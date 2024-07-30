https://ria.ru/20240730/hadid-1962919751.html

Белла Хадид извинилась за участие в рекламе кроссовок Adidas

Белла Хадид извинилась за участие в рекламе кроссовок Adidas - РИА Новости, 30.07.2024

Белла Хадид извинилась за участие в рекламе кроссовок Adidas

Американская супермодель с палестинскими корнями Белла Хадид извинилась в соцсетях за участие в рекламе кроссовок компании Adidas. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:51

2024-07-30T13:51

2024-07-30T15:45

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Американская супермодель с палестинскими корнями Белла Хадид извинилась в соцсетях за участие в рекламе кроссовок компании Adidas. Ранее немецкая газета Berliner Zeitung сообщала, что сотрудничество Adidas с Хадид, в рамках которого она стала новым лицом кампании для кроссовок в стиле ретро (серия SL 72 OG), подверглось резкой критике. Как отмечает газета, обувь была изначально разработана для Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, в ходе которых 5 сентября произошел теракт: одиннадцать израильских спортсменов были убиты палестинскими террористами. "Я бы никогда сознательно не стала заниматься творчеством или работой, связанными с какой-либо ужасающей трагедией. До публикации кампании я не знала об исторической связи с ужасными событиями 1972 года... Я всегда буду выступать за мир, а не за насилие. Ненависти здесь нет места, и я всегда буду защищать интересы не только моего народа, но и каждого человека", - написала Хадид в социальной сети Instagram*.Модель отметила, что никогда бы не приняла участие в рекламе Adidas, если бы знала всю историю. По данным газеты Berliner Zeitung, сначала резкую критику сотрудничества выразила американская неправительственная организация StopAntisemitism, затем пост с негодованием появился и на официальном аккаунте в соцсети X Государства Израиль - там отметили, что в прошлом Хадид распространяла антисемитизм и подстрекала к насилию против израильтян и евреев. В ответ на запрос Berliner Zeitung в Adidas заявили, что приносят извинения за огорчения, вызванные такой связью с трагическими историческими событиями, и добавили, что кампания будет пересмотрена. Портал TMZ со ссылкой на источники сообщал, что Хадид планирует подать в суд на Adidas из-за рекламы кроссовок с ее участием.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902416614.html

https://ria.ru/20231212/zara-1915306785.html

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