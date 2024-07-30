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Белла Хадид извинилась за участие в рекламе кроссовок Adidas - РИА Новости, 30.07.2024
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Культура
 
13:51 30.07.2024 (обновлено: 15:45 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/hadid-1962919751.html
Белла Хадид извинилась за участие в рекламе кроссовок Adidas
Белла Хадид извинилась за участие в рекламе кроссовок Adidas - РИА Новости, 30.07.2024
Белла Хадид извинилась за участие в рекламе кроссовок Adidas
Американская супермодель с палестинскими корнями Белла Хадид извинилась в соцсетях за участие в рекламе кроссовок компании Adidas. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:51
2024-07-30T15:45
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Американская супермодель с палестинскими корнями Белла Хадид извинилась в соцсетях за участие в рекламе кроссовок компании Adidas. Ранее немецкая газета Berliner Zeitung сообщала, что сотрудничество Adidas с Хадид, в рамках которого она стала новым лицом кампании для кроссовок в стиле ретро (серия SL 72 OG), подверглось резкой критике. Как отмечает газета, обувь была изначально разработана для Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, в ходе которых 5 сентября произошел теракт: одиннадцать израильских спортсменов были убиты палестинскими террористами. &quot;Я бы никогда сознательно не стала заниматься творчеством или работой, связанными с какой-либо ужасающей трагедией. До публикации кампании я не знала об исторической связи с ужасными событиями 1972 года... Я всегда буду выступать за мир, а не за насилие. Ненависти здесь нет места, и я всегда буду защищать интересы не только моего народа, но и каждого человека&quot;, - написала Хадид в социальной сети Instagram*.Модель отметила, что никогда бы не приняла участие в рекламе Adidas, если бы знала всю историю. По данным газеты Berliner Zeitung, сначала резкую критику сотрудничества выразила американская неправительственная организация StopAntisemitism, затем пост с негодованием появился и на официальном аккаунте в соцсети X Государства Израиль - там отметили, что в прошлом Хадид распространяла антисемитизм и подстрекала к насилию против израильтян и евреев. В ответ на запрос Berliner Zeitung в Adidas заявили, что приносят извинения за огорчения, вызванные такой связью с трагическими историческими событиями, и добавили, что кампания будет пересмотрена. Портал TMZ со ссылкой на источники сообщал, что Хадид планирует подать в суд на Adidas из-за рекламы кроссовок с ее участием.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902416614.html
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в мире, технологии, мюнхен, россия, белла хадид, adidas ag
Культура, В мире, Технологии, Мюнхен, Россия, Белла Хадид, Adidas AG
Белла Хадид извинилась за участие в рекламе кроссовок Adidas

Хадид извинилась в соцсетях за участие в рекламе кроссовок Adidas в стиле ретро

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкCупермодель Белла Хадид
Cупермодель Белла Хадид - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Cупермодель Белла Хадид . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Американская супермодель с палестинскими корнями Белла Хадид извинилась в соцсетях за участие в рекламе кроссовок компании Adidas.
Ранее немецкая газета Berliner Zeitung сообщала, что сотрудничество Adidas с Хадид, в рамках которого она стала новым лицом кампании для кроссовок в стиле ретро (серия SL 72 OG), подверглось резкой критике. Как отмечает газета, обувь была изначально разработана для Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, в ходе которых 5 сентября произошел теракт: одиннадцать израильских спортсменов были убиты палестинскими террористами.
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"Я бы никогда сознательно не стала заниматься творчеством или работой, связанными с какой-либо ужасающей трагедией. До публикации кампании я не знала об исторической связи с ужасными событиями 1972 года... Я всегда буду выступать за мир, а не за насилие. Ненависти здесь нет места, и я всегда буду защищать интересы не только моего народа, но и каждого человека", - написала Хадид в социальной сети Instagram*.

Модель отметила, что никогда бы не приняла участие в рекламе Adidas, если бы знала всю историю.
По данным газеты Berliner Zeitung, сначала резкую критику сотрудничества выразила американская неправительственная организация StopAntisemitism, затем пост с негодованием появился и на официальном аккаунте в соцсети X Государства Израиль - там отметили, что в прошлом Хадид распространяла антисемитизм и подстрекала к насилию против израильтян и евреев.
В ответ на запрос Berliner Zeitung в Adidas заявили, что приносят извинения за огорчения, вызванные такой связью с трагическими историческими событиями, и добавили, что кампания будет пересмотрена.
Портал TMZ со ссылкой на источники сообщал, что Хадид планирует подать в суд на Adidas из-за рекламы кроссовок с ее участием.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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КультураВ миреТехнологииМюнхенРоссияБелла ХадидAdidas AG
 
 
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