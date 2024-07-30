Харрис поддержала удар Израиля по Бейруту
Вице-президент США Харрис: у Израиля есть право защищать себя от "Хезболлы"
© AP Photo / Evan VucciКамала Харрис
© AP Photo / Evan Vucci
Камала Харрис. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис в свете атаки по Бейруту заявила, что у Израиля есть право защищать себя от "Хезболлах".
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"Израиль имеет право защищать себя, и я однозначно поддерживаю право Израиля оставаться безопасным и защищать свою безопасность. В частности, как мы знаем, у него есть право защищать себя от террористических организаций, именно этим является "Хезболлах", - заявила Харрис журналистам. Вице-президента и вероятного кандидата на высший пост от Демпартии цитирует ее журналистский пул.
Харрис подчеркнула, что "нужно работать над дипломатическим решением, которое приведет к окончанию таких атак".
Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибла женщина, пострадали не менее 68 человек. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей.
Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.