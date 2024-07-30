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Суд арестовал имущество обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью - РИА Новости, 30.07.2024
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22:58 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/imuschestvo-1963042182.html
Суд арестовал имущество обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью
Суд арестовал имущество обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью - РИА Новости, 30.07.2024
Суд арестовал имущество обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью
Суд наложил арест на имущество Руслана Сидики, обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб, говорится в официальных... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T22:58
2024-07-30T22:58
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Суд наложил арест на имущество Руслана Сидики, обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб, говорится в официальных материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Истребованы и приобщены материалы из ФНС России об имущественном положении Сидики, наложен арест на имущество обвиняемого",- сказано в материалах. О каком имуществе идет речь, не уточняется. Сидики вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также предъявлены обвинения в совершении одного теракта, покушении на другой и подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств. Ранее источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела, рассказывал РИА Новости, что Сидики за совершенное им преступление надеялся получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб, но "средства, по имеющейся информации, обвиняемый не получил". По данным следствия, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре третьего главного пути перегона станций "Рыбное – Блокпост 204 км" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги, повреждены 15 вагонов. Правоохранители задержали жителя Рязанской области 1988 года рождения, имеющего гражданства России и Италии. Во время допроса он дал признательные показания, заявил, что был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года мужчина вернулся в Рязань. В СК РФ добавили, что в ходе обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.
https://ria.ru/20240721/ukraina-1961017179.html
https://ria.ru/20240722/sledstvie-1961110473.html
https://ria.ru/20240725/obvinenie-1962053226.html
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происшествия, рязанская область, россия, италия, октябрьская железная дорога, приволжская железная дорога, рязань
Происшествия, Рязанская область, Россия, Италия, Октябрьская железная дорога, Приволжская железная дорога, Рязань
Суд арестовал имущество обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью

Суд наложил арест на имущество Сидики, обвиняемого в подрыве железной дороги

© Фото : страница Руслана Сидики в соцсетиРуслан Сидики
Руслан Сидики - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : страница Руслана Сидики в соцсети
Руслан Сидики. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Суд наложил арест на имущество Руслана Сидики, обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб, говорится в официальных материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Истребованы и приобщены материалы из ФНС России об имущественном положении Сидики, наложен арест на имущество обвиняемого",- сказано в материалах.
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О каком имуществе идет речь, не уточняется.
Сидики вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также предъявлены обвинения в совершении одного теракта, покушении на другой и подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.
Ранее источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела, рассказывал РИА Новости, что Сидики за совершенное им преступление надеялся получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб, но "средства, по имеющейся информации, обвиняемый не получил".
По данным следствия, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре третьего главного пути перегона станций "Рыбное – Блокпост 204 км" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги, повреждены 15 вагонов.
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Правоохранители задержали жителя Рязанской области 1988 года рождения, имеющего гражданства России и Италии. Во время допроса он дал признательные показания, заявил, что был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года мужчина вернулся в Рязань.
В СК РФ добавили, что в ходе обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.
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