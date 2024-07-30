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"Новый Херсонес" показывает силу и могущество России, заявили в Совфеде - РИА Новости, 30.07.2024
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13:52 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/hersones-1962920171.html
"Новый Херсонес" показывает силу и могущество России, заявили в Совфеде
"Новый Херсонес" показывает силу и могущество России, заявили в Совфеде - РИА Новости, 30.07.2024
"Новый Херсонес" показывает силу и могущество России, заявили в Совфеде
Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", построенный в нелегкое для страны время, демонстрирует силу и могущество России, заявила РИА Новости сенатор от... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:52
2024-07-30T13:52
севастополь
новороссия
россия
екатерина алтабаева
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", построенный в нелегкое для страны время, демонстрирует силу и могущество России, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. &quot;Это символ нашей победы. В нелегкое для страны время были найдены возможности для созидания того, что на этой святой земле должно было быть уже несколько столетий. Это, конечно, символ силы и могущества России&quot;, – сказала Алтабаева.Новый музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" впервые открылся в Севастополе для посетителей во вторник. Он начал работу в тестовом режиме, но посетители могут пройти по всей территории. Из трех основных музеев открылся музей Крыма и Новороссии, другие музеи будут открыты позднее. Для входа нужно пройти регистрацию на сайте херсонес.рф на определенное время, посещение комплекса бесплатное. Плата будет взиматься за вход в музеи, при этом для жителей Крыма и Севастополя введены льготы. Музейный комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, парки и фонтаны, реку Героон с набережными и озерами, реконструированный квартал древнего Херсонеса, построен рядом с историческим Херсонесом за неполные 2 года. Комплекс рассчитан на одновременное посещение 50 тысяч человек, но пока будет работать в тестовом режиме. Торжественная церемония освящения комплекса прошла 28 июля, в этот день состоялся большой крестный ход, открылся после реставрации Свято-Владимирский собор. В этот же день был открыт новый памятник крестителю Руси князю Владимиру.
https://ria.ru/20240728/rossiya-1962462029.html
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севастополь, новороссия, россия, екатерина алтабаева, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
Севастополь, Новороссия, Россия, Екатерина Алтабаева, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
"Новый Херсонес" показывает силу и могущество России, заявили в Совфеде

Сенатор Алтабаева: "Новый Херсонес" показывает силу и могущество России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк"Новый Херсонес"
Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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"Новый Херсонес". Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", построенный в нелегкое для страны время, демонстрирует силу и могущество России, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
«

"Это символ нашей победы. В нелегкое для страны время были найдены возможности для созидания того, что на этой святой земле должно было быть уже несколько столетий. Это, конечно, символ силы и могущества России", – сказала Алтабаева.

Новый музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" впервые открылся в Севастополе для посетителей во вторник. Он начал работу в тестовом режиме, но посетители могут пройти по всей территории. Из трех основных музеев открылся музей Крыма и Новороссии, другие музеи будут открыты позднее. Для входа нужно пройти регистрацию на сайте херсонес.рф на определенное время, посещение комплекса бесплатное. Плата будет взиматься за вход в музеи, при этом для жителей Крыма и Севастополя введены льготы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Россия спасает Европу
28 июля, 08:00
Музейный комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, парки и фонтаны, реку Героон с набережными и озерами, реконструированный квартал древнего Херсонеса, построен рядом с историческим Херсонесом за неполные 2 года. Комплекс рассчитан на одновременное посещение 50 тысяч человек, но пока будет работать в тестовом режиме.
Торжественная церемония освящения комплекса прошла 28 июля, в этот день состоялся большой крестный ход, открылся после реставрации Свято-Владимирский собор. В этот же день был открыт новый памятник крестителю Руси князю Владимиру.
Подготовка к открытию музейно-храмового комплекса Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Символ расцвета России. В Севастополе открылся музей "Новый Херсонес"
Вчера, 08:00
 
СевастопольНовороссияРоссияЕкатерина АлтабаеваВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
 
 
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