https://ria.ru/20240730/inoagent-1962827078.html

Галкин* обжаловал отказ исключить его из числа иноагентов

Галкин* обжаловал отказ исключить его из числа иноагентов - РИА Новости, 30.07.2024

Галкин* обжаловал отказ исключить его из числа иноагентов

Признанный иноагентом шоумен Максим Галкин* подал в Верховный суд России жалобу на отказ в исключении его из данного реестра, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T04:14

2024-07-30T04:14

2024-07-30T11:59

россия

украина

израиль

происшествия

максим галкин*

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Признанный иноагентом шоумен Максим Галкин* подал в Верховный суд России жалобу на отказ в исключении его из данного реестра, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В суд поступила жалоба Галкина Максима Александровича*. Дата заседания не назначена", - сказал собеседник агентства. В конце мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался исключить Галкина* из реестра иностранных агентов. Его представитель Екатерина Зубань тогда сообщила, что решение Минюста затрагивает права и свободы ее клиента. Она заявила, что Галкин* никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика в адрес госорганов, по ее словам, "не является политической деятельностью" и Галкин* "никогда не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран". Также юрист отмечала, что никто и никогда не выбирал темы его выступлений. Летом прошлого года представитель Галкина* также пытался добиться его исключения из иноагентского списка, однако Замоскворецкий суд встал на сторону министерства юстиции РФ, позже апелляция утвердила решение. Шоумен решил не останавливаться и дошел Верховного суда. Галкин* публично осудил СВО и в 2022 году вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста - Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240425/galkin-1942196181.html

https://ria.ru/20231017/shtraf-1903355871.html

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россия, украина, израиль, происшествия, максим галкин*