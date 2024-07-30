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Галкин* обжаловал отказ исключить его из числа иноагентов - РИА Новости, 30.07.2024
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04:14 30.07.2024 (обновлено: 11:59 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/inoagent-1962827078.html
Галкин* обжаловал отказ исключить его из числа иноагентов
Галкин* обжаловал отказ исключить его из числа иноагентов - РИА Новости, 30.07.2024
Галкин* обжаловал отказ исключить его из числа иноагентов
Признанный иноагентом шоумен Максим Галкин* подал в Верховный суд России жалобу на отказ в исключении его из данного реестра, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T04:14
2024-07-30T11:59
россия
украина
израиль
происшествия
максим галкин*
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Признанный иноагентом шоумен Максим Галкин* подал в Верховный суд России жалобу на отказ в исключении его из данного реестра, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В суд поступила жалоба Галкина Максима Александровича*. Дата заседания не назначена", - сказал собеседник агентства. В конце мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался исключить Галкина* из реестра иностранных агентов. Его представитель Екатерина Зубань тогда сообщила, что решение Минюста затрагивает права и свободы ее клиента. Она заявила, что Галкин* никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика в адрес госорганов, по ее словам, "не является политической деятельностью" и Галкин* "никогда не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран". Также юрист отмечала, что никто и никогда не выбирал темы его выступлений. Летом прошлого года представитель Галкина* также пытался добиться его исключения из иноагентского списка, однако Замоскворецкий суд встал на сторону министерства юстиции РФ, позже апелляция утвердила решение. Шоумен решил не останавливаться и дошел Верховного суда. Галкин* публично осудил СВО и в 2022 году вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста - Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240425/galkin-1942196181.html
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россия, украина, израиль, происшествия, максим галкин*
Россия, Украина, Израиль, Происшествия, Максим Галкин*
Галкин* обжаловал отказ исключить его из числа иноагентов

Галкин обжаловал в Верховном суде отказ исключить его из числа иноагентов

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМаксим Галкин (признан иноагентом)
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Максим Галкин (признан иноагентом). Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Признанный иноагентом шоумен Максим Галкин* подал в Верховный суд России жалобу на отказ в исключении его из данного реестра, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В суд поступила жалоба Галкина Максима Александровича*. Дата заседания не назначена", - сказал собеседник агентства.
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Галкин* подал кассационную жалобу на отказ исключить его из иноагентов
25 апреля, 09:29
В конце мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался исключить Галкина* из реестра иностранных агентов.
Его представитель Екатерина Зубань тогда сообщила, что решение Минюста затрагивает права и свободы ее клиента. Она заявила, что Галкин* никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика в адрес госорганов, по ее словам, "не является политической деятельностью" и Галкин* "никогда не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран". Также юрист отмечала, что никто и никогда не выбирал темы его выступлений.
Летом прошлого года представитель Галкина* также пытался добиться его исключения из иноагентского списка, однако Замоскворецкий суд встал на сторону министерства юстиции РФ, позже апелляция утвердила решение.
Шоумен решил не останавливаться и дошел Верховного суда.
Галкин* публично осудил СВО и в 2022 году вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста - Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Максиму Галкину* грозит первый иноагентский штраф
17 октября 2023, 15:44
 
РоссияУкраинаИзраильПроисшествияМаксим Галкин*
 
 
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