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Жителям подконтрольной Украине части ДНР не выдавали гумпомощь - РИА Новости, 30.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:42 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/gumpomosch-1962835155.html
Жителям подконтрольной Украине части ДНР не выдавали гумпомощь
Жителям подконтрольной Украине части ДНР не выдавали гумпомощь - РИА Новости, 30.07.2024
Жителям подконтрольной Украине части ДНР не выдавали гумпомощь
Гуманитарную помощь от международных благотворительных фондов, в том числе от Красного Креста, не выдавали жителям подконтрольной Украине части ДНР, рассказал... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T06:42
2024-07-30T06:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
торецк
юрий мухин
красный крест
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Гуманитарную помощь от международных благотворительных фондов, в том числе от Красного Креста, не выдавали жителям подконтрольной Украине части ДНР, рассказал РИА Новости Юрий Мухин, эвакуированный из поселка Новгородское в пригороде Торецка. Он рассказал, что его семья пыталась обращаться в разные организации с просьбой о предоставлении гумпомощи, но результата это не принесло. "Сколько пытались и жена, и дочка, все эти Красный Крест, все эти организации, я не знаю, как они называются, которые помощь оказывают. Сколько ни пытались, запросы давали (отвечали - ред.): "Вы нам не подходите по критериям". А по каким критериям?" - пожаловался Мухин. По его словам, гумпомощь не выдавали именно в ДНР и ЛНР, при этом выдавали в других областях и там, где нет боевых действий. Мухин отметил, что люди выживали на мизерные пенсии и на пособия временно перемещенным лицам. Его жена получала пенсию 5 тысяч гривен (около 10 тысяч рублей), а дочь - пособие временно перемещенным, 2 тысячи гривен (около 4 тысяч рублей).
https://ria.ru/20240728/bezhenets-1962459289.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, торецк, юрий мухин, красный крест, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Торецк, Юрий Мухин, Красный Крест, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Жителям подконтрольной Украине части ДНР не выдавали гумпомощь

Жители подконтрольной Украине части ДНР не получали гумпомощь от Красного Креста

© AP Photo / Oleg PetrasiukМестный житель покидает город Дзержинск (Торецк)
Местный житель покидает город Дзержинск (Торецк) - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Местный житель покидает город Дзержинск (Торецк). Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Гуманитарную помощь от международных благотворительных фондов, в том числе от Красного Креста, не выдавали жителям подконтрольной Украине части ДНР, рассказал РИА Новости Юрий Мухин, эвакуированный из поселка Новгородское в пригороде Торецка.
Он рассказал, что его семья пыталась обращаться в разные организации с просьбой о предоставлении гумпомощи, но результата это не принесло.
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"Сколько пытались и жена, и дочка, все эти Красный Крест, все эти организации, я не знаю, как они называются, которые помощь оказывают. Сколько ни пытались, запросы давали (отвечали - ред.): "Вы нам не подходите по критериям". А по каким критериям?" - пожаловался Мухин.
По его словам, гумпомощь не выдавали именно в ДНР и ЛНР, при этом выдавали в других областях и там, где нет боевых действий.
Мухин отметил, что люди выживали на мизерные пенсии и на пособия временно перемещенным лицам. Его жена получала пенсию 5 тысяч гривен (около 10 тысяч рублей), а дочь - пособие временно перемещенным, 2 тысячи гривен (около 4 тысяч рублей).
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаТорецкЮрий МухинКрасный КрестПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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