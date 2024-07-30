Рейтинг@Mail.ru
Харрис поддержала удар Израиля по Бейруту - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/harris-1963048423.html
Харрис поддержала удар Израиля по Бейруту
Харрис поддержала удар Израиля по Бейруту - РИА Новости, 30.07.2024
Харрис поддержала удар Израиля по Бейруту
Вице-президент США Камала Харрис в свете атаки по Бейруту заявила, что у Израиля есть право защищать себя от "Хезболлах". РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T23:55
2024-07-30T23:55
в мире
израиль
ливан
сша
камала харрис
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961455900_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3d12e0c7620411dc9b54e75d707c5ab.jpg
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис в свете атаки по Бейруту заявила, что у Израиля есть право защищать себя от "Хезболлах". "Израиль имеет право защищать себя, и я однозначно поддерживаю право Израиля оставаться безопасным и защищать свою безопасность. В частности, как мы знаем, у него есть право защищать себя от террористических организаций, именно этим является "Хезболлах", - заявила Харрис журналистам. Вице-президента и вероятного кандидата на высший пост от Демпартии цитирует ее журналистский пул. Харрис подчеркнула, что "нужно работать над дипломатическим решением, которое приведет к окончанию таких атак". Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибла женщина, пострадали не менее 68 человек. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240624/ssha-1954950976.html
https://ria.ru/20240615/smi-1953109435.html
израиль
ливан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961455900_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_9ea229112fa66b56096fe7030b262adc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, сша, камала харрис, хезболла
В мире, Израиль, Ливан, США, Камала Харрис, Хезболла
Харрис поддержала удар Израиля по Бейруту

Вице-президент США Харрис: у Израиля есть право защищать себя от "Хезболлы"

© AP Photo / Evan VucciКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис в свете атаки по Бейруту заявила, что у Израиля есть право защищать себя от "Хезболлах".
«
"Израиль имеет право защищать себя, и я однозначно поддерживаю право Израиля оставаться безопасным и защищать свою безопасность. В частности, как мы знаем, у него есть право защищать себя от террористических организаций, именно этим является "Хезболлах", - заявила Харрис журналистам. Вице-президента и вероятного кандидата на высший пост от Демпартии цитирует ее журналистский пул.
Американский военно-транспортный самолет C-2A Greyhound на палубе авианосца USS Gerald R. Ford в восточной части Средиземного моря - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
СМИ: США не уверены, что смогут помочь Израилю при войне с "Хезболлой"
24 июня, 06:08
Харрис подчеркнула, что "нужно работать над дипломатическим решением, которое приведет к окончанию таких атак".
Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибла женщина, пострадали не менее 68 человек. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей.
Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
СМИ: в США боятся, что Израиль начнет войну с "Хезболлой" и не справится
15 июня, 13:56
 
В миреИзраильЛиванСШАКамала ХаррисХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала