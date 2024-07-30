https://ria.ru/20240730/harris-1963048423.html

Харрис поддержала удар Израиля по Бейруту

Харрис поддержала удар Израиля по Бейруту - РИА Новости, 30.07.2024

Харрис поддержала удар Израиля по Бейруту

Вице-президент США Камала Харрис в свете атаки по Бейруту заявила, что у Израиля есть право защищать себя от "Хезболлах". РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T23:55

2024-07-30T23:55

2024-07-30T23:55

в мире

израиль

ливан

сша

камала харрис

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961455900_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3d12e0c7620411dc9b54e75d707c5ab.jpg

ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис в свете атаки по Бейруту заявила, что у Израиля есть право защищать себя от "Хезболлах". "Израиль имеет право защищать себя, и я однозначно поддерживаю право Израиля оставаться безопасным и защищать свою безопасность. В частности, как мы знаем, у него есть право защищать себя от террористических организаций, именно этим является "Хезболлах", - заявила Харрис журналистам. Вице-президента и вероятного кандидата на высший пост от Демпартии цитирует ее журналистский пул. Харрис подчеркнула, что "нужно работать над дипломатическим решением, которое приведет к окончанию таких атак". Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибла женщина, пострадали не менее 68 человек. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240624/ssha-1954950976.html

https://ria.ru/20240615/smi-1953109435.html

израиль

ливан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, ливан, сша, камала харрис, хезболла