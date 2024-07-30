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"Трофеи на парадах". Стало известно, что произойдет с главным оружием ВСУ - РИА Новости, 30.07.2024
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10:08 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/infobrics-1962856491.html
"Трофеи на парадах". Стало известно, что произойдет с главным оружием ВСУ
"Трофеи на парадах". Стало известно, что произойдет с главным оружием ВСУ - РИА Новости, 30.07.2024
"Трофеи на парадах". Стало известно, что произойдет с главным оружием ВСУ
Украинские F-16 станут военными трофеями на российских парадах, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T10:08
2024-07-30T10:08
сша
украина
киев
сергей лавров
энтони блинкен
брикс
f-16
в мире
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинские F-16 станут военными трофеями на российских парадах, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Скорее всего F-16 постигнет та же участь, что и танки Leopard и Abrams: они станут легкой целью для российских сил и будут военными трофеями на парадах", — говорится в материале.Как указал обозреватель, российские военные уже без устали готовятся к появлению западных истребителей на Украине, назначая награды за их уничтожение в зоне боевых действий.Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20240730/dizen-1962849336.html
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сша, украина, киев, сергей лавров, энтони блинкен, брикс, f-16, в мире, политика
США, Украина, Киев, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, БРИКС, F-16, В мире, Политика
"Трофеи на парадах". Стало известно, что произойдет с главным оружием ВСУ

InfoBRICS: украинские F-16 станут военными трофеями на российских парадах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВыставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинские F-16 станут военными трофеями на российских парадах, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
«
"Скорее всего F-16 постигнет та же участь, что и танки Leopard и Abrams: они станут легкой целью для российских сил и будут военными трофеями на парадах", — говорится в материале.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
"Никто не против". На Западе сделали заявление об Украине
09:33
Как указал обозреватель, российские военные уже без устали готовятся к появлению западных истребителей на Украине, назначая награды за их уничтожение в зоне боевых действий.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
"По всей стране". На Западе рассказали, что происходит на Украине
08:46
 
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