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"Трофеи на парадах". Стало известно, что произойдет с главным оружием ВСУ

"Трофеи на парадах". Стало известно, что произойдет с главным оружием ВСУ - РИА Новости, 30.07.2024

"Трофеи на парадах". Стало известно, что произойдет с главным оружием ВСУ

Украинские F-16 станут военными трофеями на российских парадах, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T10:08

2024-07-30T10:08

2024-07-30T10:08

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинские F-16 станут военными трофеями на российских парадах, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Скорее всего F-16 постигнет та же участь, что и танки Leopard и Abrams: они станут легкой целью для российских сил и будут военными трофеями на парадах", — говорится в материале.Как указал обозреватель, российские военные уже без устали готовятся к появлению западных истребителей на Украине, назначая награды за их уничтожение в зоне боевых действий.Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20240730/dizen-1962849336.html

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сша, украина, киев, сергей лавров, энтони блинкен, брикс, f-16, в мире, политика