhar-1948078701.html

https://ria.ru/20240730/pozhar-1963003539.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар во втором цеху в НПО автоматики в Екатеринбурге Во время пожара в НПО автоматики в Екатеринбурге огонь перекинулся на второй цех, все сотрудники эвакуированы, сообщает гендиректор предприятия. 2024-07-30T19:52 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, космос - риа наука, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роскосмос, булава