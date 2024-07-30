https://ria.ru/20240730/gumpomosch-1962835155.html

Жителям подконтрольной Украине части ДНР не выдавали гумпомощь

Жителям подконтрольной Украине части ДНР не выдавали гумпомощь - РИА Новости, 30.07.2024

Жителям подконтрольной Украине части ДНР не выдавали гумпомощь

Гуманитарную помощь от международных благотворительных фондов, в том числе от Красного Креста, не выдавали жителям подконтрольной Украине части ДНР, рассказал... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T06:42

2024-07-30T06:42

2024-07-30T06:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

торецк

юрий мухин

красный крест

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Гуманитарную помощь от международных благотворительных фондов, в том числе от Красного Креста, не выдавали жителям подконтрольной Украине части ДНР, рассказал РИА Новости Юрий Мухин, эвакуированный из поселка Новгородское в пригороде Торецка. Он рассказал, что его семья пыталась обращаться в разные организации с просьбой о предоставлении гумпомощи, но результата это не принесло. "Сколько пытались и жена, и дочка, все эти Красный Крест, все эти организации, я не знаю, как они называются, которые помощь оказывают. Сколько ни пытались, запросы давали (отвечали - ред.): "Вы нам не подходите по критериям". А по каким критериям?" - пожаловался Мухин. По его словам, гумпомощь не выдавали именно в ДНР и ЛНР, при этом выдавали в других областях и там, где нет боевых действий. Мухин отметил, что люди выживали на мизерные пенсии и на пособия временно перемещенным лицам. Его жена получала пенсию 5 тысяч гривен (около 10 тысяч рублей), а дочь - пособие временно перемещенным, 2 тысячи гривен (около 4 тысяч рублей).

https://ria.ru/20240728/bezhenets-1962459289.html

https://ria.ru/20240726/nyu-york-1962068509.html

донецкая народная республика

украина

торецк

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донецкая народная республика, украина, торецк, юрий мухин, красный крест, происшествия, вооруженные силы украины