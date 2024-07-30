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"Трофеи на парадах". Стало известно, что произойдет с главным оружием ВСУ
"Трофеи на парадах". Стало известно, что произойдет с главным оружием ВСУ - РИА Новости, 30.07.2024
"Трофеи на парадах". Стало известно, что произойдет с главным оружием ВСУ
Украинские F-16 станут военными трофеями на российских парадах, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T10:08
2024-07-30T10:08
2024-07-30T10:08
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинские F-16 станут военными трофеями на российских парадах, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Скорее всего F-16 постигнет та же участь, что и танки Leopard и Abrams: они станут легкой целью для российских сил и будут военными трофеями на парадах", — говорится в материале.Как указал обозреватель, российские военные уже без устали готовятся к появлению западных истребителей на Украине, назначая награды за их уничтожение в зоне боевых действий.Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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"Трофеи на парадах". Стало известно, что произойдет с главным оружием ВСУ
InfoBRICS: украинские F-16 станут военными трофеями на российских парадах